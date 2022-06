Argent et comportement : comment le manque d'argent nuit à l'intelligence et affecte les décisions

Shin Suzuki

De BBC News Brésil à Sao Paulo

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images

C'est une image familière de nos jours : le budget est serré et les pertes sont constantes. Puis, une dépense imprévue survient. La voiture est tombée en panne et la réparation coûtera beaucoup plus cher que prévu.

Le cerveau doit trouver un moyen de s'en sortir : retarde-t-il le paiement de certaines factures pour sécuriser l'argent du mécanicien ? Demande-t-il un prêt pour aider les finances déjà tendues ?

Quelle que soit la voie choisie, les efforts déployés pour se sortir des difficultés financières - ou simplement pour survivre - ont des conséquences importantes sur la cognition.

C'est ce qu'expliquent le spécialiste des sciences du comportement Eldar Shafir, de l'université de Princeton, aux États-Unis, et l'économiste Sendhil Mullainathan, de Harvard, dans un livre publié en 2013 et intitulé Scarcity - A New Way of Thinking about the Lack of Resources in People's Lives and in Organizations (Best Business Publisher).

Le duo emploie le terme de "haut débit mental" pour illustrer la capacité du cerveau dans de telles situations.

Un ordinateur avec trop de programmes ouverts aura du mal à traiter les informations. L'internet sera lent. Les vidéos se plantent tout le temps.

De même, une tête pleine de problèmes financiers aura des performances réduites : elle sera surchargée et conduira à de mauvaises décisions.

"Le haut débit mental est très limité. Souvent, vous devez vous concentrer sur l'urgence du moment présent et vous le faites avec compétence : vous résolvez le problème. Mais si ce mouvement se produit tout le temps, il ne sera jamais suffisant. Il négligera d'autres domaines de votre vie", explique Israeli Shafir à BBC News Brazil.

Pour mesurer l'impact sur l'intelligence, Shafir et Mullainathan ont réalisé une expérience similaire à la situation présentée au début du texte.

Ils se sont rendus dans un centre commercial de la ville américaine du New Jersey et ont sélectionné des personnes de conditions économiques différentes. Les participants ont d'abord été confrontés à la nécessité de payer 300 dollars (182 845 FCFA) pour une voiture en panne.

Légende image, Le psychologue et spécialiste des sciences du comportement Eldar Shafir, de l'université de Princeton (États-Unis), dans une interview accordée à BBC Brésil.

Les tests de Raven, qui mesurent l'intelligence fluide des participants, ont ensuite été appliqués. Les résultats n'ont montré aucune différence significative entre les riches et les pauvres.

Cependant, lorsque la valeur est passée de 300 à 3 000 dollars (182 826 à 1 828 260 FCFA) dans la situation hypothétique présentée, ils ont constaté que les plus pauvres avaient une baisse très importante du score (-13) mesuré par la méthode.

Une intelligence déficiente peut, bien entendu, être décisive dans la prise de décision - surtout dans un contexte social où la marge de manœuvre est faible.

"Si je fais une erreur, si je fais un mauvais investissement, si j'oublie de payer une taxe, c'est juste une irritation. Mais la vie continue. Si vous êtes pauvre et que vous faites les mêmes erreurs, le prix à payer dans la vie sera beaucoup plus élevé. Il y a moins de place pour les erreurs, donc la vie devient plus compliquée, plus difficile", explique le psychologue.

La pauvreté et l'endettement sont constamment attribués au manque de responsabilité financière et de discipline en matière d'épargne.

Des coachs financiers influents et même le ministre de l'économie s'en font l'écho. Dans une interview accordée au journal Folha de S.Paulo, Paulo Guedes explique que "les riches capitalisent leurs ressources. Les pauvres consomment tout".

Crédit photo, MAURO PIMENTEL Légende image, File d'attente à la recherche d'un emploi à Rio. Les faibles revenus rendent l'épargne difficile

En 2019, une enquête menée par la Confédération nationale des directeurs de magasins (CNDL) et le Service de protection du crédit (SPC Brasil) indique que 67 % des consommateurs brésiliens sont incapables d'épargner quoi que ce soit de ce qu'ils gagnent.

Sur ce total, 40% ont justifié que leur très faible revenu ne leur permettait pas d'épargner.

Mais beaucoup peuvent se demander : où intervient l'effort individuel, la responsabilité personnelle, pour sortir de la pauvreté ?

"La responsabilité personnelle est importante. Mais cela ne suffit pas si le contexte joue en votre défaveur", dit Shafir.

"Nous donnons toujours l'exemple des pilotes de ligne. Si le cockpit est bien conçu, bien construit, et que le pilote est responsable et a une bonne connaissance du métier, le pilotage se passera bien. S'il y a des problèmes structurels dans le cockpit, des pilotes très capables et responsables peuvent faire tomber un avion."

Le spécialiste du comportement affirme que les personnes à faible revenu développent effectivement une sagesse de survie contre les conditions défavorables. "Mais ce n'est qu'une question de temps, de malchance ou de circonstances avant que la chute ne se reproduise." Le cerveau va faire un faux pas à un moment donné".

