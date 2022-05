25 Mai- Organisation de l'Unité Africaine : que marquons-nous en ce jour de libération de l'Afrique ?

On a à peu près une trentaine de pays qui viennent d'obtenir leur indépendance et qui vont décider de s'engager sur les grandes questions internationales de l'époque.

Un groupe se constitue aussi de l'autre côté au niveau de Casablanca. Il apparaît comme un groupe révolutionnaire et qui considère que la question de l'intangibilité des frontières héritées de la décolonisation doit être débattue plus largement.

Et ceux qui disaient qu'il fallait d'abord, d'une part, construire les Etats-nations et travailler l'intégration au niveau des espaces régionaux.

On valide l'intangibilité des frontières héritées de la décolonisation et la non-ingérence dans les affaires intérieures.

Ce qui intervient en 1994 avec les premières élections multiraciales en Afrique du Sud et donc à partir de 1994, on estime que l'OUA a accompli sa mission première et donc on rentre dans le processus de transformation de l'OUA.