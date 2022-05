Accouchement et droit de choisir : "Je n'avais pas le pouvoir de dire non"

Par Sandrine Lungumbu

BBC World Service

il y a 13 minutes

Crédit photo, ADRIANA MEDEIROS Légende image, L'Organisation mondiale de la santé met en garde contre les inégalités croissantes entre l'augmentation des taux de césarienne dans certains pays et le manque d'accès dans d'autres régions du monde.

L'histoire d'Astou Sokhna, au Sénégal, a suscité l'indignation nationale après sa mort pendant l'accouchement.

Astou Sokhna, âgée d'une trentaine d'années, est décédée aux côtés de son enfant à naître le mois dernier après avoir passé 20 heures en travail.

Selon les médias locaux, les appels qu'elle a lancés aux sages-femmes pour qu'elles pratiquent une césarienne ont été ignorés parce qu'elle "n'avait pas été programmée".

Trois sages-femmes ont été reconnues coupables de non-assistance à personne en danger et ont été condamnées à six mois de prison avec sursis chacune.

Le cas d'Astou a suscité un vif débat sur le fait que de nombreuses femmes ne se sentent pas habilitées à avoir leur mot à dire sur leur propre travail.

"Je n'avais pas le pouvoir de dire non"

Crédit photo, GIULIANA CASTILLO Légende image, "J'ai l'impression que vous avez le choix, mais en même temps, il n'est pas toujours respecté ou conforme à vos attentes"

Giuliana Castillo a donné naissance à sa fille par césarienne en août de l'année dernière. Mais elle affirme que l'expérience l'a traumatisée.

Elle a été admise dans un hôpital de Londres après avoir eu des contractions pendant près d'une semaine.

Pour la première fois, elle souhaitait initialement un accouchement par voie vaginale, mais était ouverte à une césarienne si nécessaire.

"J'ai toujours voulu un accouchement non médicamenteux et j'étais sûre que je n'aurais aucun soulagement de la douleur, mais j'étais aussi flexible", explique cette assistante d'enseignement de 26 ans.

Mais après plus de 12 heures passées à l'hôpital, alors que ses contractions s'arrêtaient et repartaient, Giuliana Castillo a demandé une césarienne.

"J'ai commencé à me sentir très faible et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me demander si je pouvais avoir une césarienne. Je ne voulais pas être provoquée à ce moment-là", dit-elle.

Giuliana Castillo raconte que la sage-femme de la deuxième équipe n'a pas tenu compte de ce qu'elle ressentait et a déclaré qu'elle n'aurait pas dû être admise, car elle n'était pas en travail actif.

"Elle niait ce que je ressentais et, pour être honnête, j'avais peur et je ne voulais pas rentrer chez moi.

"Même si on m'a dit que mon bébé allait bien, j'avais très peur parce que je n'avais aucune énergie", dit-elle, "J'avais tout essayé, mais j'étais épuisée et je ne pouvais pas faire face".

"Je me souviens avoir appelé le NHS 111 parce que j'étais si désespérée et j'ai expliqué la situation au téléphone, mais ils m'ont dit que j'étais déjà à l'hôpital et qu'ils ne pouvaient rien faire.

Giuliana Castillo dit que les choses ont changé pour le mieux lorsqu'une nouvelle équipe a pris son service. La sage-femme était plus proche d'elle et l'a rassurée.

"J'étais tellement fatiguée que ma vision était presque floue, et je pleurais, mais elle m'a écoutée et [a montré] qu'elle se souciait vraiment de moi".

Mme Castillo a reçu une péridurale, une ocytocine de synthèse pour accélérer les contractions et a subi une rupture des eaux pour l'aider à accoucher.

Crédit photo, GIULIANA CASTILLO Légende image, La fille de Giuliana Castillo est née par césarienne après avoir passé trois jours à l'hôpital

Finalement, Giuliana Castillo a été emmenée au bloc pour une césarienne lorsque le rythme cardiaque du bébé a commencé à chuter après plus d'une heure de poussée.

