La Biennale de Dakar au Sénégal : des nageurs rouges aux théières flottantes

il y a une heure

L'un des plus grands événements du monde de l'art moderne africain, la Biennale de Dakar, a réouvert ses portes pour sa 14e édition - après une interruption de quatre ans due à la pandémie de coronavirus - et présente des centaines d'œuvres d'artistes du monde entier.

Ses œuvres, dont le tableau bleu et rouge illustré ci-dessous, sont centrées sur la danse et le mouvement.

"J'absorbais tout ce qui m'entourait et cela s'est manifesté dans certaines peintures un peu plus fluides et expressives", a-t-il déclaré. "Il y avait plus d'esprit dans le travail".