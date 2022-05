Nuisances et pollutions sonores : le Bénin réglemente le bruit

il y a 11 minutes

Les activités génératrices de bruit

"Comme les salles des fêtes, comme les tentes non insonorisées, quand vous avez des chiens qui aboient au-delà de 50 décibels la nuit, et de 60 décibels le jour, vous devez répondre à ces infractions environnementales. L’exemple des tentes non insonorisées, aujourd’hui elles sont interdites mais les salles des fêtes en général doivent subir une procédure d’autorisation avant d’ouvrir. En zone résidentielles, on vient et on installe une salle des fêtes, on installe une buvette. Ce n’est pas possible aujourd’hui".