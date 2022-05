Césarienne - santé des femmes : des complications que la mère et l'enfant peuvent connaître à vie

Légende image, Mai Shami déclare que "La césarienne médicalement inexpliquée est une violence contre les femmes et une exploitation du corps des femmes."

"Ils me poussaient vers la césarienne comme si c'était la seule solution, la meilleure et la plus appropriée". Mai Shami a raconté à la BBC l'expérience qu'elle a vécue en donnant naissance à son fils il y a deux ans.

Il y a un an, Mai Shami a lancé une initiative sur Facebook intitulée "Stop aux césariennes médicalement inexpliquées", qui est suivie par plus de 12 000 personnes du monde entier.

"Pendant ma grossesse, j'ai consulté plus d'un médecin et la plupart du temps, ils m'ont poussée vers la césarienne pour des raisons, dont certaines sont motivées par les hommes, car [ils disaient] qu'un accouchement normal pouvait affecter la relation sexuelle de la femme après la naissance. Il y a une incision dans la zone vaginale appelée "incision du périnée", qui [selon eux] peut affecter la gratification sexuelle des hommes", a-t-elle expliqué.

La plupart des médecins auxquels la BBC a parlé ont nié cette idée, car cette modification du vagin devrait revenir à la normale après quelques semaines d'accouchement.

"Parfois, ils m'encourageaient à accoucher par césarienne, car ce serait plus facile et moins douloureux qu'un accouchement normal".

Mai Shami a insisté pour accoucher par voie basse et a passé beaucoup de temps à lire sur l'accouchement naturel et la césarienne, ainsi que sur les avantages et les inconvénients de chacun. Elle y a été encouragée par le troisième médecin qui l'a soignée au cours des dernières étapes de l'accouchement. Elle a choisi d'accoucher naturellement après s'être assurée qu'elle n'avait pas besoin d'une césarienne pour des raisons médicales.

Plus d'un obstétricien et d'un gynécologue ont déclaré à la BBC que l'affirmation selon laquelle un accouchement par voie basse affecte la sexualité d'une femme est incorrecte, d'autant plus que l'expansion qui se produit dans la zone vaginale pour faciliter la naissance de l'enfant est temporaire, et uniquement pendant le processus d'accouchement.

Légende image, Initiatives sur les médias sociaux visant à sensibiliser les femmes à ne pas subir de césarienne sans nécessité médicale

La césarienne en chiffres

Encourager les femmes à accoucher par césarienne sans nécessité médicale est courant dans de nombreux pays du monde, dont l'Égypte.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande que 15 % au maximum des naissances se fassent par césarienne dans un pays donné, mais la plupart des pays du monde ont dépassé cette limite.

Selon les statistiques de l'OMS, le nombre de césariennes dans le monde a triplé en trois décennies.

Le taux de césariennes dans le monde est passé de 7 % en 1990 à 21 % en 2021, ce qui signifie qu'un enfant sur cinq dans le monde est né par césarienne.

L'Égypte se classe au quatrième rang mondial pour le nombre de césariennes, selon l'Organisation mondiale de la santé.

Selon la dernière enquête de l'OMS, les cinq premiers pays en termes de taux de césariennes sont : La République dominicaine avec 58,1 %, le Brésil avec 55,7 %, Chypre avec 55,3 %, l'Égypte avec 51,8 %, suivis de la Turquie avec 50,8 %.

Cette enquête est presque conforme aux pourcentages annoncés par le ministère égyptien de la Santé lors de la dernière enquête sanitaire en 2014.

Une enquête du ministère de la Santé indiquait que le taux de césarienne en Égypte était d'environ 50 %, ce qui signifie que 5 Égyptiennes sur 10 accouchent par césarienne.

Les médecins réalisent des profits économiques en encourageant des millions de femmes dans le monde à accoucher par césarienne sans qu'il y ait de nécessité médicale à le faire.

