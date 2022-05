Accord Sinosteel au Cameroun : le gouvernement répond à nos questions

Selon les autorités camerounaises, l'exploitation de cette réserve de 632 millions de tonnes de fer devrait rapporter 22,9 milliards de FCFA par an.

L'opposition et certains acteurs de la société civile appellent le chef de l'Etat à annuler ce contrat qu'ils qualifient de dupe puisque, selon eux, Sinosteel, pourrait gagner 10 à 20 fois, voire plus.

La quantité de minerais déclarée par l'exploitant chinois est également mise en cause.

La question de l'exploitation des ressources naturelles en général a toujours suscité beaucoup de passion à travers le monde, et je peux comprendre ce qui arrive aujourd'hui au Cameroun.

Le Cameroun est membre de l'Initiative pour la transparence dans l'industrie extractive et à ce titre, nos contrats miniers et toutes les informations sont transparentes et elles sont disponibles pour qui veut savoir ce qu'il y est contenu.