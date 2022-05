Google Traduction : le géant de la Tech ajoute 10 langues nouvelles africaines dans ses options

Dix des nouvelles langues ajoutées sont parlées en Afrique. On peut citer entre autres le lingala, le twi et le tigrinya.

Les nouvelles langues africaines intégrées par Google

Il existe une quantité importante et croissante de textes dans les langues les plus parlées et les plus utilisées, mais ce n'est pas le cas pour beaucoup d'autres.