La césarienne est une procédure plus coûteuse et un médecin peut en pratiquer un plus grand nombre dans une journée, par rapport à un accouchement normal par voie basse. Elle est également rentable pour l'hôpital où l'opération est pratiquée, comme en témoignent les taux de césarienne variables entre les hôpitaux publics et privés.

Selon la Société égyptienne des gynécologues, les hôpitaux privés profitent du coût élevé de la césarienne par rapport à l'accouchement normal, le taux de césariennes atteignant 80 %, contre seulement 40 % dans les hôpitaux universitaires.

Quand une césarienne est-elle médicalement nécessaire ?

Le Dr Randa Fakhreddin, consultant en obstétrique et gynécologie, confirme à la BBC qu'il existe des cas où la césarienne est une nécessité médicale indispensable, par exemple lorsqu'"un accouchement normal présente un risque pour la mère ou lorsqu'il y a un problème empêchant le fœtus de descendre normalement, comme une grande taille du fœtus, une grosse tête, une petite taille du fœtus, un fibrome bloquant le col de l'utérus ou un bassin serré de la mère enceinte".

Mais selon le Dr Fakhreddin, il existe des zones grises dans lesquelles on a recours à une césarienne sans nécessité médicale, comme le médecin étant occupé par exemple et poussant la mère à accoucher à une certaine heure et n'attendant pas que les étapes normales de la naissance soient terminées.

Une césarienne médicalement inexpliquée peut entraîner des complications à long terme pour la mère et le fœtus.

"Pour la mère, c'est une grosse intervention et donc il faut subir une opération sous l'influence d'un anesthésiant, donc il peut y avoir des complications liées à l'anesthésie. Si la mère ne bouge pas pendant la période post-opératoire, il peut y avoir des caillots, et il est également possible qu'une partie du liquide amniotique pénètre dans les vaisseaux sanguins et provoque un caillot. La mère peut également subir des saignements importants, ce qui peut l'exposer à une anémie ultérieure. À long terme, en subissant une césarienne, on peut voir l'utérus de la mère et les tissus en général affaiblis par l'incision lors de la césarienne", explique le Dr Fakhreddin.

Crédit photo, Randa Fakhreddin Légende image, Une césarienne médicalement inexpliquée peut entraîner des complications à long terme pour la mère et le fœtus

Selon l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de césariennes dans le monde devrait atteindre un tiers d'ici 2030, ce qui équivaut à 29 % de toutes les naissances dans le monde.

Cela signifie qu'en 2030, 38 millions de césariennes seront pratiquées dans le monde, dont la plupart dans les pays les plus pauvres.

L'Afrique du Nord, y compris l'Égypte, représentera la part la plus importante, les césariennes devant atteindre 48 % d'ici 2030, après l'Asie de l'Est, l'Amérique latine et l'Asie de l'Ouest.

La césarienne, un choix de femme

Lors de mon voyage pour trouver les raisons des taux élevés de césariennes médicalement inexpliquées en Égypte, j'ai rencontré Marwa Diab, qui a volontairement choisi de subir une césarienne.

Marwa Diab, qui est radiologue, affirme qu'elle a choisi de subir une césarienne et qu'elle ne regrette pas cette décision malgré l'opposition de sa famille et notamment de sa mère au début.

"De par mes études de médecine, j'ai vu de mes propres yeux l'accouchement naturel. Je connais la douleur que la mère ressent pendant le processus normal de l'accouchement, et je ne vois aucune justification à endurer cette douleur tant qu'il y a une possibilité que je ne la subisse pas. Et cela sans compter l'humiliation subie par la mère pendant sa préparation à l'accouchement naturel et pendant le déroulement de l'accouchement naturel. Les phases normales d'attente de la sortie de la tête du bébé durent des heures et la mère sera examinée de nombreuses fois."

Selon madame Diab, la jeune femme de 32 ans, subir une césarienne s'accompagne effectivement de douleurs, de séquelles et de problèmes.

"Mais la douleur psychologique liée à l'accouchement naturel ne peut être traitée par des analgésiques". dit-elle.

