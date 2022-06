Vente d'orteils au Zimbabwe : une "blague" sur le commerce d'orteils est prise au sérieux au Nigéria

il y a 49 minutes

Mais selon les correspondants, les montants en jeu - 40 000 dollars pour un gros orteil, 25 000 dollars (plus de 15 millions FCFA) pour un orteil moyen et 10 000 dollars (plus de 6 millions FCFA) pour un petit orteil - sont risibles et la plupart des gens les considèrent comme tels.