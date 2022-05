Afrique Avenir : Conversations avec Souleymane Gning, fondateur d’Assuraf

Ingénieur Télécoms de formation, Souleymane est le fondateur d'Assuraf, une plateforme qui s'appuie sur les nouvelles technologies pour innover et proposer de nouveaux modèles et produits d'assurance.

La startup veut rendre l’assurance simple, transparente et accessible aux usagers. L’assurance n’a pas encore rencontré la population africaine, et avec Assuraf on veut créer cette rencontre, confie l’entrepreneur qui s’est lancé dans l’entrepreneuriat après une quinzaine d’années dans de grandes multinationales technologiques .