Adoption : un Casque bleu zambien rentre avec un bébé originaire de RCA

il y a une heure

La mère de la petite fille était enceinte de jumeaux, mais a développé une complication et est décédée après avoir donné naissance au premier bébé en novembre 2020. Le deuxième enfant est mort avant sa naissance.

Le capitaine Chansa s'est rendue à Birao, près de la frontière avec le Soudan et le Tchad, en mars 2021, lorsqu'elle a entendu l'histoire du bébé - qui était alors sous la garde d'une infirmière dans le camp zambien.Elle prend la décision de l'adopter, mais la bureaucratie se transforme en un processus long et laborieux pour naviguer dans la loi islamique du pays."Je suis allée sur Google, en essayant de chercher comment adopter un enfant de RCA. Toutes les informations portaient sur l'USAid et sur la facilité avec laquelle les Américains peuvent adopter des enfants. Mais il n'y avait rien concernant l'adoption d'un enfant par un Zambien", explique-t-elle à la BBC.