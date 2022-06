Visite de Macky Sall en Ukraine et en Russie : quels sont les enjeux ?

Le président sénégalais, Macky Sall, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, a réitéré le non alignement de l'Afrique au conflit Russo-ukrainien

Le président Macky Sall a indiqué le 22 mai à Dakar qu'il se rendrait en Russie et en Ukraine pour des pourparlers de paix, au nom de l'Union africaine dont il assure actuellement la présidence.

Le Chef de l'Etat sénégalais a signalé lors d'une conférence de presse commune avec le chancelier allemand, Olaf Scholz, que l'Afrique veut la paix et non l'alignement sur une position quelconque dans la crise entre la Russie et l'Ukraine.