"Dans la salle d'opération, ils ont commencé à dire qu'ils allaient utiliser la ventouse et les forceps, mais j'ai senti que je n'avais pas le pouvoir de dire non, alors ils ont fini par le faire.

Mme Castillo dit que l'expérience de l'accouchement d'une femme dépend fortement de l'équipe de professionnels, même si elle fait des recherches et a un plan de naissance.

"J'ai l'impression d'avoir le choix, mais en même temps, il n'est pas toujours respecté ou ne correspond pas à ce que l'on attend", explique-t-elle.

"Je me suis sentie vraiment seule pendant tout le processus, même si mon mari était là, dit-elle, et cette solitude est assez traumatisante, surtout le désespoir de ne pas savoir quoi faire.

Pour sa prochaine grossesse, Giuliana dit qu'elle se ferait accompagner par une doula (personne qui apporte du soutien aux femmes enceintes) pour plus de soutien et de conseils.

"C'est un moment tellement spécial et vous méritez de vous sentir protégée et de ne pas avoir l'impression de déranger ou d'ennuyer quelqu'un parce que vous vous sentez très vulnérable", dit-elle.

Les médecins lui ont expliqué après l'accouchement que si elle n'arrivait pas à pousser le bébé, c'est parce que la tête était mal placée.

Je me suis dit : "Pourquoi n'ont-ils pas remarqué cela avant, car cela m'aurait évité beaucoup de douleur ?".

"Je pense qu'au Royaume-Uni, on a tendance à éviter les césariennes, alors qu'en Argentine, d'où je viens, on en fait beaucoup, donc les deux pays sont à l'extrême, et ça ne devrait pas être comme ça".

L'hôpital n'a pas répondu à la demande de commentaires de la BBC au moment de la publication.

Quelle est la situation dans le monde ?

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), il existe une inégalité croissante entre les taux élevés de césariennes dans certains pays et le manque d'accès à cette procédure médicale vitale dans d'autres.

Crédit photo, Famille de Astou Sokhna Légende image, Les rapports indiquent que les médecins ont refusé la demande d'Astou Sokhna pour une césarienne

Dans le cas d'Astou, elle a demandé une césarienne et on lui a dit qu'elle ne pouvait pas en avoir une, mais un rapport de l'OMS de l'année dernière indique que les taux de césarienne dans le monde sont en hausse.

Elles représentent plus d'un accouchement sur cinq et, selon l'OMS, dans certains cas, elles sont pratiquées alors qu'elles sont "médicalement inutiles", ce qui met les femmes en danger.

Marilanda Lopes de Lima, infirmière obstétricienne et fondatrice de l'Association brésilienne des obstétriciens et des infirmières obstétriciennes (ABENFO Nacional), partage cet avis.

"Une femme devrait pouvoir déterminer de quelle manière elle veut accoucher", dit-elle.

Selon l'OMS, le Brésil a le deuxième taux de césarienne le plus élevé au monde.

Madame Lopes de Lima pense que l'une des principales raisons de cette situation est que la médecine a été "utilisée pour contrôler les femmes" tout au long de l'histoire.

Crédit photo, ANDRIANA MEDEIROS Légende image, Une femme devrait pouvoir déterminer de quelle manière elle souhaite accoucher", déclare Marilanda Lopes de Lima, infirmière en obstétrique.

"La médecine s'est emparée de nos corps et nous, les femmes, voulons récupérer nos corps", déclare-t-elle à la BBC.

"Notre corps est notre première maison. Il est sacré, donc les professionnels doivent discuter avec la femme de ce qu'elle veut faire."

Marilanda dit qu'elle est contre les naissances médicalement assistées inutiles et invasives, surtout dans le contexte de la façon dont cela se fait au Brésil.

