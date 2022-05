Accord migratoire entre le Royaume-Uni et le Rwanda : une bonne nouvelle pour les hôtels de Kigali

Il est situé dans une zone résidentielle composée de maisons individuelles et d'entreprises, et sera l'un des endroits de la ville où le Rwanda prévoit d'accueillir les demandeurs d'asile envoyés par le Royaume-Uni dans le cadre d'un accord controversé entre les deux gouvernements.

"Nous avons des chambres VIP, argent, doubles et jumelles, une piscine et une salle de conférence", dit-elle alors que nous montons les escaliers.

Les chambres sont basiques, avec un lit, une armoire mobile, un bureau et des chaises, et une petite télévision fixée au mur.

Victoire Ingabire Umuhoza, politicienne de l'opposition et ancienne prisonnière politique, estime qu'avant d'offrir d'accueillir des demandeurs d'asile, le gouvernement rwandais devrait s'attacher à résoudre les problèmes politiques et sociaux qui poussent les Rwandais à chercher refuge à l'étranger.

Il y a 30 bungalows meublés de trois et quatre chambres à coucher, avec leurs propres portes et jardins.

L''accord de partenariat en matière d'asile" signé par les gouvernements britannique et rwandais stipule que l'accord durera cinq ans à compter du jour de son entrée en vigueur et pourra être renouvelé au cours de la quatrième année - bien que les groupes de défense des droits aient promis d'organiser une action en justice contre cet accord au Royaume-Uni afin de contrecarrer sa mise en œuvre.

Le gouvernement britannique affirme qu'il "investira 120 millions de livres (plus de 93 milliards) dans le développement et la croissance économiques du Rwanda" et financera "les opérations d'asile, l'hébergement et l'intégration de manière similaire aux coûts encourus au Royaume-Uni pour ces services".