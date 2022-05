Yahya Jammeh - Gambie : comment la luxueuse résidence de l'ex-président a été saisie ?

Par Damian Zane

BBC News

il y a 53 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Yahya Jammeh et son épouse, Zineb, ont été accueillis à la Maison Blanche lors d'un sommet de dirigeants africains en 2014

Un travail de détective amateur et une rencontre fortuite ont permis de découvrir comment l'ancien président de la Gambie avait blanchi son argent en achetant une luxueuse propriété aux États-Unis.

Aujourd'hui, un tribunal a décidé que le domaine de 3 millions de dollars (environ 1 milliard 800 millions de FCFA) situé dans l'État du Maryland, près de Washington DC, devait être saisi auprès d'un trust créé par l'ancien dirigeant gambien Yahya Jammeh.

Selon les autorités américaines, les fonds récoltés par la vente de la maison doivent bénéficier à ceux qui ont été lésés par les "actes de corruption et d'abus de pouvoir" de l'ancien président.

Une enquête menée par le département de la justice (DOJ) a révélé que l'argent utilisé pour acheter la maison de six chambres à coucher avait été obtenu par la corruption.

"Les biens immobiliers du Maryland ne sont pas un abri pour les fonds destinés aux dirigeants corrompus qui ont volé leurs compatriotes", explique Selwyn Smith, l'un des agents chargés de superviser l'affaire.

Mais ce sont les enquêtes menées par les militants il y a dix ans qui ont mis le problème en lumière.

La présidence de M. Jammeh, qui s'est achevée en 2017, a duré 22 ans et était tristement célèbre pour sa corruption. Il a également été accusé d'avoir commis de nombreuses violations des droits humains, notamment en tuant et en emprisonnant ses détracteurs.

De plus amples détails ont depuis été révélés par la Commission vérité, réconciliation et réparations de la Gambie, qui a recommandé cette semaine qu'il soit poursuivi pour "une myriade de crimes". Il a précédemment nié les allégations d'actes répréhensibles.

Pendant sa présidence, les activistes gambiens à l'extérieur du pays ont estimé qu'ils avaient la responsabilité d'être la voix des sans-voix.

Sohna Sallah était l'un d'entre eux.

En 2010, un journal gambien basé aux États-Unis a rapporté que l'épouse de M. Jammeh, Zineb, avait acheté une maison dans le quartier huppé de Potomac, explique Mme Sallah à la BBC.

Mais son emplacement exact était inconnu.

Crédit photo, Duga Légende image, La maison de M. Jammeh se trouvait dans un quartier huppé près de la capitale américaine

"Nous avons parcouru les archives des ventes de maisons dans la région et cela nous a interpellés", raconte l'homme de 49 ans, en référence aux membres de l'Union démocratique des activistes gambiens (Duga).

Le nom d'un des acheteurs - le MYJ Family Trust - nous a paru étrange. "Nous avons pensé : "quelqu'un essaie de cacher qu'il a acheté cette maison".

De plus, Y et J se trouvaient être les initiales du président.

N'habitant pas très loin, Mme Sallah a commencé à faire des excursions dans la sinueuse Bentcross Drive pour voir si elle pouvait repérer quelqu'un.

"Nous avions l'habitude de faire le tour et une fois, la femme s'est arrêtée et nous nous sommes dit : 'oui, c'est la maison'", dit-elle en riant, depuis son domicile de Bethesda.

Après cela, les membres de Duga, qui soupçonnaient que l'argent pour l'acheter avait été acquis illégalement, ont commencé à organiser régulièrement des manifestations devant la propriété.

Ils ont accroché un drapeau gambien sur les grilles et ont fabriqué un panneau disant : "à vendre, par des Gambiens".

Crédit photo, Duga Légende image, Les activistes ont tenté d'attirer l'attention des personnes vivant à proximité à Potomac.

Ils ont distribué des tracts aux voisins en essayant de les sensibiliser à ce que M. Jammeh était accusé de faire chez lui.

Ironiquement, l'une des maisons voisines appartenait à Teodoro Obiang Nguema, dirigeant de la Guinée équatoriale depuis des décennies, a rapporté le Washington Post en 2017. Il est également accusé de corruption et de violations des droits de l'homme, ce qu'il nie.

Il n'est pas clair si quelqu'un dans ce quartier exclusif, où les gens apprécient la vie privée et la sécurité, était si dérangé.

