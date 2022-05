Restitution d'œuvres d'art pillées en Afrique : rapatrier le patrimoine du continent grâce au numérique

il y a 44 minutes

Et si les Africains parvenaient à accéder aux musées du monde occidental, à rassembler toutes les œuvres d'art pillées sur leur territoire pendant l'ère coloniale et à les ramener chez eux ?

C'est ce que tente de faire un jeune Nigérian. Mais plutôt que de s'introduire physiquement dans les musées et d'emporter les œuvres d'art, il veut les rapatrier numériquement.

"C'est le premier rapatriement numérique d'œuvres d'art volées", a déclaré Chidi, 34 ans, un créateur nigérian et fondateur de Looty, qui a refusé de donner son nom de famille car, dit-il, il veut que les gens se concentrent sur son projet et non sur sa personne.