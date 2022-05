Islam - Fatwa : un avis d'un savant égyptien sur la pureté du chien et du cochon fait polémique

Dina Mustafa

BBC News Arabic

il y a 52 minutes

Crédit photo, SOCIAL MEDIA Légende image, Ahmed Karima lors de l'interview télévisée

Le Dr. Ahmed Karima, professeur de jurisprudence comparée à l'Université Al-Azhar, a dans une interview accordée à une chaîne égyptienne, confirmé qu'"un chien est pur et peut être élevé dans des maisons", un débat largement répandu sur les réseaux sociaux.

Qu'a dit Ahmed Karima ?

La polémique a commencé quand Ahmed Karima a répondu à un adepte lors de l'interview télévisée, dans laquelle il a demandé : "Pourquoi le chien des hommes des cavernes n'est-il pas entré avec eux et n'a-t-il pas dormi dehors ?"

Karima a répondu: "Le chien qui suivait les gens de la grotte gardait, et généralement le chien de garde est à la porte, ce qui indique que le chien n'est pas impur à l'origine, et c'est ce que l'imam Malik bin Anas a dit, car il a une règle qui stipule que chaque être est pur, et l'impureté n'est pas originel, mais plutôt accidentel, car le principe est que dans ce que Dieu a créé tout est pur." Karima a soutenu la parole de l'Imam Malik.

Karima a expliqué que "dans les héritages, il y a une exagération de la question de l'impureté du chien, et que c'est l'une des créations de Dieu, et Dieu ne crée rien d'impur".

Karima a souligné que "l'impureté d'un chien n'est que dans sa salive et non dans le reste de son corps. S'il touche un être humain ou si cette personne garde le chien, alors il n'y a rien là-dedans".

Ahmed Karima a dit, par exemple, que les chiens à la campagne s'accrochent aux humains et entrent dans les maisons, soulignant qu'"il n'y a rien de mal à ce qu'une personne élève un chien".

Karima a également parlé de "la pureté du cochon." L'imam Malik Ibn Anas a été cité comme ayant dit que "le cochon lui-même est un animal pur, mais sa viande est interdite", expliquant que "le cochon est pur en lui-même, parce que Dieu n'a rien créé d'impur."

La polémique de Karima

Les avis étaient partagés parmi les tweetos sur les déclarations, entre ceux qui étaient d'accord avec lui sur la base de l'école de pensée Malikite, et ceux qui pensaient que le chien n'est pas pur sur la base de l'école de pensée Hanbalite.

Un groupe de tweetos a rejeté les propos d'Ahmed Karima, les qualifiant de "fausses" et "étranges".

D'autres ont exclu que le chien soit pur, comme l'a dit Karima.

Et un tweeto a demandé: "Avez-vous terminé tous les sujets importants pour poser des questions sur le corps du chien et du cochon?"

Alors que certains appelaient à "ne pas discuter de la parole de Dieu", selon ce qu'ils disaient.

Les partisans de la pureté du chien

Par contre, un autre groupe a soutenu l'avis de Karima, soulignant que le chien est pur selon l'école de pensée Malikite, et que Karima n'a pas commis d'erreur en lui lançant toute cette polémique.

Alors que certains ont indiqué qu'il ne s'agit pas d'une opinion personnelle d'Ahmed Karima, mais plutôt de l'opinion de la charia et de la jurisprudence islamique.

Divergence des savants sur la pureté du chien

A l'heure où les twittos soutenaient les déclarations du Dr. Ahmed Karima, Abbas Shoman, superviseur de la fatwa à Al-Azhar Al-Sharif, a déclaré à la BBC qu'il existe une divergence entre les savants concernant la pureté des chiens.

Shoman a souligné qu'il y a trois opinions sur lesquelles on peut se baser : La première d'entre elles est que le chien est pur sur la base de l'opinion de l'imam Malick, mais cette opinion est appropriée pour les soldats de la police qui utilisent des chiens pour détecter des drogues et des explosifs.

Il a ajouté : "Cet avis peut être pris dans ce cas, quant à l'élevage de chiens à domicile, il est destiné aux éleveurs qui utilisent des chiens pour la garde et la chasse, mais il n'est absolument pas adapté à l'élevage de chiens à domicile, car il y a , contrairement à l'opinion de l'imam Malick, une opinion de l'Imam Ibn Hanbal, qui voit que le chien est complètement impur et donc impropre à être élevé dans les maisons."

M. Shoman considérait que "chaque cas a sa propre fatwa", soulignant que "les juristes différaient sur la pureté du chien, mais la plupart des juristes s'accordaient sur l'impureté de sa salive", et donc "quiconque ne peut pas se méfier de la pureté du chien" de sa langue et son contact aves des ustensiles et d'autres choses dans les maisons, alors il ne devrait pas élever le chien."

Abbas Shoman a souligné qu '"il y a un désaccord entre l'opinion Malikite et Hanbalite concernant la pureté des chiens. Malik bin Anas croit qu'il est pur tandis qu'Ibn Hanbal croit qu'il n'est pas pur."

Il a ajouté : "Chaque opinion a ses mérites et sa considération et son adéquation à la situation de ceux qui veulent posséder un chien, mais il vaut mieux se méfier de sa salive, car elle peut contenir des impuretés ou des microbes."

Quant à la pureté des porcs, Schumann a souligné que "le porc est impur, et qu'il est interdit d'en manger, et qu'il n'est pas permis d'en posséder ou d'en manger", et que c'est ce sur quoi les érudits de la jurisprudence islamique ont unanimement convenu.