Le swahili : la langue qui est passée du statut de "dialecte obscur" à celui de langue africaine la plus parlée au monde

Norberto Paredes @norbertparedes

BBC News Mundo

il y a 15 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un jeune Maasai apprend le swahili dans un village reculé du Kenya

Il y a plusieurs siècles, elle était considérée comme une langue "obscure" ; aujourd'hui, elle est devenue la langue la plus parlée sur le continent, dont la croissance démographique est la plus rapide.

Le swahili est une langue africaine qui a été fortement influencée au fil des ans par d'autres langues telles que l'arabe, l'anglais et le portugais.

Originaire de la côte est du continent, elle fait partie de la famille bantoue, une gamme de langues parlées par les peuples bantous de la moitié sud de l'Afrique.

Aujourd'hui, avec plus de 200 millions de locuteurs, elle est l'une des dix langues les plus parlées au monde et, ces dernières années, un fort mouvement s'est développé en Afrique pour en faire la lingua franca du continent.

Le swahili tire environ 40 % de son vocabulaire directement de l'arabe, ayant été influencé pendant des siècles par les commerçants de la péninsule arabique venus sur la côte est-africaine à la recherche de nouveaux marchés.

Le peuple swahili était majoritaire dans la région, qui s'étendait de Mogadiscio, la capitale de la Somalie, à la rivière Rovuma au Mozambique, et occupait des parties du Kenya, de la Tanzanie et de l'ouest de ce qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo (RDC).

Les contacts entre ce peuple côtier et le monde arabe et perse remontent à bien avant l'arrivée de l'Islam, au 8ème siècle.

Mais c'est plus tard, sous le joug colonial de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne à la fin du 19e et au début du 20e siècle, qu'elle a été adoptée comme langue à utiliser dans l'administration locale et l'éducation.

"Il a commencé comme une petite langue côtière en Afrique de l'Est, qui est ensuite entrée en contact avec des commerçants venant du monde arabe et principalement du Portugal", explique à BBC World Ida Hadjivayanis, professeur et spécialiste du swahili à l'université de Londres.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le swahili est une langue officielle en Tanzanie et est utilisé dans de plus en plus de secteurs, comme la mode

Mais la langue s'est développée soudainement et c'est peut-être pour cela que les gens la considéraient comme une langue "obscure" : à cause de la vitesse à laquelle elle s'est développée grâce au commerce dans l'océan Indien et à l'esclavage", ajoute-t-il.

Une langue "facile"

L'une des raisons de son succès en Afrique est qu'en tant que langue bantoue, elle a été rapidement adoptée par les autres peuples bantous, qui ont pu la lire et la comprendre relativement facilement parce qu'ils parlaient déjà d'autres langues de la même famille.

En fait, on dit souvent que le swahili est la langue africaine la plus facile à apprendre pour un anglophone ou un locuteur de langue romane.

C'est l'une des rares langues d'Afrique subsaharienne qui ne possède pas de ton lexical, comme l'anglais ou l'espagnol.

Il est également beaucoup plus facile à lire, car les mots sont lus comme ils sont écrits, comme en espagnol ou en italien.

De même, il peut être plus facile pour une personne parlant l'arabe d'apprendre le swahili en raison du grand nombre de mots qu'il a empruntés à l'arabe.

"Abandonner la langue des colonisateurs"

Pour la Ghanéenne Annabel Lankai, qui étudie le swahili, l'Afrique devrait "avoir quelque chose qui vient de nous et qui est pour nous".

La salle de classe d'Annabel à l'université du Ghana, située à Accra, la capitale du pays, se trouve à quelque 4 500 kilomètres à l'ouest du lieu de naissance du swahili : les côtes du Kenya et de la Tanzanie.

Dans une interview accordée à la BBC, Annabel se souvient qu'au début, ses amis et sa famille ne comprenaient pas pourquoi elle étudiait le swahili.

Crédit photo, Annabel Lankai Légende image, Annabel Lankai, étudiante de swahili.

Mais en plus d'élargir ses possibilités d'emploi grâce à la langue, elle partage la vision de beaucoup d'autres personnes sur le continent.

