Anna Qabale Duba : l'infirmière kenyane remporte le prix de la meilleure infirmière du monde

il y a 30 minutes

Anna Qabale Duba a décidé d'utiliser la récompense de 250 000 dollars US pour développer son école pour enfants et adultes.

Une infirmière kenyane engagée dans la lutte contre les mariages précoces et les mutilations génitales féminines (MGF) dit être "sans voix" lorsqu'elle a appris avoir remporté un prix de 250 000 dollars (158,3 millions de francs CFA).

Les collègues d'Anna Qabale Duba disent qu'elle fait toujours un effort supplémentaire pour les autres dans sa communauté pastorale du comté de Marsabit, dans le nord du pays, et qu'elle dirige une école dans son village.

Le matin, les salles de classe de la Torbi Pioneer Academy accueillent des enfants, avant que leurs parents ne viennent suivre des cours d'alphabétisation dans l'après-midi - et parfois les deux groupes d'âge ont les mêmes devoirs.

Mme Qabale dit qu'elle était la seule fille du village de Torbi à avoir fait des études universitaires, et la seule à avoir dépassé le niveau de l'école primaire dans sa famille de 19 enfants.

Âgée de 31 ans, elle est aujourd'hui titulaire d'une maîtrise en épidémiologie et a créé une fondation visant à donner des moyens d'action aux jeunes filles et aux mères.

Par le biais de sa fondation Qabale Duba, l'école qu'elle a construite dans son village enseigne également aux parents les principales questions de santé sexuelle et reproductive.

En tant qu'infirmière à l'hôpital central du comté de Marsabit, elle s'efforce de mettre fin à des pratiques culturelles néfastes telles que les MGF et les mariages précoces. C'est pour son travail dans ces domaines qu'Aster DM Healthcare, basé à Dubaï, affirme qu'elle a fait mieux que plus de 24 000 candidats pour mériter le Global Nursing Award.

"J'ai échappé au mariage forcé à 14 ans"

"Il n'est pas facile de parler de ces choses en public. En tant que femme - et nous venons de nos familles patriarcales -, il n'est pas facile d'en parler, mais je fais vraiment de mon mieux", a déclaré Mme Qabale à la BBC.

Les expériences personnelles d'Anna Qabale Duba, mère d'un enfant et mariée, ont façonné ses convictions.

"J'ai subi une mutilation génitale féminine à l'âge de 12 ans et j'ai échappé de justesse à un mariage forcé précoce à l'âge de 14 ans", a-t-elle déclaré.

Bien que les mutilations génitales féminines soient illégales au Kenya, environ 91 % des filles et des jeunes femmes les subissent dans les régions du nord du pays, selon le conseil kenyan de lutte contre les MGF.

Les parents et les tuteurs emmènent souvent leurs filles dans les pays voisins pour les faire exciser et échapper aux lois du Kenya.

Selon ses collègues, l'engagement de Mme Qabale a permis aux femmes et aux jeunes filles de prendre conscience de leurs droits en matière de santé.

"Elle connaît très bien les défis auxquels les jeunes filles sont confrontées. Beaucoup d'entre elles ne manquent plus les cours, car on leur donne des serviettes hygiéniques à utiliser lorsqu'elles ont leurs règles. On leur apprend également à fabriquer des serviettes réutilisables", a déclaré à la BBC Hassan Halakhe, directeur de la prévention médicale à l'hôpital du comté de Marsabit, au Kenya.