Joel Embiid : la star camerounaise de la NBA va-t-elle choisir la France ?

il y a 17 minutes

Ses relations avec la France

La dernière fois qu'il se serait rendu en France remonte à juillet 2018 et, dans une interview accordée au journal français L'Equipe plus tôt dans l'année, le Camerounais a déclaré être ''un fan de la France en général'' et désireux d'y passer plus de temps.