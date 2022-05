Brûlure au premier degré : une guérison qui relève du miracle - Princess Ezeani

"Je décrirais ce qui m'est arrivé comme un miracle venu d'en haut".

C'est ainsi que Princess Ezeani a décrit son expérience après avoir survécu à une explosion de gaz de cuisine dans sa maison d'Abuja, la capitale nigériane.

La jeune femme de 20 ans, qui rêvait de devenir mannequin, a subi des brûlures au premier degré à la suite de l'incident domestique qui s'est produit en novembre 2021.

Le jour de l'accident, elle est entrée dans la cuisine pour préparer à manger pour sa famille, sans savoir que sa mère, qui était également dans la cuisine, faisait cuire du riz.

Elle décide d'aider sa mère à faire cuire du poisson qui sera mangé avec le riz, mais elle ne sait pas que sa mère a laissé le four allumé par erreur.

Alors que Princesse essayait d'allumer le four, celui-ci lui a explosé au visage et elle a atterri à l'hôpital.

"Après l'incident, je n'ai pas pu dormir pendant quatre nuits parce que je faisais toujours des cauchemars où le feu me brûlait encore", déclare Princess Ezeani, originaire de l'État d'Enugu, dans le sud-est du Nigeria, à BBC News Pidgin.

"Ma santé mentale était de un sur dix parce que j'étais toujours dans ma chambre en train de pleurer et de me demander si je serais toujours comme ça. J'étais vraiment triste et déprimée".

Le chemin de la guérison

L'accident domestique a fait que Princess a arrêté ses études à l'université.

Sa mère l'a alors encouragée à être forte car les brûlures n'allaient pas la défigurer à vie.

C'est là que le processus de guérison de Princesse a commencé. Sa mère et sa tante ont appliqué des substances comme le miel, le violet de gentiane et l'aloe vera sur sa peau.

Étonnamment, le processus, selon Princess, n'a pas justifié qu'elles aillent à l'hôpital car les brûlures ont commencé à disparaître six mois après l'application des substances.

"Je suis la seule à savoir le genre de douleur que j'ai traversé"

Le 2 mai 2022, Princess a publié un message sur son rétablissement depuis l'incident survenu il y a six mois.

Le message sur Twitter a suscité de nombreuses réactions car beaucoup ne croyaient pas à la réalité de l'incident.

Beaucoup doutaient que l'incident se soit réellement produit car ils pensaient qu'elle s'était maquillée le visage - des commentaires qui ont surpris Princess.

"Beaucoup de gens ont dit qu'il [le message sur Twitter] était faux ou que je m'étais maquillée ou opérée. C'était surprenant pour moi parce que je n'ai même pas de compétences en maquillage", déclare Princess Ezeani.

"Je suis la seule à savoir le genre de douleur que j'ai traversé. Je suis la seule à savoir comment moi et ma famille avons souffert en cherchant une solution.

"Je remercie toujours Dieu pour ma famille et mes amis, car vous avez besoin du meilleur soutien dans ce genre de situation."

'Plus de masque pour couvrir le visage'

Après son remarquable rétablissement, Princess Ezeani espère maintenant retourner à l'école pour étudier la médecine et aussi se lancer dans le mannequinat, dont elle craignait qu'il ne soit plus une réalité après l'accident.

"Je portais toujours un masque pour couvrir mon visage après l'accident parce que je savais que j'étais laide et que les gens pouvaient me regarder de manière dégoûtante.

"Chaque fois que je me regardais dans le miroir, je pensais toujours que personne ne me regarderait plus, que personne ne m'épouserait et qu'aucun agent ne me ferait signer comme mannequin parce que mon visage était laid à l'époque.