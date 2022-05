Ipob - Biafra : les ''guerriers des médias'' nigérians appellent au meurtre sur les réseaux sociaux

il y a une heure

Un réseau de séparatistes nigérians basés à l'extérieur du pays utilise les médias sociaux pour appeler à la violence et inciter à la haine ethnique contre les opposants à l'indépendance du Biafra, a révélé une enquête de la BBC.

Dans une diffusion en direct sur Facebook à ses plus de 40 000 abonnés, Efe Uwanogho, également connue sous le nom d'Omote Biafra, crie un discours de haine directement dans la caméra.

Le devant de sa veste en cuir comporte un patch du drapeau du Biafra, avec son drapeau tricolore rouge, noir et vert et un demi-soleil levant.

En 1967, les séparatistes de la région à majorité ethnique Igbo ont déclaré l'indépendance de la République du Biafra. Ils ont combattu et perdu une guerre civile de trois ans contre le gouvernement nigérian au cours de laquelle plus d'un million de personnes sont mortes, principalement du côté séparatiste.

Plus d'un demi-siècle plus tard, les médias sociaux sont une nouvelle ligne de front pour ceux qui poursuivent la lutte.

Elle émet depuis l'Italie, hors de portée des autorités nigérianes. Au Nigeria, Ipob a été interdit et désigné groupe terroriste. Ipob insiste sur le fait qu'il s'agit d'un mouvement pacifique.

L'enquête de la BBC a révélé de nombreux autres partisans influents d'Ipob opérant également à l'extérieur du pays, faisant ouvertement la promotion de la désinformation et incitant à la violence sur les réseaux sociaux à travers l'Europe, les États-Unis, l'Asie et d'autres parties de l'Afrique.

"Les médias sociaux ont été l'outil le plus efficace d'Ipob pour réaliser la plupart de ce qu'il veut réaliser aujourd'hui", dit-il.

Nneka Igwenagu (à gauche) et Efe Uwanogho (à droite) diffusent depuis l'extérieur du Nigeria

Nneka Igwenagu est une autre "guerrière des médias" qui lutte pour la cause du Biafra, basée au Royaume-Uni.

Dans une émission en direct sur Facebook depuis Londres fin 2021, elle cible un groupe de jeunes à Anambra, dans le sud-est du Nigeria, qui avait résisté aux pressions d'Ipob pour que les habitants de la région ferment des entreprises et des écoles en solidarité avec le chef détenu du groupe, Nnamdi Kanu.

M. Kanu est actuellement détenu par les autorités nigérianes et fait face à des accusations de terrorisme, ce qu'il nie.

S'exprimant en igbo, la langue la plus parlée dans le sud-est du Nigeria, Mme Igwenagu les appelle des "poulets", en disant :

Cette tactique est rendue explicite dans une vidéo que nous avons trouvée. Okenna Okechukwu, également connue sous le nom d'Enfant du Biafra, s'exprime en igbo lorsqu'elle appelle à la décapitation d'un critique, avant de passer à l'anglais et d'expliquer à ses partisans :

"Pourquoi je dis cela dans mon dialecte, c'est parce que je ne veux pas qu'ils m'arrêtent. Je ne veux pas qu'ils me bloquent sur cette page."

"Nous avons également vu cela en Inde, en Éthiopie, où des crises se produisent, les gens utilisent la langue locale parce qu'ils savent que s'ils utilisent l'anglais, ils seront signalés et seront retirés de la plateforme."

Conformément au propre processus de Facebook, notre équipe a signalé des émissions d'Efe Uwanogho et de Nneka Igwenagu pour contenir du contenu violent. Nous avons d'abord reçu une notification indiquant que la plateforme avait décidé de ne pas retirer les vidéos.

Ce n'est que plus tard, lorsque la BBC a partagé les liens vers les messages directement avec Facebook qu'ils ont été supprimés. Mais les émissions violentes des mêmes comptes, ainsi que d'autres, restaient en ligne au moment de la publication.

Attiser la tension

La société mère de Facebook, Meta, nous a déclaré dans un communiqué qu'appeler à la violence sur sa plateforme était inacceptable. Il a déclaré qu'il avait 15 000 personnes examinant le contenu dans plus de 70 langues - y compris Igbo.

Les guerriers des médias opposent les personnes de l'ethnie Igbo, majoritairement chrétiennes et originaires du sud, à celles de l' ethnie peul , majoritairement musulmanes et originaires du nord.

Paiement contre publication

Bien qu'il y ait eu des affrontements entre les éleveurs peuls et les communautés du sud-est, il n'y a aucune preuve du type de complot allégué par Mme Igwenagu et d'autres.

Nous avons trouvé des vidéos dans lesquelles des guerriers des médias ont admis avoir été payés, soit par Ipob, soit par des supporters, pour le travail qu'ils accomplissent et nous avons vu d'autres émissions dans lesquelles les coordonnées bancaires d'Ipob étaient partagées pour solliciter des dons auprès des abonnés.

Audu Linus et Gloria Matthew ont été attaqués sur le chemin de leur mariage

Le 30 avril, les soldats nigérians Audu Linus et Gloria Matthew étaient en route pour se marier lors d'une cérémonie traditionnelle dans l'État d'Imo lorsqu'ils ont été enlevés, torturés et tués par des agresseurs non identifiés.