"Il est grand temps que nous abandonnions la langue des colonisateurs", déclare la jeune femme de 23 ans.

Depuis quelques années, de nombreux Africains souhaitent que le swahili devienne une alternative à l'anglais, au français ou au portugais en tant que lingua franca sur le continent, ou du moins une langue communément comprise.

Et cela se réalise petit à petit.

En pleine expansion

L'année dernière, l'Unesco a désigné le 7 juillet comme Journée mondiale du swahili et, au début de cette année, l'Union africaine (UA) l'a adopté comme langue de travail officielle.

C'est également la langue officielle de la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE).

Les locuteurs du swahili sont désormais répartis dans plus de 14 pays : il est officiel en Tanzanie et au Kenya, mais est également largement utilisé en Ouganda, aux Comores et en République démocratique du Congo (RDC).

Dans une moindre mesure, il est parlé au Burundi, au Rwanda, au Mozambique, au Malawi, au Sud-Soudan, en Somalie, en Zambie, ainsi qu'à Oman et au Yémen au Moyen-Orient.

Certaines nations d'Afrique australe, comme l'Afrique du Sud et le Botswana, l'ont introduit dans les écoles, tandis que la Namibie envisage de le faire.

Plus au nord, l'université éthiopienne d'Addis-Abeba a récemment annoncé qu'elle commencerait à enseigner le swahili.

La plupart des plus de 200 millions de locuteurs du swahili ont adopté cette langue. Ceux qui la maîtrisent en tant que langue maternelle sont minoritaires : on estime qu'ils sont 15 millions.

"L'Afrique de l'Est abrite des personnes d'ethnies différentes, avec des langues maternelles différentes, qui ont décidé d'adopter le swahili comme deuxième langue pour communiquer entre elles", explique Ida Hadjivayanis.

La langue de l'émancipation

Selon elle, la langue joue actuellement un rôle très important dans la construction de "l'unité africaine".

"Le swahili doit devenir une langue panafricaine. Je ne pense pas qu'elle doive être la seule, mais elle doit devenir un atout important pour le peuple africain.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'ancien président tanzanien Julius Nyerere a pris des mesures pour promouvoir la diffusion du swahili en Afrique

L'idée de faire du swahili une langue panafricaine a été lancée dans les années 1960 par le premier président de la Tanzanie, Julius Nyerere, qui a utilisé cette langue pour unifier sa nation après l'indépendance.

"Nyerere a joué un rôle très important dans le développement de l'utilisation du swahili. Il a compris que son peuple avait besoin de cette langue pour le commerce et la compréhension. Il l'a adopté avec l'idée du panafricanisme et l'a vu comme une forme d'émancipation", explique Hadjivayanis.

"Pour lui, c'était le langage de la libération.

Au cours de la même décennie, l'écrivain nigérian Wole Soyinka, lauréat du prix Nobel de littérature en 1986, a insisté sur l'utilisation du swahili comme langue transcontinentale.

"Il était nigérian, il aurait pu choisir une langue nigériane, mais il a préféré le swahili parce qu'il partageait l'idée de Nyerere et le considérait aussi comme la langue de l'émancipation."

Il reste beaucoup à faire

Bien que l'utilisation de la langue se soit rapidement développée ces dernières années, il ne sera pas facile de faire du swahili la langue panafricaine par excellence.

Il faudra une volonté politique et beaucoup d'argent pour faire en sorte que la langue atteigne et soit enseignée dans tous les coins du continent.

À l'heure actuelle, les langues européennes dominent toujours en Afrique.

L'anglais est la première ou la deuxième langue officielle dans 27 des 54 pays d'Afrique, tandis que le français est officiel dans 21 pays.

Bien que le swahili soit populaire en Afrique orientale, centrale et australe, sa popularité ne s'est pas encore étendue au reste du continent.

L'arabe continue de dominer dans le nord, tandis qu'à l'ouest, certaines langues africaines, comme le haoussa et le yoruba, pourraient se disputer le statut de lingua franca dans cette région.

De nombreux linguistes sont donc convaincus que le swahili peut, avec un peu d'effort, s'imposer comme la langue de prédilection dans le centre et le sud du continent.