Décisions impulsives

Flavia Ávila, experte en économie comportementale et fondatrice de la société de conseil InBehavior Lab, affirme que "l'un des points essentiels de la pauvreté est qu'en période de pénurie, qu'il s'agisse d'argent ou de temps, on a tendance à prendre des décisions impulsives, instinctives et moins rationnelles dans l'ensemble".

"On disait autrefois que le pauvre manquait d'informations. Mais je dis que l'information seule ne suffit pas à générer l'action. Si c'était le cas, tout le monde serait millionnaire. Nous avons trop d'informations. L'information génère rarement un changement de comportement".

Ávila cite le prix Nobel Daniel Kahneman, auteur de Fast and Slow : Two Ways of Thinking (Editora Objetiva, 2011), qui a popularisé un modèle de prise de décision dans lequel les situations de pénurie conduisent à des jugements hâtifs - et finalement à de mauvaises décisions.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le prix Nobel Daniel Kahneman a popularisé l'idée d'un système de décision rapide et d'un autre lent

Elle précise que le modèle est une simplification d'un processus cérébral plus complexe, mais explique que "dans le système 1, il y a l'idée d'une prise de décision plus instinctive et dans le système 2, une prise de décision plus lente et plus réfléchie. Lorsque vous êtes dans une situation de pénurie, dans 95 % des cas, il s'agit du type de système 1."

Shafir illustre généralement la situation avec l'image "d'un incendie, où vous ne demandez pas combien coûte le seau d'eau dont vous avez besoin pour éteindre le feu qui consume votre maison".

Préjugé actuel

Fernando Fonseca, économiste et professeur à l'université fédérale de Tocantins, a étudié dans sa thèse de doctorat la capacité d'épargne (ou non) des personnes en situation d'extrême pauvreté à Bico do Papagaio, une région du nord de Tocantins.

En octobre 2021, le Brésil comptait 27 millions de personnes en situation de pauvreté (revenu inférieur ou égal à 290 R$ ou 37 349 FCFA par mois), selon une enquête de FGV Social.

Les personnes interrogées dans l'étude de Fonseca avaient des revenus économiques instables et des difficultés d'accès à l'éducation et aux installations sanitaires de base.

Le chercheur a analysé le "taux d'impatience" de cette population lorsqu'on lui pose des questions telles que "préférez-vous recevoir 100 R$ (12 879 FCFA) aujourd'hui ou 150 R$ (19 320 FCFA) dans une semaine ?".

L'une des perceptions était que la prise de décision est guidée par le "biais du cadeau".

"Ces personnes très pauvres, qui travaillent dur, ont un horizon temporel très court, elles ne se visualisent pas dans le futur. Ce n'est donc pas que ces dépenses soient irrationnelles, mais compte tenu de l'excès de préoccupations qu'elles suscitent, qu'il s'agisse de l'alimentation, du logement ou de la précarité, ces personnes ne peuvent avoir aucun type de planification", explique M. Fonseca.

Malgré tout, un effort d'économie a été fait. Comme il s'agit d'un secteur sans accès aux banques, "non bancarisé", les familles du nord tocantinense ont essayé une sorte d'épargne non monétaire : l'élevage d'animaux de taille moyenne et petite.

"Pour répondre à un besoin immédiat. L'animal a des liquidités, même s'il risque d'être vendu moins cher que prévu. Ceci est forcé par la période de faim, de sécheresse intense, dans cette région."

Shafir, de Princeton, affirme que "d'une certaine manière, nos vies seraient plus faciles s'il était vrai que les pauvres méritent d'être pauvres parce qu'ils ne font pas assez d'efforts ou n'en ont pas les capacités. Mais non : en pensant qu'il y a des gens qui finissent dans la pauvreté même s'ils ont du mérite, des capacités et de l'intelligence, la vie semble injuste. "

"Les données dont nous disposons montrent que les pauvres sont très concentrés et ont une grande connaissance des achats, de la manière d'obtenir le prix le plus bas. Mais si vous vous concentrez sur la sécurisation du jour suivant ou de la semaine suivante, vous ne penserez jamais à l'année prochaine. Et alors tout devient un grand défi", dit-il.

Le psychologue israélien estime que les résultats de l'économie comportementale permettent d'être "optimiste quant au fait que les politiques publiques peuvent faire la différence, avec des actions en matière d'éducation, de transport ou même de revenu minimum".

En d'autres termes, la garantie d'un niveau de vie minimum allège la charge qui s'ajoute au "haut débit mental".

"Et il n'est même pas nécessaire que ce soit uniquement par le biais du gouvernement. Les grandes entreprises pourraient comprendre que le fait d'offrir de meilleures conditions à leurs employés entraîne une diminution des erreurs commises sur le lieu de travail. En d'autres termes, elle aide l'entreprise elle-même, au niveau de l'entreprise, à fournir des normes de travail minimales acceptables."