Mineurs piégés au Burkina Faso : les épouses prient pour un miracle malgré leur coeur brisé

Par Lalla Sy

BBC News, Réo

il y a une heure

Légende image, Les femmes espèrent que leurs maris seront retrouvés vivants

Des prières chrétiennes retentissantes résonnent chaque jour comme un chant, alors que les proches des hommes piégés il y a un mois dans une mine du Burkina Faso tentent désespérément de ne pas perdre espoir.

Il a fallu 31 jours à l'équipe de secours pour atteindre la première chambre de sauvetage dans laquelle les mineurs disparus auraient pu se réfugier pour échapper aux eaux de crue qui ont englouti la mine de zinc de Perkoa, propriété du Canada, après des pluies torrentielles inattendues le 16 avril.

Mais lorsque la chambre a été ouverte cette semaine, aucun des hommes - six Burkinabés, un Zambien et un Tanzanien - ne s'y trouvait.

Désormais, les espoirs de leurs familles reposent sur une deuxième chambre située juste au fond de la mine de 710 mètres.

Connues aussi sous le nom de chambres de survie, elles sont scellées et peuvent offrir une sécurité avec de l'oxygène et sont approvisionnées en eau et en snacks.

Les proches - une vingtaine de femmes - sont assis sur des nattes et des chaises en bois, des chapelets à la main, dans une zone ouverte aménagée pour eux dans la ville de Réo, à environ 12 km du site de la mine.

Les autorités sont arrivées mardi pour annoncer la mauvaise nouvelle concernant la première chambre de refuge, située à environ 560 m sous terre.

Les journalistes ont été priés de quitter les lieux pour avoir plus d'intimité ; un religieux musulman s'est joint aux officiels et a terminé par des prières pour calmer l'assemblée en état de choc.

Mais on entendait des halètements et des sanglots - une femme a pleuré si fort et si longtemps qu'elle semblait sur le point de vomir.

"Nous n'abandonnerons pas"

Mais Edith Moné, épouse d'un des mineurs disparus, me dit qu'elle restera ici avec les autres femmes, qui constituent un groupe de soutien mutuel.

"Quand je rentre à la maison et que je vois mes enfants, je me souviens de la façon dont ils saluaient mon mari quand il rentrait du travail, et comment il se comportait avec eux", explique-t-elle. "Maintenant, je redoute de rentrer à la maison. Je fuis la maison parce que je ne peux pas la supporter", poursuit-elle.

Elle a l'air fragile, les yeux fatigués par les pleurs : "nous allons rester ici jusqu'à ce que nos maris sortent du trou."

Légende image, Les proches se réconfortent mutuellement dans l'attente de nouvelles

Elle garde l'espoir et la foi que son mari s'en sortira vivant, mais admet qu'elle est prête à affronter le pire : "si nos maris décèdent, nous n'aurons pas d'autre choix que d'être courageuses et de le supporter."

Aisha Kinda, qui est enceinte, raconte que les femmes sont venues dans ce champ le 5 mai - initialement pour protester et demander où se trouvaient leurs maris.

Elle dit qu'elle prie pour un miracle : "j'ai besoin de lui dans nos vies. Il avait l'habitude de me faire rire, tout cela me manque".

Des experts du monde entier

Tous les travaux miniers sur le site, situé à environ 120 km à l'ouest de la capitale, Ouagadougou, ont été arrêtés - tout est concentré sur les efforts de sauvetage.

Le chemin caillouteux qui mène à l'entrée de la mine est habituellement occupé par des véhicules lourds et des ouvriers.

Pour l'instant, seuls les secouristes sortent et entrent dans la mine, qui ressemble à un trou noir.

Plus d'un mois après l'événement tragique, une mission de sauvetage est en cours 24 heures sur 24, à l'aide d'équipements spécialisés venus du Ghana et d'Afrique du Sud.

Des millions de litres d'eau ont jusqu'à présent été pompés hors de la mine, permettant aux secouristes d'atteindre la première chambre de refuge.

Après l'orage, les eaux se sont stabilisées à environ 520 m sous terre.

Les conditions sont difficiles pour les ingénieurs qui tentent de localiser leurs collègues disparus, travaillant dans des conditions très humides.

Crédit photo, Reuters Légende image, Les sauveteurs travaillent jour et nuit pour tenter de localiser les mineurs

Alors que l'espoir se concentre sur les chambres de sauvetage, il n'y a eu aucun signe réel de vie jusqu'à présent.

L'épouse d'un des hommes a confié à la BBC que son mari travaillait à 610 ou 620 m sous terre lorsque l'eau est entrée dans la mine : en moins d'une heure, il est tombé 125 mm de pluie, soit cinq fois la quantité habituelle pour le mois d'avril.

"Nous avons fait venir des experts du monde entier. Nous avons des gens d'Australie, d'Afrique du Sud, du Canada", explique Ricus Grimbeek, PDG de Trevali Mines Corporation, propriétaire de la mine de Perkoa, à propos des efforts de sauvetage.

Mais il a admis que la nature de l'accident rendait les choses difficiles.

"Il faut être réaliste, cette chambre de refuge n'est pas conçue pour être inondée par beaucoup d'eau. Elle est plutôt conçue pour les chutes de pierres et les gaz nocifs."

Légende image, Edith Moné devra peut-être attendre encore quelques semaines avant d'atteindre la deuxième chambre de refuge

Mardi, la compagnie a indiqué que les équipes de recherche continueraient à travailler au maximum de leurs capacités jusqu'à ce que les personnes disparues soient retrouvées.

"C'est une nouvelle dévastatrice, et nous tenons à offrir nos plus sincères condoléances aux familles et aux amis de nos collègues en cette période difficile", affirme M. Grimbeek.

Le ministre des Mines du Burkina Faso, Jean Alphonse Somé, confirme que les recherches sont loin d'être terminées.

"Le gouvernement s'est engagé à poursuivre les travaux de pompage un peu plus loin et plus profondément dans les entrailles de la terre, pour savoir si nos huit frères ont trouvé un autre refuge en dehors de celui auquel nous nous attendions", ajoute M. Somé.

Selon certains observateurs, tous les responsables - du gouvernement et de la mine - sont conscients des sensibilités culturelles à ce sujet.

Pour toutes les communautés religieuses de cette partie du Burkina Faso, il est important d'avoir un corps à enterrer, pour que le deuil puisse commencer.