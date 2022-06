RDC : "Ma vie a changé grâce au café"

La République démocratique du Congo est plus connue pour la brutalité de ses nombreux groupes rebelles que pour la qualité de son café, mais un projet tente de changer cela, écrit Moses Sawasawa.

Grâce à un climat idéal et à un terrain vallonné, des générations d'agriculteurs ont cultivé du café Arabica sur l'île d'Idjwi, dans le lac Kivu, située entre la République démocratique du Congo et le Rwanda.

"Lorsque nous sommes arrivés dans cet endroit, les gens avaient peur de nous", raconte l'homme de 37 ans. "Ma vie a changé grâce à ce travail. Je m'occupe de six enfants qui étudient."

Bien que M. Bikuba soit réticent à s'ouvrir sur son passé, il dit qu'il "regrette beaucoup d'avoir fait tant de mal à mon pays et surtout à ma communauté".

L'ONU estime que plus de 120 milices opèrent dans l'est de la RD Congo, qui est riche en minéraux souvent exploités par les groupes armés.

M. Bikuba est manifestement encouragé par le fait que certains habitants d'Idjwi qui, au départ, les considéraient, lui et ses collègues, comme des "voleurs et des tueurs", se sont depuis rapprochés d'eux.

"L'agitation de la forêt est loin de moi maintenant et je suis financièrement stable", ajoute-t-il, grâce à son emploi dans la logistique de la plantation.

La coopérative vend ses produits dans le monde entier, notamment aux États-Unis, en France et en Belgique.

Il est fier que la SCPNCK "aide les ex-combattants à gagner leur propre argent et non à se faire kidnapper ou violer - tous les membres de l'armée congolaise sont là à cause du chômage".