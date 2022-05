Insurrection au Mozambique : pourquoi 24 pays ont envoyé des troupes

Par Joseph Hanlon

Analyste pour le Mozambique

Au moins 24 pays ont envoyé des soldats pour soutenir le Mozambique dans sa lutte contre les insurgés dans la province septentrionale de Cabo Delgado.

La découverte de 7 000 "soldats fantômes" dans les rangs d'une armée mal payée et mal entraînée souligne pourquoi le Mozambique a besoin d'aide.

Le quotidien Carta de Moçambique a découvert qu'une grande partie des salaires de faux soldats étaient versés à de hauts responsables de la défense, et qu'il y a un nombre croissant d'enfants d'anciens officiers et politiciens qui reçoivent des salaires sans jamais avoir suivi de formation militaire, et encore moins mis les pieds dans une unité militaire.

Plus de 2 000 soldats rwandais bien entraînés ont suffi pour prendre en grande partie le contrôle des deux districts côtiers, Palma et Mocimboa da Praia, à proximité de gisements de gaz géants. Malgré leurs succès, la guerre civile au Mozambique continue de gronder.

Les grandes luttes sont maintenant politiques - sur l'argent, les causes de la guerre, qui peut se battre, et si le projet gazier peut reprendre.

Pourquoi les attaques concernent-elles les zones côtières ?

Cabo Delgado est la province maudite des ressources du Mozambique, avec du gaz, des rubis, du graphite, de l'or et d'autres ressources naturelles.

Les protestations grandissaient contre le fait que les bénéfices allaient tous à une élite du parti au pouvoir, le Frelimo, et que peu d'emplois locaux étaient créés.

La zone côtière est historiquement musulmane. Les prédicateurs fondamentalistes locaux ont déclaré que la charia, ou loi islamique, apporterait l'égalité et un partage équitable des richesses - en fait, un message socialiste.

La guerre a commencé en 2017 lorsque des jeunes de Mocimboa da Praia ont attaqué le poste de police local et le poste de l'armée, s'emparant des armes.

Depuis lors, plus de 4 000 personnes ont été tuées et 800 000 chassées de chez elles.

Le conflit a créé une crise humanitaire massive dans le nord du Mozambique

La première lutte porte sur les racines de la guerre. Le président Filipe Nyusi et le Frelimo disent qu'il s'agit entièrement d'une agression extérieure et donc pas de leur faute.

L'Union européenne (UE) et la Banque mondiale veulent apporter des centaines de millions de dollars pour essayer d'arrêter la guerre, en partie en créant des emplois et en résolvant les griefs, mais le Frelimo a refusé pendant six mois de soumettre une proposition de l'UE et de la Banque mondiale à l'armoire.

Les guerres civiles attirent toujours des étrangers, et il y a eu une certaine implication de l'État islamique (EI) et des djihadistes d'autres guerres, ainsi que des financements de certains États du Moyen-Orient.

La plupart des chercheurs mozambicains affirment que les problèmes locaux restent dominants. Mais les États-Unis et l'EI veulent que cela ne soit pas considéré comme une guerre civile locale, mais comme un affrontement entre deux puissances mondiales.

Quelles sont les raisons de l'implication des Etats-Unis dans la lutte contre l'insurrection au Mozambique ?

En mars 2021, les États-Unis ont qualifié les insurgés d'Isis-Mozambique et de "terroristes mondiaux".

Cela a été largement rejeté par ceux qui faisaient des recherches sur la guerre et les États-Unis ont refusé de divulguer leurs preuves.

Le 14 juillet 2021, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a souligné que le principal intérêt américain au Mozambique était de "contrer Daesh".

Et le 4 avril 2022, les États-Unis ont désigné le Mozambique comme l'un des cinq pays concernés par la loi sur la fragilité mondiale, ce qui impliquerait une implication américaine considérablement accrue au Mozambique.

Pendant ce temps, apparemment satisfait de la publicité croissante pour un si petit investissement, l'EI a commencé à appeler les insurgés l'EI Mozambique.

