Marques faciales au Nigéria : la dernière génération

Par Nduka Orjinmo

BBC News, Abuja

il y a 37 minutes

Crédit photo, BBC/ Nduka Orjinmo

La scarification faciale était autrefois populaire dans tout le Nigéria.

Des entailles profondes, généralement sur les deux joues ou le front, étaient gravées sur les enfants par les familles et les communautés, le plus souvent comme marque d'identité.

Ces marques contenaient également des histoires de douleur, de réincarnations et de beauté.

Cette pratique est toutefois en train de disparaître depuis qu'une loi fédérale a interdit toute forme de mutilation des enfants en 2003.

Les porteurs actuels de ces marques faciales sont donc la dernière génération, dont les traits sont aussi variés que les nombreux groupes ethniques du Nigéria.

Crédit photo, BBC/ Nduka Orjinmo

Les 15 balafres sur le visage d'Inaolaji Akeem (ci-dessus) l'identifient comme un membre du royaume d'Owu, dans l'État d'Ogun, au sud-ouest du Nigeria.

M. Akeem est d'origine royale, c'est pourquoi il a de longues rayures sur le visage.

"C'est comme un maillot de football", plaisante-t-il, ajoutant qu'elles l'ont rendu populaire sur le marché local.

Plus sérieusement, M. Akeem dit qu'il considère les cicatrices comme sacrées et qu'il ne pense pas que les gens devraient marquer leur visage juste pour l'embellir.

Ce besoin d'identification par les marques faciales était également fort dans le nord du Nigéria, notamment chez les Gobir de l'État de Sokoto.

Crédit photo, BBC/ Nduka Orjinmo

Les ancêtres d'Ibrahim Makkuwana, des pasteurs de Gubur dans l'actuel Sokoto, n'avaient pas de marques sur le visage. Mais, dit-il, en se déplaçant à la recherche de terres agricoles, "ils ont livré de nombreuses batailles et conquis de nombreux endroits".

Ils ont alors décidé de se faire des marques distinctives sur les joues, "semblables à celles de leurs animaux, qui les aideraient à identifier leurs proches pendant les batailles", explique M. Makkuwana.

"C'est l'origine de nos marques", dit-il à la BBC.

Mais il y a aussi une distinction entre les Gobirawas.

Ceux qui ont six cicatrices sur une joue et sept sur l'autre ont des parents issus de la royauté. Ceux qui ont six marques des deux côtés n'ont que leur mère de la famille royale.

Crédit photo, BBC/ Nduka Orjinmo

Les enfants de bouchers ont neuf cicatrices d'un côté et onze de l'autre, tandis que ceux qui ont cinq et six cicatrices de part et d'autre sont des chasseurs.

Quant aux pêcheurs, ils ont des marques distinctes allant jusqu'aux oreilles.

Chez les Yorubas et les Igbos du sud du Nigéria, certaines marques sont liées à la vie et à la mort.

Dans leurs communautés, on croyait que certains enfants étaient destinés à mourir avant la puberté.

Appelés respectivement Abiku et Ogbanje par les deux groupes ethniques, ces enfants appartenaient, selon les Yoruba, à une assemblée de démons vivant dans de grands iroko et baobabs.

Il était courant que les femmes perdent successivement plusieurs enfants en bas âge, et l'on pensait qu'il s'agissait du même enfant, réapparaissant sans cesse pour tourmenter sa mère.

Ces enfants étaient alors marqués pour les rendre méconnaissables aux yeux de leurs compagnons spirituels afin qu'ils restent en vie.

On sait aujourd'hui que nombre de ces décès d'enfants sont dus à la drépanocytose, une maladie héréditaire courante chez les Noirs.

Crédit photo, BBC/ Nduka Orjinmo

Yakub Lawal, à Ibadan, dans l'État d'Oyo (sud-ouest), a été marqué comme un Abiku.

"Ce n'est pas mon premier séjour sur terre, je suis déjà venu ici auparavant", dit-il.

