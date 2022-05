Découverte du tombeau de Toutankhamon : le précieux rôle négligé des travailleurs égyptiens

Crédit photo, Harry Burton/Griffith Institute, Oxford University Légende image, Le masque d'or de Toutankhamon, que l'on voit ici sans sa barbe, a été recouvert de paraffine par le photographe Harry Burton pour atténuer les reflets.

La tombe de l'ancien roi égyptien Toutankhamon à Louxor est l'une des découvertes les plus célèbres de l'archéologie moderne.

Une nouvelle exposition dans les bibliothèques bodléiennes de l'université d'Oxford - Toutankhamon : fouiller les archives - marque le 100e anniversaire de la découverte par l'égyptologue britannique Howard Carter et son équipe.

Des images dramatiquement éclairées capturées par le photographe Harry Burton, ainsi que des lettres, des plans, des dessins et des journaux intimes provenant des archives de Carter jettent un nouvel éclairage sur l'histoire des dix années de fouilles de la tombe, qui était la première sépulture royale intacte connue de l'Égypte ancienne.

Ils remettent également en question la perception de Carter comme un héros solitaire, en soulignant la contribution des nombreux travailleurs égyptiens qualifiés qui sont souvent négligés.

Crédit photo, Harry Burton/Griffith Institute, Oxford University Légende image, Un garçon égyptien présente un collier de bijoux trouvé dans la tombe de Toutankhamon.

Un garçon égyptien anonyme sort d'un cercueil de la tombe de Toutankhamon un collier lourd et orné de bijoux, rapprochant ainsi l'Égypte ancienne et moderne. Plusieurs personnes ont ensuite prétendu être le garçon, dont Hussein Abd el-Rassul de Gurna, qui a aidé l'équipe de Carter - mais aucune n'a été vérifiée.

Crédit photo, Harry Burton/Griffith Institute, Oxford University Légende image, Des contremaîtres égyptiens et un garçon démontent une cloison pour ouvrir la chambre funéraire de Toutankhamon.

Cette photo fait partie d'une série qui a été placée au centre de l'exposition. Elle montre deux contremaîtres et un garçon en train de démonter soigneusement une cloison pour ouvrir la chambre funéraire.

Quatre contremaîtres égyptiens - Ahmed Gerigar, Gad Hassan, Hussein Abu Awad et Hussein Ahmed Said - ont été nommés et remerciés par Carter dans ses publications. Cependant, il n'est pas possible de les identifier parmi les ouvriers photographiés.

Crédit photo, Harry Burton/Griffith Institute, Oxford University Légende image, Des ouvriers égyptiens sur le site de Louxor où se trouve le tombeau de Toutankhamon.

Le Dr Daniela Rosenow, égyptologue et co-commissaire de l'exposition, explique que plus de 50 ouvriers locaux ont été engagés par Carter, et que des dizaines d'autres ouvriers, dont des enfants, étaient présents sur le site.

Bien que leurs noms n'aient pas été enregistrés, le Dr Rosenow affirme que les images remettent en question le stéréotype colonial de la découverte par un seul homme.

"Grâce à ces photographies, nous pouvons voir la contribution vitale [des Égyptiens] et cela montre clairement que ce que nous avons ici n'est qu'une partie de l'histoire."

Crédit photo, Harry Burton/Griffith Institute, Oxford University Légende image, Howard Carter, son assistant Arthur Callender et un Égyptien non identifié ouvrent les portes d'une chapelle dorée à l'intérieur du tombeau de Toutankhamon.

Cette image, posée de façon dramatique et délibérée, montre l'équipe de Carter ouvrant les portes d'un sanctuaire doré. Carter est accroupi, tandis que son assistant Arthur Callender et un Égyptien non identifié se tiennent au-dessus de lui.

Cette image a permis de faire connaître la découverte de la tombe dans le monde entier et de promouvoir Carter comme un aventurier anglais.

Crédit photo, Harry Burton/Griffith Institute, Oxford University Légende image, Guirlande de feuilles de bleuets et d'olives sur le cercueil extérieur de Toutânkhamon.

La vue intime de Burton sur le cercueil extérieur de Toutankhamon se concentre sur la guirlande de bleuets et de feuilles d'olivier qui ornait le front du jeune roi.

Peu après avoir été exposés, les matériaux naturels se sont désintégrés. Son existence n'est désormais préservée que par cette image saisissante.

Crédit photo, Harry Burton/Griffith Institute, Oxford University Légende image, Le chirurgien britannique Douglas Derry pratique la première incision dans le corps momifié de Toutankhamon.

Le chirurgien britannique Douglas Derry pratique la première incision dans le corps momifié de Toutankhamon au cours d'un "examen scientifique" qui a débuté le 11 novembre 1925.

Le collègue égyptien de Derry, le Dr Saleh Bey Hamdi, se tient à sa droite. Carter, le directeur général français du service des antiquités égyptiennes, Pierre Lacau, et un fonctionnaire égyptien figurent également parmi les spectateurs.

Crédit photo, Harry Burton/Griffith Institute, Oxford University Légende image, Le masque en or de Toutankhamon

Le masque en or massif de Toutankhamon, retrouvé sur son corps momifié, est l'un des objets les plus emblématiques découverts dans la tombe.

Crédit photo, Harry Burton/Griffith Institute, Oxford University Légende image, Dessin d'Howard Carter d'une statue d'Anubis

Une statue d'Anubis, le dieu chacal des morts, est le sujet de ce dessin de Carter, qui comprend des notes et des mesures. Fils d'un illustrateur, Carter a suivi une formation d'artiste avant de se tourner vers l'archéologie sans avoir obtenu de qualifications académiques formelles.

Crédit photo, Harry Burton/Griffith Institute, Oxford University Légende image, Une réserve connue sous le nom de Trésor, à l'intérieur du tombeau de Toutânkhamon.

Carter a baptisé "Trésor" un débarras situé à l'est de la chambre funéraire. Sur cette photographie, Burton utilise un éclairage caché pour produire un effet délibérément sinistre et dramatique, mettant en lumière le sanctuaire du dieu Anubis.