Couple atypique : "Chaque fois que je regarde ma femme, je suis très content"

Efuoma Amos est devenu viral lorsque ses photos de pré-mariage ont été diffusées sur les médias sociaux en raison de la différence de taille entre lui et sa fiancée.

Le diplômé en informatique s'est entretenu avec BBC Pidgin et a déclaré qu'il n'a jamais été difficile pour lui de faire tomber les femmes sous son charme, et que la capacité à attirer lesdites femmes est un don de Dieu.

"Depuis que je suis né, il n'a jamais été difficile pour moi de draguer les femmes, il n'est pas difficile de faire tomber une fille pour moi. C'est juste un don de Dieu", déclare Efuoma.

Il se vante également que "même les personnes de grande taille ne possèdent pas ce que Dieu m'a donné, ce n'est pas un produit d'activités diaboliques, les femmes m'aiment tout simplement".

"Lorsque j'étais au National Youth Service Corps (NYSC) dansl'État d'Ebonyi, dans le sud-est du Nigeria, les plus belles filles du camp d'orientation étaient les miennes. Elles m'appréciaient et m'aimaient et c'est elles qui me couraient après et ce n'était pas pour un gain monétaire, car je n'avais pas d'argent".

Il a parlé de son premier mariage et de la façon dont il a rencontré sa nouvelle femme.

"Je me suis marié pour la première fois en 2018, et après deux ans de mariage, nous avons commencé à avoir des problèmes que nous ne pouvions pas résoudre jusqu'à ce que nous nous séparions finalement en 2021".

Sa nouvelle épouse, Hope Ogheneuzuazor Ogbokor, a parlé de leur relation et de leur mariage.

Elle raconte que la première fois qu'elle a vu son mari, il était en compagnie d'un prophète.

"Je suis allée à l'église et ils ont eu une vision de moi, ils ont dit à ma tante de venir, nous sommes venues et je l'ai vu. Ce n'est que six mois plus tard que nous nous sommes mariés.

"Dans ce monde, Dieu a créé des gens grands, petits, gros, minces, tout le monde a des problèmes dans cette vie.

"Mon mari est une personne très calme, il est très vif, il sait comment bien traiter une femme, tout ce que je désire, il l'achète pour moi".

Elle a ajouté que "lorsque j'étais sur le point d'épouser mon mari, il n'y a eu aucune discrimination de la part de mes parents parce qu'il est petit, mes amis et ma famille m'ont simplement soutenue".

Excité, Efuoma Amos s'extasie sur son nouveau mariage et sur la façon dont cela lui donne le vertige.

"Souvent, je regarde ma femme et je remercie Dieu parce que le genre de femme que Dieu m'a donnée, il l'a utilisée pour résoudre tous mes problèmes."

"Je l'admire toujours, je l'appelle mon or, mon rayon de soleil, ma maman Omeh (la mienne). Je me réveille la nuit pour la regarder quand elle dort. Et je souris simplement et je remercie Dieu, je prierai ensuite pour que celui qui veut nous séparer ne nous voit pas".

Pas de regrets

M. Amos parle de son premier mariage et dit qu'il n'a aucun regret.

"Quand je repense à mon premier mariage, toutes les douleurs et les souffrances que j'ai traversées par rapport à ce mariage. Je peux dire que celui-ci a effacé toutes les douleurs et les larmes que j'ai pleurées auparavant. Dieu a fait taire mes insultes pour que je ne me souvienne pas de la douleur."