Crédit photo, Marwa Diab Légende image, "J'ai estimé qu'un accouchement normal était une violation du corps et de la vie privée d'une femme et j'ai choisi la césarienne de mon plein gré", affirme Marwa Diab.

Les médias et les réseaux sociaux peuvent jouer un rôle central en amenant certaines femmes à être intimidées par le processus normal d'accouchement et à le considérer comme douloureux et intolérable.

"Le médecin ne m'a pas parlé des alternatives"

La créatrice de "Stop à la césarienne médicalement injustifiée" affirme que le manque d'informations documentées incite de nombreuses femmes à prendre les mauvaises décisions. C'est pourquoi l'initiative vise à fournir des informations sur la césarienne et l'accouchement naturel.

L'initiative repose entièrement sur les efforts individuels de Mme May, gynécologue et obstétricienne, ainsi que sur un réviseur linguistique. Elle et son équipe publient des informations basées sur des normes médicales internationalement reconnues qui sont révisées par le médecin spécialisé.

Au cours de mes recherches, j'ai rencontré un certain nombre de femmes dont le manque d'information les a poussées à répondre aux pressions de certains médecins pour subir une césarienne sans nécessité médicale.

"Le médecin ne m'a pas parlé des alternatives. Il ne m'a pas parlé des options qui s'offraient à moi. Il m'a juste parlé de la césarienne et m'a demandé quand je voulais accoucher. Il ne m'a pas non plus parlé des complications qui peuvent survenir après une césarienne et de la manière dont je peux y faire face", a déclaré Salma, une mère de 32 ans.

Elle a déclaré à la BBC que si elle avait connu tous les détails des conditions dans lesquelles elle pouvait accoucher normalement, elle aurait pu mieux évaluer la situation et faire un choix dans son intérêt et celui de ses deux enfants.

Doula, un nouveau concept en Égypte

L'un des métiers qui est devenu associé à la grossesse et à l'accouchement naturel en Égypte est celui de doula.

Une doula est une personne qui aide la future mère à préparer son corps à un accouchement normal, à l'allaitement et à la maternité.

Doaa a fait appel à une doula pour la naissance de son deuxième enfant. Elle souhaitait un accouchement naturel après avoir subi une césarienne avec son premier.

"Ma césarienne était sans raison médicale pour convenir au programme du médecin. Mais pour le deuxième accouchement, je me suis adressée à une doula qui m'a aidée à obtenir les informations et les exercices que je devais pratiquer tout au long de la grossesse pour pouvoir accoucher normalement", a déclaré Doaa à la BBC.

On dit généralement que les femmes qui subissent une césarienne pour la première fois sont souvent incapables d'accoucher normalement lors des grossesses suivantes. Hind Abdeslam affirme que c'est faux et que le fait d'avoir subi une césarienne n'est pas une raison pour empêcher les femmes d'accoucher normalement lors des grossesses suivantes, ce qui est arrivé à Doaa et à d'autres.

Crédit photo, DOAA HAMZA Légende image, Le concept de "doula" s'est récemment répandu dans le monde arabe pour aider les femmes à prendre des décisions éclairées concernant la grossesse, l'accouchement et l'allaitement.

"Je ne pouvais plus bouger après la césarienne, pas même pour embrasser ma fille, ce qui m'a fait culpabiliser parce que je n'ai pas pu être à ses côtés dans les premiers moments de sa naissance pour la rassurer, mais j'ai pu le faire après mon deuxième accouchement normal", a-t-elle déclaré.

Des millions de personnes dans le monde

La césarienne peut donner aux femmes un sentiment de culpabilité, comme si elles n'avaient pas réussi à accoucher normalement et que leur corps n'avait pas réussi à s'adapter à l'une des choses naturelles qu'il devrait pouvoir faire sans interférence.

Ce sentiment a suscité une prière pour que l'on fasse appel à Hind afin de pouvoir accoucher normalement, et Doaa a suivi un cours de formation avec Hind pour pouvoir accoucher normalement.