Selon elle, il y a généralement un "abus d'autorité", les hôpitaux essayant d'influencer et de standardiser de force le processus d'accouchement, ce qui ne tient pas compte de l'autonomie de la femme et entraîne une "violence obstétricale".

"Je ne suis pas contre la césarienne", explique-t-elle.

Mais elle soutient qu'il s'agit de "la meilleure opération de sauvetage" plutôt que d'une "procédure de naissance" ou d'une "forme d'accouchement".

"J'ai été complètement trompée"

Crédit photo, DANIELLA DE OLIVEIRA Légende image, "Je ne savais rien parce que personne ne m'a rien dit - et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'ai eu une césarienne"

Daniella de Oliveira est l'une des nombreuses femmes qui ont subi une césarienne au Brésil.

Plus de la moitié des naissances au Brésil se font par césarienne.

Alors que ces dernières années, l'OMS a suggéré que les césariennes devraient idéalement représenter 10 à 15 % de toutes les naissances dans un pays.

En 2013, Madame de Oliveira s'est rendue à l'hôpital pour un contrôle de routine, mais son médecin lui a dit de se préparer à accoucher à 37 semaines.

"J'ai eu une césarienne, et j'ai été complètement bernée lors de la naissance de mon premier fils", raconte la doula de 29 ans.

Danielle de Oliveira affirme qu'on ne lui a pas proposé d'alternative à la césarienne dès qu'elle a annoncé sa grossesse aux professionnels de santé.

"J'étais dilatée d'un centimètre et je ne ressentais aucune gêne ni douleur", ajoute-t-elle.

Elle dit avoir toujours été écartée par les médecins lorsqu'elle posait des questions sur l'accouchement par voie basse.

"Mon médecin me poussait littéralement à me faire opérer sans avoir préalablement évoqué le sujet ou en avoir discuté avec moi."

Daniella de Oliveira a reçu des instructions et est retournée à l'hôpital.

"Elle m'a demandé si j'étais prête pour un accouchement naturel, mais en même temps, elle a fait préparer toute l'équipe pour une césarienne.

"Je suis entrée dans la salle d'opération et puis mon fils est né, je ne me souviens que de flashs de ce qui s'est passé parce que j'étais sous sédatif".

Daniella de Oliveira n'a pu allaiter et avoir son premier contact peau à peau avec son fils que trois heures après sa naissance.

"Les premiers moments de sa naissance sont un souvenir incomplet dans ma tête", dit-elle.

"Pendant ces trois heures séparée de mon fils, je ne savais pas ce qu'on lui faisait, si on lui donnait des médicaments ou s'il subissait des procédures", dit-elle.

"Je ne savais rien parce que personne ne m'a rien dit - et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'ai subi une césarienne".

Crédit photo, DANIELA LEITE Légende image, Daniella est récemment devenue une doula qualifiée, un rôle où elle soutient les femmes pendant la grossesse et l'accouchement.

Aujourd'hui, Daniella dit que son travail de doula l'aide à donner du pouvoir à d'autres femmes pendant leur grossesse.

"Je me sentais très coupable d'avoir permis à mon fils de vivre tout ce qu'il a traversé pendant mon opération", dit-elle.

"Il m'a fallu du temps pour réaliser que ce n'était pas ma faute. Il y a un énorme manque d'informations, si bien que nous finissons par avoir peur de la douleur au moment de l'accouchement."

La peur que l'histoire se répète

Pour Daniella, l'idée de l'accouchement a toujours été teintée de peur, après avoir entendu les récits de ce que sa propre mère a enduré pendant l'accouchement.

"Ma mère est une femme noire à la peau très foncée et c'est un facteur directement lié à ce qu'elle a vécu", explique-t-elle.

"Elle a subi des violences racistes lors de ma propre naissance. Les médecins n'ont pas attendu que l'anesthésie soit effective, elle a donc ressenti toute la douleur au moment de l'incision."