La crainte est que l'EI et les États-Unis semblent viser une guerre par procuration au Mozambique.

Cela réveille de tristes souvenirs car dans les années 1980, avant la fin de la guerre froide, les États-Unis ont mené une guerre par procuration contre l'Union soviétique de l'époque qui a tué un million de Mozambicains.

Ainsi, le Mozambique essaie de garder les États-Unis à distance. On lui a permis une petite mission d'entraînement militaire, mais pas plus.

Des villages entiers ont été détruits lors des attaques des insurgés

Pourquoi d'autres pays sont également impliqués pour contrer les assaillants ?

Deux autres pays ont fait pression pour envoyer leurs soldats - le Portugal et l'Afrique du Sud.

Le Portugal est l'ancienne puissance coloniale qui a été vaincue lors de la guerre d'indépendance de 1965-1975 et tente depuis de retrouver une présence militaire.

Il a envoyé ses troupes dans le cadre d'une mission de formation de l'Union européenne - la plupart des soldats sont portugais, mais 10 autres pays, dont la Grèce, l'Espagne et l'Italie, ont également contribué.

L'Afrique du Sud se considère comme la puissance régionale et le Mozambique comme son arrière-cour.

Elle a poussé à créer une force militaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe (Sadc). Le Mozambique a traîné les pieds.

Le président Nyusi a rencontré le président rwandais Paul Kagame et le président français Emmanuel Macron l'année dernière.

Le Rwanda dispose d'une armée professionnelle fortement impliquée dans les opérations de maintien de la paix, et le chef de file du projet gazier suspendu est le français TotalEnergies.

Les 1 000 premiers soldats rwandais sont arrivés le 9 juillet 2021 et en trois semaines ont évacué les insurgés des zones clés.

La mission Sadc au Mozambique (Samim) avait été créée plus tôt en 2021, mais le Mozambique n'a autorisé l'arrivée des premières troupes sud-africaines que le 19 juillet, alors que les Rwandais étaient déjà en opération.

La plupart des troupes Samim sont sud-africaines, mais neuf autres États de la Sadc ont également fourni du personnel. Ils comprennent l'Angola, le Botswana et le Zimbabwe.

Samim a été affecté à des zones moins importantes loin du gaz et n'a pas prouvé son efficacité dans la lutte contre les insurgés.

Le président Nyusi s'est rendu en Ouganda fin avril et a rencontré le président Yoweri Museveni, qui avait reçu une formation militaire du Frelimo à Cabo Delgado dans les années 1970 alors qu'il menait une guérilla contre le gouvernement ougandais de l'époque.

M. Museveni a révélé qu'il soutenait déjà l'armée mozambicaine et a suggéré d'envoyer un contingent de troupes.

Ainsi, l'axe Rwanda-Ouganda-France contribue à tenir à distance l'Afrique du Sud, le Portugal et les États-Unis.

Deux autres luttes continuent. La première est que le Frelimo et l'armée veulent garder un contrôle strict de la zone de guerre, limitant les journalistes et les travailleurs humanitaires.

Le gouvernement et l'armée veulent contrôler la distribution de l'aide. Les visas humanitaires spéciaux doivent être approuvés individuellement par l'Agence nationale des catastrophes et sont limités au travail pour une agence désignée.

Le directeur de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, a déclaré le 28 avril aux investisseurs qu'il ne pouvait y avoir de retour au Mozambique tant que les gens n'étaient pas retournés dans le district de Mocimboa da Praia et vivaient en paix avec une vie normale. Il a déclaré qu'une simple zone de sécurité n'était pas acceptable.

Mais, jusqu'à présent, les autorités mozambicaines n'autorisent pas les personnes déplacées à retourner dans la majeure partie de Mocimboa da Praia. Elles disent que les conditions ne sont pas encore propices et craignent que de nombreuses personnes déplacées soutiennent encore les insurgés.

Il y a donc impasse. Le gouvernement autorisera-t-il les gens à rentrer et laissera-t-il entrer les agences d'aide, ou espère-t-il que TotalEnergies acceptera éventuellement une zone de sécurité sans population ?