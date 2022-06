Soudan ou Tchad ? Pourquoi un dignitaire du Darfour regrette le passé colonial de sa tribu

il y a 47 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des déplacés faisant partie de la tribu des Massalit, au Darfour (Soudan).

Dans notre série de lettres de journalistes africains, Zeinab Mohammed Salih écrit que certaines personnes confrontées à de nouvelles attaques dans la région instable du Darfour regrettent le jour où leurs ancêtres ont rejoint le Soudan il y a un siècle.

"J'aurais aimé que nous rejoignions le Tchad au lieu du Soudan", déclare Saad Bahar Addin, qui détient le titre de sultan de Dar Massalit, une vaste région qui s'étend le long de la frontière entre les deux pays.

Vêtu d'un turban et de robes soudanaises, le chef traditionnel a fait ces commentaires en s'adressant à des dizaines de Massalit - pour la plupart des agriculteurs noirs - alors qu'ils étaient assis sous des neems (margousiers) pour se mettre à l'ombre de la chaleur torride de la ville d'Adeykong surplombant le Tchad.

A lire aussi sur BBC Afrique :

Crédit photo, Sudan Sovereign Council/Facebook Légende image, Le sultan affirme que sa tribu serait mieux en sécurité au Tchad qu'au Soudan.

Ils avaient fui une attaque lancée au début du mois contre la ville et les villages voisins par des milices arabes connues sous le nom de Janjawid et liées aux Forces de soutien rapide (RSF) du gouvernement soudanais.

Environ cinq personnes ont été tuées et 37 000 se sont retrouvées sans abri au cours de ces violences qui s'inscrivent dans le cadre d'un conflit de longue date entre les agriculteurs noirs et les nomades arabes du Darfour.

Le conflit est teinté de racisme, de nombreux Arabes désignant les Massalit par un mot péjoratif, "nawab", qui fait référence aux esclaves.

"Nous ne laissons pas les nawab descendre de la montagne, et nous ne pouvons pas y monter. Quand nous les trouvons, nous leur tirons dessus", a déclaré l'épouse de 23 ans d'un officier des RSF, dans le village de Sanidadi, d'où de nombreuses milices arabes mènent des attaques. "Quand ils trouvent notre bétail, ils l'attrapent et le mangent", dit-elle.

Dar Massalit se trouve dans l'État du Darfour occidental, mais certaines parties se trouvent dans l'est du Tchad, en raison des frontières établies à l'époque coloniale.

La majeure partie du sultanat a été incorporée au Soudan il y a cent ans - en 1922 -, à la suite d'un accord entre son dirigeant de l'époque, le sultan Bahar Addin, le gouvernement français et l'administration britannique qui dirigeait le reste du Soudan.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'officier français Jean-Joseph Fiegenschuh et la plupart de ses hommes ont été tués en territoire massalit en janvier 1910.

Dar Massalit est la seule région du Soudan à n'avoir jamais été colonisée. Le peuple massalit a vaincu l'armée française à deux reprises - en janvier et en novembre 1910 - alors qu'elle tentait d'étendre son empire à l'est de l'actuel Tchad.

La ville de Kreinik était l'un des symboles de la résistance du peuple massalit contre les envahisseurs.

Mais le mois dernier, la ville - où vivent de nombreuses communautés massalit déplacées - a été brutalement attaquée. Les RSF ont été accusés d'avoir mené un raid qui a tué plus de 200 personnes, dont des enfants et des personnes âgées.

Crédit photo, Getty Images Légende image, De nombreux villages ont été incendiés dans le cadre du conflit qui sévit depuis longtemps dans certaines régions du Darfour.

Presque toutes les maisons de la ville située à environ 80 km à l'est de Geneina ont été brûlées, le bétail a été décimé.

Il s'agit de la dernière flambée de violence qui a ravagé le Darfour depuis 2003.

Des centaines de milliers de personnes ont été tuées et plus de trois millions ont fui leur foyer. Certaines personnes ont été déplacées cinq fois et vivent dans des camps ou des bâtiments gouvernementaux.

Triste et mauvais pour l'unité

Pour certains à Massalit, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.

"Beaucoup de gens que je connais partent pour le Tchad. C'est triste et mauvais pour l'unité du Soudan, mais je comprends ce que les gens ressentent, surtout après le dernier massacre", a déclaré Hatim Abdallah, un habitant de Kreinik.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les communautés massalit disent être confrontées au racisme depuis des années.

Les Massalit, autrefois puissants, se sentent profondément lésés, affirmant que les gouvernements successifs ont encouragé "l'arabisme" - en privant les Noirs des services de base comme l'éducation, la santé et l'électricité.

Les conquérants français, qui ont vu leur pouvoir s'éroder lentement, reprochent à Omar el-Béchir, chassé de la présidence soudanaise en 2019, après près de trente ans au pouvoir, de les avoir affaiblis militairement.

Son régime s'est employé à confisquer leurs armes tout en armant les milices arabes.

"Ils manquent d'armes, c'est pourquoi ils sont dans cette situation", déclare Mohamed Abdallah Addouma, avocat, spécialiste des droits de l'homme et ancien gouverneur du Darfour occidental.

Les Massalit ont bien quelques groupes armés, mais ils ne font pas partie de ceux qui ont signé l'accord de paix conclu avec le gouvernement et d'autres groupes en 2020 à Juba, la capitale du Soudan du Sud - et qui se partagent désormais le pouvoir et les richesses minières du Darfour.

"Les anciens rebelles signataires de l'accord de paix de Juba appartiennent pour la plupart à la communauté zagawa. Ils vivent dans le nord du Darfour et veulent que les Massalit soient sous leur commandement au lieu d'être armés et de s'autoadministrer de manière indépendante", affirme M. Addouma.

Un référendum oublié au milieu des guerres

Conformément à l'accord conclu en 1919 avec la France et la Grande-Bretagne, un référendum aurait dû être organisé soixante-quinze ans plus tard, en 1994, pour permettre aux Massalit de décider s'ils veulent rester au Soudan, rejoindre le Tchad ou opter pour l'indépendance - un choix que le peuple du Soudan du Sud a fait en 2011 après une campagne militaire de près de trois décennies contre ce qu'il considérait comme une marginalisation politique et économique venant des gouvernements arabes successifs.

Mais le référendum n'a pas eu lieu pour les Massalit - ils n'ont pas exercé de pression sur les gouvernements arabes pour cela, car "le gouvernement d'el-Béchir a créé tant de guerres dans cette région, et les gens ont oublié", affirme Dr Tawheeda Yousif, un haut fonctionnaire du gouvernement de l'État du Darfour.

Alors qu'il réfléchit aujourd'hui à la situation critique de son peuple, le sultan Saad Bahar Addin a déclaré que rejoindre le Tchad aurait été une option plus sûre, car ce pays dispose d'un "solide appareil de sécurité".

"Les gens le savent et savent que le gouvernement les protégerait là-bas. Mais ici, il n'y a pas d'État et la protection fournie est très faible", déclare-t-il.

Regarder aussi :