"Je suis mort trois fois, et à mon quatrième retour, j'ai reçu ces marques pour m'empêcher de retourner dans le monde des esprits", ajoute-t-il.

Les histoires d'Abiku et d'Ogbanje sont étroitement liées à celles des personnes qui portent des marques à la mémoire d'un membre de leur famille décédé ou d'une personne qui est "renée".

Crédit photo, BBC/ Nduka Orjinmo

Les quatre marques horizontales et les trois marques verticales d'Olawale Fatunbi ont été inscrites par sa grand-mère, qui disait qu'il était une réincarnation de son défunt mari, qui avait ces cicatrices faciales.

Mais M. Fatunbi aurait préféré ne pas les avoir.

"Je ne les aime pas vraiment parce que je considère que c'est de la maltraitance d'enfant, mais c'est notre culture", dit-il.

Crédit photo, BBC/ Nduka Orjinmo

Avec 16 marques sur son visage, il est difficile de manquer Khafiat Adeleke. Encore plus difficile à manquer est l'énorme panneau de son magasin à Ibadan, où elle a pris le surnom de Mejo Mejo (Huit Huit) - pour représenter les cicatrices sur ses joues.

"Les gens m'appellent Mejo Mejo d'ici à Lagos.

"Ma grand-mère me les a données parce que je suis fille unique", dit-elle.

Crédit photo, BBC/ Nduka Orjinmo

Certaines cicatrices sont faites pour la beauté.

Foluke Akinyemi a été marquée dans son enfance, une gorge profonde sur chaque joue supervisée par son père aux mains d'un circonciseur local, qui faisait également des cicatrices faciales.

"Mon père a pris la décision de me marquer juste pour le plaisir et parce qu'il trouvait ça beau.

"Cela me distingue des autres et je remercie mes parents de me l'avoir donné", dit-elle.

Crédit photo, BBC/ Nduka Orjinmo

L'histoire de Mme Akinyemi est similaire à celle de Ramatu Ishyaku de Bauchi, dans le nord-est du Nigeria, qui a de minuscules lacérations en forme de moustaches de chaque côté de la bouche.

"C'est pour la beauté", dit-elle, ajoutant qu'elle s'est aussi tatoué le visage à peu près à la même époque.

Quand elle était petite, les marques et les tatouages en forme de moustaches étaient populaires dans son village et elle et ses amies allaient chez le coiffeur local pour se les faire faire, ajoute-t-elle.

Crédit photo, BBC/ Nduka Orjinmo

Les marques sur le visage de Taiwo, qui n'a donné que son prénom, s'estompent aujourd'hui mais le souvenir de la raison pour laquelle elle a été sculptée est toujours présent.

Lorsque sa sœur jumelle est morte quelques semaines après sa naissance, Taiwo est tombée malade et un guérisseur traditionnel a recommandé de lui marquer le visage pour l'empêcher de rejoindre sa jumelle.

Elle s'est rétablie quelques jours après la scarification, dit-elle, mais cela ne lui a pas fait aimer les marques sur son visage.

"Je préférerais ne pas avoir de marques sur mon visage", dit-elle.

Crédit photo, BBC/ Nduka Orjinmo

Il y a aussi ceux qui, comme Murtala Mohammed à Abuja, ne connaissent pas l'histoire derrière leurs marques.

"Presque tout le monde dans mon village de l'État du Niger en avait une, alors je n'ai jamais pris la peine de demander", dit-il.

Crédit photo, BBC/ Nduka Orjinmo

Les marques faciales étaient inscrites par des circonciseurs et des barbiers locaux comme Umar Wanzam à l'aide de lames tranchantes.

Il décrit cette expérience comme douloureuse et sans anesthésie.

Beaucoup de ceux qui, comme M. Akeem, ont été marqués dans leur enfance, reconnaissent qu'il était juste d'arrêter la scarification faciale.

Il n'a pas transmis la tradition à ses enfants, même avant qu'elle ne soit interdite.

"J'aime les marques, mais elles appartiennent à une époque et à un âge différents", dit-il.

