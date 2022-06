Test Ryanair Afrikaans - racisme : la fureur sud-africaine face au quiz linguistique

Le pays compte 11 langues officielles, et beaucoup disent ne pas comprendre l'afrikaans - une langue qui a été imposée pendant le règne de la minorité blanche.

"S'ils ne sont pas en mesure de remplir ce questionnaire, ils se verront refuser le voyage et bénéficieront d'un remboursement complet", a poursuivi la compagnie aérienne.

Une autre personne a déclaré à Ryanair que l'Afrique du Sud n'est "plus dans l'apartheid" . "Renseignez-vous", a poursuivi le tweet.

Le quiz, qui, selon un rapport, est truffé de fautes de grammaire et d'orthographe, contient des questions telles que 'quel est l'indicatif téléphonique international de l'Afrique du Sud', 'quelle est sa capitale' et 'qui est l'actuel président du pays'.

Conrad Steenkamp, ​​le chef du Conseil de la langue afrikaans d'Afrique du Sud, l'a qualifié d '"absurde" et a déclaré qu'il avait entravé les tentatives d'améliorer l'image de la langue afrikaans.

"J'aurais échoué à ce test"

C'était une deuxième langue dans les anciennes écoles blanches et en tant qu'étudiants, nous devions obtenir de bonnes notes en afrikaans pour passer en classe supérieure.

À la suite de cela, j'ai juré de ne plus jamais parler l'afrikaans après avoir quitté le lycée et être allé à l'université. J'ai bloqué la langue de mon esprit.

Alors ce questionnaire m'a rappelé des souvenirs de mes années d'école. J'aurais échoué à ce test et n'aurais obtenu que cinq bonnes questions.

"C'est une question d'affaires intérieures. De plus, cela a été fait par une compagnie aérienne privée et non par le gouvernement britannique. Nous croyons comprendre que cette compagnie aérienne a depuis mis fin à cette pratique", déclare Clayson Monyela à la BBC.