"Elle a dit aux médecins qu'elle avait mal mais on lui a répondu qu'elle serait capable de le supporter".

L'hôpital dans lequel la mère de Daniella de Oliveira a accouché n'est plus ouvert.

Madame de Oliveira affirme que le racisme et le sexisme sont ancrés dans le système de santé brésilien.

"Les femmes noires sont plus touchées par la violence pendant les procédures médicales, ce n'est pas quelque chose que nous ne faisons que deviner, mais c'est prouvé par plusieurs études."

Une étude basée sur une enquête nationale sur la population a révélé que les femmes noires au Brésil avaient un risque plus élevé de recevoir des soins prénataux inadéquats par rapport aux femmes blanches.

Crédit photo, PILLAR ALVES Légende image, Plus de la moitié des naissances au Brésil se font par césarienne.

Pour sa deuxième grossesse, Daniella de Oliveira a décidé de faire les choses différemment.

Mais dès sa première consultation, on lui a dit que les médecins n'opteraient pas pour un accouchement par voie basse après une césarienne.

"J'ai quitté la salle médicale absolument dévastée parce que je ne pourrais pas avoir l'accouchement dont j'avais rêvé", raconte-t-elle.

Madame de Oliveira a commencé à faire ses propres recherches, traduisant des études car il y avait très peu d'informations disponibles pour les femmes dans sa situation.

Elle a trouvé sur Facebook des groupes de femmes discutant d'accouchements par voie basse après avoir subi une césarienne.

"Je n'en revenais pas. J'ai enfin réalisé comment le processus d'accouchement et la grossesse devraient être."

Pour sa grossesse suivante, alors qu'elle attendait des jumeaux, Daniella est passée par le service de santé publique plutôt que par le privé, mais elle dit avoir encore rencontré des obstacles.

Elle raconte que le premier médecin a attendu que son mari ait quitté la pièce pour essayer de la convaincre de changer son plan d'accouchement.

"J'étais seule, alors il a essayé de me faire peur en disant qu'il devrait m'emmener immédiatement sur la table d'opération parce que mes enfants étaient en danger", dit-elle.

"Mais cette fois, il a rencontré la nouvelle moi, pas l'ancienne Daniella".

Heureusement pour Daniella, elle était encore en travail jusqu'à l'arrivée d'un nouveau médecin et d'une doula qui ont soutenu sa décision d'accoucher par voie basse.

Daniella décrit la naissance de ses jumeaux comme un moment de renaissance.

"J'ai eu l'impression de renaître", dit-elle, "c'était une expérience vraiment libératrice".

Au moment de la publication, les hôpitaux fréquentés par Daniella n'ont pas répondu à la demande de commentaires de la BBC concernant ses affirmations.

Légende image, Georgia Demofanous dit que beaucoup de femmes à Chypre ont l'impression que si vous accouchez de votre premier enfant par césarienne, tous vos enfants naîtront de cette façon.

Comme le Brésil, Chypre est un autre pays où les césariennes dépassent les naissances naturelles.

Georgia Demofanous raconte que, dès le début, les médecins avaient leurs propres plans concernant le type d'accouchement qu'elle aurait.

Ils lui ont dit qu'elle pourrait avoir l'accouchement naturel qu'elle souhaitait, mais elle a dû subir une césarienne.

Madame Demofanous recommande aux femmes de se renseigner sur les possibilités d'accouchement avant la grossesse.

"Commençons par éduquer les femmes avant qu'elles ne soient enceintes, car lorsque vous êtes enceinte, la seule chose qui vous préoccupe est que vous voulez que votre bébé soit en sécurité", dit-elle.

Georgia Demofanous eu un accouchement par voie basse pour son deuxième enfant.

Pour elle, ce sont les petits moments qui en ont fait une expérience agréable, ainsi que la qualité des soins.

"J'ai vu mon petit garçon faire pipi lorsque le pédiatre s'occupait de lui", se souvient-elle en riant.