Ceux qui se trouvaient à l'intérieur de la maison de Jammeh étaient irrités et appelaient parfois la police, selon Mme Sallah.

Mais l'affaire de la saisie de la maison n'a vraiment pris de l'ampleur qu'une fois que M. Jammeh a été contraint de se retirer et de s'exiler en Guinée équatoriale après avoir perdu l'élection présidentielle de décembre 2016.

La nouvelle administration gambienne a mis en place une commission chargée de découvrir l'ampleur de la corruption.

En rendant son rapport en 2019, elle a révélé un pillage à une échelle colossale.

Des curiosités, comme des pistolets plaqués or, ont été trouvées parmi les objets récupérés dans l'une des maisons de M. Jammeh en Gambie, mais c'est son portefeuille immobilier qui a attiré l'attention.

La commission a découvert que l'ancien président possédait 281 propriétés dans le pays, ainsi qu'une aux États-Unis et une au Maroc, et contrôlait plus de 100 comptes bancaires.

Il était impossible qu'il ait pu se permettre tout cela avec son salaire et la commission a conclu qu'il avait détourné plus de 300 millions de dollars (environ 183 milliards de FCFA).

La commission a également découvert que plus d'un million de dollars (environ 611 millions FCFA) avaient été détournés au profit de Zineb Jammeh. Une grande partie de cet argent avait été destinée à des organisations caritatives, dont la fondation Operation Save the Children.

"Presque tous les fonds de la fondation ont été gaspillés pour des événements qui, selon toute apparence, étaient destinés à améliorer le profil de Zineb Jammeh plutôt qu'à aider les enfants gambiens", indique un livre blanc du gouvernement résumant les conclusions de la commission.

Il a également été établi que M. Jammeh avait extorqué de l'argent sous forme de pots-de-vin afin d'accorder des licences de monopole pour l'importation de certains produits, tels que l'essence. En outre, il a brandi la menace du retrait de ces licences pour obtenir davantage d'argent.

Et c'est de là que proviendraient les fonds collectés pour acheter le manoir du Potomac.

S'appuyant sur le travail de la commission gambienne, le département de la justice américain a détaillé le fonctionnement du système.

En juillet 2010, la Petroleum Company a été informée que ses droits d'importation monopolistiques cesseraient à la fin de l'année.

Le propriétaire de la société a alors demandé à M. Jammeh de garantir ces droits jusqu'en 2014.

Onze jours plus tard, un million de dollars (environ 611 790 690 FCFA) a quitté le compte de la Petroleum Company auprès de la banque gambienne Trust Bank Ltd et, le même jour, le président a renouvelé la licence de monopole, selon les conclusions du ministère de la Justice.

Le jour suivant, un compte a été ouvert dans cette banque sous le nom de MYJ Family Trust. Puis un total de 1 million de dollars a été transféré sur ce compte en trois transactions par un employé de la Petroleum Company.

Enfin, l'argent a été viré sur le compte d'un agent immobilier aux États-Unis.

Les jours suivants, 2,5 millions de dollars (environ 1 529 553 200 FCFA) supplémentaires ont été transférés aux États-Unis et le 20 septembre, la maison de Potomac a été achetée pour 3,5 millions de dollars (environ 2 141 483 400 FCFA).

Crédit photo, Duga Légende image, Cette salle de bains marbrée, attenante à la chambre principale, est l'une des sept salles de bains de la maison

Elle avait tous les attributs d'une grande maison dans un quartier décrit par le Washington Post comme l'une des petites villes les plus riches du pays. Outre les six chambres, elle comprenait un hall d'entrée ouvert, une salle de projection de films, une piscine, une salle de sport, une maison d'amis et sept salles de bains.

On ne sait pas exactement à quelle fréquence M. Jammeh y séjournait, mais sa femme était une visiteuse régulière, selon Mme Sallah.

Elle l'apercevait parfois dans la zone commerciale du quartier. Mais ces voyages n'existent plus.

Et maintenant, avec le trait de plume d'un juge américain, la maison n'est plus la sienne.

"L'ex-président gambien Yahya Jammeh et sa femme pensaient pouvoir cacher des fonds volés au peuple gambien en achetant un manoir à Potomac", indique le procureur américain Robert K Hur lorsque l'action civile visant à saisir la propriété a débuté en 2020.

Le ministère de la Justice annonce que la propriété sera vendue et recommande que l'argent soit "utilisé au profit du peuple gambien lésé par les actes de corruption et d'abus de pouvoir de l'ancien président Jammeh".