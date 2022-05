Immigration Royaume-Uni : aucune université africaine ne figure sur la liste d'un nouveau système de visa britannique

Un nouveau système de visa britannique, conçu pour attirer les diplômés "les plus brillants et les meilleurs" du monde entier, n'inclut aucune université africaine dans sa liste d'institutions d'où peuvent provenir les titulaires de diplômes.

Le programme britannique sera accessible aux anciens étudiants des meilleures universités non britanniques ayant obtenu leur diplôme au cours des cinq dernières années.

Les diplômés seront éligibles quel que soit leur lieu de naissance et n'auront pas besoin d'une offre d'emploi pour postuler.

Pour être éligible, une personne doit avoir fréquenté une université figurant dans le top 50 d'au moins deux des classements mondiaux des universités du Times Higher Education, du Quacquarelli Symonds World University Rankings ou du The Academic Ranking of World Universities l'année où elle a obtenu son diplôme.

Trente-sept universités ont figuré sur la liste - la plupart se trouvent aux États-Unis, mais il y en a aussi en Europe et en Asie.

"Ces classements sont basés sur des critères qui favorisent les universités qui existent depuis des centaines d'années et qui ont accès à de nombreux financements", a déclaré Amina Ahmed El-Imam, de l'université d'Ilorin au Nigeria, au magazine New Scientist.

Christopher Trisos, directeur et chercheur principal à l'Université du Cap, a déclaré à la BBC qu'il s'agissait d'une approche profondément inéquitable.

Selon lui, si le Royaume-Uni veut jouer un rôle dans la résolution des grands défis de ce siècle, tels que l'accès à l'énergie, le changement climatique et les pandémies, "il doit reconnaître et inclure les diverses compétences et les connaissances approfondies détenues par de nombreux diplômés des universités des pays en développement".