Bienfaits du manioc : pourquoi ce tubercule pourrait être un moyen d'atténuer la crise alimentaire

Dans notre série de lettres de journalistes africains, la Ghanéenne Elizabeth Ohene se penche sur l'appel du président ougandais Yoweri Museveni à la consommation de l'humble manioc, alors que le prix du blé s'envole dans le monde entier.

Il existe deux principaux légumes racines en Afrique de l'Ouest : le manioc et l'igname.

Le manioc est disponible toute l'année, il est bon marché et est connu, ou pour le dire correctement, était connu comme la nourriture des pauvres.

L'autre légume populaire est l'igname, que l'auteur nigérian Chinua Achebe a décrit comme "le roi des cultures".

La récolte de l'igname est attendue avec impatience. En effet, des rites spéciaux sont accomplis avant que la nouvelle igname puisse être consommée, et nous revêtons nos plus beaux habits pour célébrer le légume.

Le manioc est, au mieux, un aliment de tous les jours et constituait autrefois le repas habituel des pauvres et des domestiques.

Je note que le président ougandais Yoweri Museveni exhorte son peuple à se tourner vers un régime à base de manioc comme antidote à la flambée du prix du blé pendant la crise mondiale actuelle du coût de la vie.

"S'il n'y a pas de pain, mangez du muwogo [manioc]", dit-il.

Les commentaires de M. Museveni ont suscité la controverse, ses détracteurs affirmant qu'il n'a pas de véritable plan pour faire face à la crise du coût de la vie.

Ici, au Ghana, nous avons eu un ministre des finances qui, dans les années 1960, a essayé de justifier une proposition d'augmentation des taxes en disant que les pauvres ne seraient pas affectés parce qu'ils mangeaient du gari - une farine granuleuse populaire fabriquée à partir de manioc transformé.

À l'époque, le gari était surtout connu comme un aliment pour les pauvres et le ministre a fait valoir que si l'on ajoutait de l'eau à une demi-tasse de gari, elle gonflerait et fournirait assez de nourriture pour trois personnes. C'était bon marché et rassasiant.

Le ministre faisait également remarquer, sans le dire à voix haute, que les pauvres ne mangeaient pas de pain, de riz ou d'autres aliments importés de luxe. C'était largement vrai à l'époque.

Des années plus tard, nous avons eu un ministre d'État qui, face à la hausse des prix des denrées alimentaires, a déclaré que les gens pouvaient toujours manger du kokonte, qu'il a cité comme une alternative bon marché au riz et aux autres aliments importés.

Le kokonte est fabriqué à partir de farine de manioc et, comme tout ce qui est manioc, était connu comme un aliment consommé par les pauvres.

Le président Museveni a fait remarquer qu'il mangeait du manioc. En d'autres termes, personne ne devait avoir honte de manger, ou d'être vu en train de manger, du manioc puisque c'était désormais la nourriture du président.

Aujourd'hui, cette culture résistante à la sécheresse est également considérée comme bénéfique pour la santé : la racine de manioc est sans gluten, riche en vitamine C et en cuivre.

Je ne sais pas si le manioc reste catalogué comme un aliment pour les pauvres en Ouganda, mais au Ghana, nous avons parcouru un long chemin.

Prenez le gari. Il a perdu son image de nourriture pour les domestiques et les pauvres lorsqu'il est devenu le compagnon indispensable de tous les élèves des internats.

Ils se rendent à l'école avec un sac de gari dans leur "chop box". Les différents repas qu'ils préparent avec le gari dans les dortoirs s'appellent des trempages.

C'est un procédé rapide et facile, qui ne nécessite ni cuisson ni four à micro-ondes pour le réchauffage - vous mettez du gari dans une tasse, ajoutez de l'eau, du sucre et du lait, mélangez le tout et c'est tout. Vous obtenez un en-cas délicieux et rassasiant.

L'alternative salée est plus populaire et consiste à prendre environ une tasse de gari sec, à l'arroser d'un peu d'eau pour le ramollir, à ajouter une cuillère à soupe de notre célèbre sauce poivrée, le shito, à ajouter une boîte de sardines, à mélanger le tout - et hop, vous avez un autre délicieux repas. Je ne sais pas pourquoi, mais celui-ci semble meilleur lorsqu'il est mangé en groupe.

Mais le gari est vraiment devenu le plat de haute cuisine par excellence lorsque la légendaire traiteur ghanéenne Barbara Baeta a mis au point la recette du "gari foto", un gari mélangé à de la sauce et à des fruits de mer, qu'elle a servi lors d'un banquet d'État organisé en 1970 par le Premier ministre Kofi Abrefa Busia.

Tout à coup, le gari est devenu un aliment servi lors de rassemblements de personnes haut placées et il est devenu à la mode.

D'une certaine manière, les différents aliments à base de manioc ont été transformés en aliments que les gens se vantent de manger.

Cela n'est pas sans rappeler l'émergence, dans les années 1960, de ce que les Afro-Américains appelaient la "soul food", lorsqu'ils ont adopté ce qu'ils mangeaient en tant qu'esclaves et l'ont transformé en aliments à la mode et désirables.

Je pense qu'il est possible pour certains traiteurs ghanéens aventureux d'aller en Ouganda et de créer des chaînes de restaurants qui ne serviraient que des aliments dérivés du manioc.

Et j'espère que lorsque la folie en Ukraine sera terminée, le manioc deviendra l'aliment de choix dans toute l'Afrique et que nous laisserons le blé à ceux qui le cultivent.

Il n'y aura peut-être plus de Chinua Achebe pour vanter les mérites du manioc, nous ne célébrerons peut-être plus les fêtes du manioc, mais plus personne ne le qualifiera de nourriture pour les pauvres, et le président Museveni n'aura plus besoin de faire des discours pour encourager son peuple à manger du manioc.