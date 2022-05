Discrimination au travail : Je me transforme pour me faire accepter

il y a une heure

Hilda Kwoffie a déclaré à la BBC qu'elle parle de manière complètement différente au travail et à la maison.

La jeune femme de 24 ans originaire du Ghana dit avoir changé son look et sa façon de parler depuis qu'elle a déménagé au Royaume-Uni en 2016.

Les changements auxquels Mme Kwoffie se trouve confrontée sont vécus par certaines femmes de couleur et sont connus sous le nom de "code-switching".

Il s'agit d'un terme largement utilisé pour décrire comment les Noirs, les Asiatiques et les autres personnes issues de minorités ethniques ressentent le besoin de cacher leur identité culturelle dans les espaces à majorité blanche, comme les lieux de travail.

"Nous avons été programmés de cette façon : c'est ainsi que vous devez agir, parler, marcher et paraître", a déclaré Mme Kwoffie.

"Je parle à ma famille et à mes amis d'une manière complètement différente de celle que j'utilise sur mon lieu de travail", ajoute cette auxiliaire juridique qui travaille à Londres.

L'expérience de Mme Kwoffie reflète les conclusions d'une enquête menée par le Runnymede Trust, un groupe de réflexion sur l'égalité raciale, et la Fawcett Society, une organisation spécialisée dans l'égalité des sexes.

Le rapport, intitulé Broken Ladders, se fonde sur une enquête menée auprès de 2 000 femmes de couleur sur les lieux de travail au Royaume-Uni, qui, selon les groupes, constitue la plus grande enquête représentative des femmes de couleur à ce jour.

Les trois quarts de ces femmes ont déclaré avoir été victimes de racisme au travail, ce qui, dans certains cas, les a amenées à quitter leur emploi, à ne pas être promues et à écourter leur carrière.

"Les femmes de couleur sont confrontées à une double menace. De l'école au lieu de travail, des obstacles structurels se dressent entre elles et les opportunités qu'elles méritent", a-t-elle déclaré.

"Ces preuves et les histoires que les femmes ont partagées avec nous doivent être un appel au ralliement des gouvernements, des employeurs et des établissements d'enseignement afin de provoquer un réel changement", a-t-elle déclaré.

Une avocate stagiaire a raconté à la BBC qu'elle avait quitté un précédent emploi à cause de la façon dont une collègue lui faisait sentir sa réussite au travail.

"J'avais un superviseur qui était un peu condescendant. Je ne l'ai pas supporté et je suis partie", a déclaré Sophia (nom fictif).

"Elle m'avait donné le poste. Je pense donc que la seule chose qui a pu lui donner cette idée, c'est de voir un nom de famille africain sur un CV et aussi le fait que je ne sois pas allée dans une école privée.

Les enquêtes montrent que les Noirs, les Asiatiques et les autres personnes issues de minorités ethniques continuent d'être sous-représentés dans les postes à responsabilités.

Le rapport Broken Ladders a formulé un certain nombre de recommandations à l'intention des employeurs, notamment des processus clairs et transparents pour signaler les cas de racisme, une formation antiraciste intersectionnelle et des "entretiens de séjour" plutôt que des "entretiens de sortie" pour faire le point sur les expériences professionnelles.