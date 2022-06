Bitcoin - RCA : pourquoi la République centrafricaine a adopté la monnaie numérique

Crédit photo, AFP Légende image, Le président Faustin-Archange Touadéra veut repenser la philosophie économique de son pays.

La décision de la République centrafricaine d'adopter le bitcoin comme monnaie légale en a surpris plus d'un, mais le gouvernement affirme que cela garantira un avenir financier indépendant pour le pays, comme le rapportent Damian Zane et Guy Bandolo de la BBC.

Le président a semblé suivre le style d'Elon Musk en matière de tweets cryptiques sur les crypto-monnaies.

Sous le titre aguicheur "More to follow", le président de la RCA, Faustin-Archange Touadéra, a tapé "Vires in Numeris", une devise latine signifiant "la force du nombre", qui a été associée au bitcoin. Vient ensuite la devise de sa nation.

Celle-ci a été partagée avec le monde entier un mois après que la RCA soit devenue le deuxième pays seulement, après le Salvador, à adopter le bitcoin comme monnaie légale.

Cette nation riche en minéraux est classée parmi les plus pauvres du monde - une situation compliquée par une guerre civile de près de dix ans qui a dévasté une grande partie du pays. Le gouvernement a recruté le groupe de mercenaires russes Wagner pour l'aider dans sa lutte contre les rebelles.

L'annonce du bitcoin de la RCA a laissé beaucoup de gens perplexes et certains se sont demandés si cela n'avait pas plus à voir avec un changement politique de la France vers la Russie.

Il n'y a certainement pas eu une explosion soudaine dans la capitale, Bangui, d'entreprises telles que des magasins ou des cafés acceptant le bitcoin comme moyen de paiement.

Selon une estimation de 2020, neuf Centrafricains sur dix n'ont pas accès à l'internet - une condition préalable à l'utilisation de Bitcoin.

Cette situation, ainsi qu'une alimentation électrique inégale et peu fiable, a conduit certains à se demander si la RCA était le bon pays pour tester la théorie selon laquelle les crypto-monnaies étaient appelées à remplacer les formes traditionnelles de monnaie.

"Un projet visionnaire"

La décision initiale, annoncée le 27 avril, était accompagnée de peu d'explications, si ce n'est qu'elle ouvrirait "de nouvelles opportunités pour notre pays".

Le "plus à suivre" auquel le président Touadéra faisait référence dans son tweet de mai était l'annonce d'un projet appelé Sango - du nom de l'une des langues officielles du pays.

Ce plan "visionnaire" créerait "une opportunité fantastique pour quiconque croit en l'investissement en crypto-monnaie", selon un communiqué de presse du gouvernement.

Cependant, le site web que le communiqué de presse encourageait les gens à visiter pour en savoir plus est pour le moins opaque.

Crédit photo, Sango.org Légende image, Les visiteurs du site web de Sango ont besoin d'un "code secret" afin d'obtenir plus d'informations.

Pour s'inscrire sur une liste d'attente d'investisseurs, le visiteur est encouragé à s'inscrire pour recevoir un "code secret".

Ce code donne accès à un diaporama flashy qui déclare que la RCA veut construire le "premier Crypto Hub légal reconnu par le parlement d'un pays, qui accueille les entreprises et attire les crypto-enthousiastes mondiaux".

Sango est une "Crypto Island... la première île du métavers qui est soutenue par la réalité".

Les personnes à l'origine de la présentation ont utilisé beaucoup de "grands mots", mais "le document n'est pas très clair sur ce qu'elles veulent faire exactement", déclare Stone Atwine, un spécialiste des crypto-monnaies qui dirige la société de services financiers numériques Eversend.

Parmi le jargon, il semble y avoir un plan pour permettre aux gens d'investir dans l'exploitation minière et d'autres industries en utilisant des bitcoins et une promesse qu'aucun impôt sur le revenu ou sur les sociétés ne sera prélevé.

M. Atwine pense que cela pourrait avoir du potentiel car "beaucoup de passionnés de crypto-monnaies recherchent des endroits formidables pour construire où les choses sont légales".

La RCA possède d'importants gisements de diamants et d'or, ainsi que d'autres minéraux, et le bitcoin est considéré comme un moyen plus facile d'attirer les investisseurs dans le pays.

"La bureaucratie impénétrable nous maintient coincés dans des systèmes qui ne nous donnent pas la capacité de performer. La solution était de repenser notre philosophie économique", explique le président Touadéra en référence au projet Sango.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La RCA possède d'importantes ressources minières, notamment de l'or, qui pourraient bénéficier d'investissements plus importants

Le plan ne peut être critiqué pour son ambition, mais lorsqu'il s'agit de crypto-monnaies et de Centrafricains ordinaires, davantage de publicité - et d'infrastructures - sont clairement nécessaires.

"Je ne comprends pas ce qu'est une crypto-monnaie", déclare à la BBC Edith Yambogaze, qui vend du manioc à Bangui.

"J'ai un smartphone, mais je n'ai pas un internet assez bon pour pouvoir utiliser les crypto-monnaies. De plus, je ne fais pas confiance aux crypto-monnaies car il y a des gens qui font des arnaques sur internet."

Ce scepticisme semble être égalé par certains au Salvador, où le président Nayib Bukele promeut le bitcoin avec un zèle de missionnaire.

"Le Salvador a eu des problèmes avec l'adoption du Chivo Wallet", déclare Ganesh Viswanath-Natraj, un universitaire de l'Université de Warwick spécialisé dans les crypto-monnaies.

Le Chivo Wallet est une application développée par le gouvernement pour faciliter les transactions en bitcoins, mais des recherches récentes ont suggéré que si les téléchargements ont été nombreux lors de son lancement l'année dernière, il n'y en a eu pratiquement aucun en 2022.

Certaines personnes ont dit aux chercheurs qu'elles ne faisaient pas confiance au bitcoin.

"L'internet arrive"

Les partisans de l'adoption de la crypto-monnaie en RCA demandent toutefois à la population d'être patiente.

Le député Jean Galvanis Ngassiyombo, qui fait partie de la commission économique, de la planification et des finances de l'Assemblée nationale, a admis que l'infrastructure technologique n'était pas encore en place dans le pays.

Mais il a déclaré à la BBC qu'un réseau de fibre optique serait installé d'ici la fin de l'année prochaine, ce qui permettrait à tous d'avoir accès à Internet. La RCA a signé un accord avec le Cameroun voisin pour partager son réseau de fibre optique en 2023.

"Ce que la loi [sur le bitcoin] a fait, c'est anticiper cette technologie afin que, en fait, nous puissions être prêts lorsque cette technologie sera disponible pour nous", indique M. Ngassiyombo.

Il est lui-même un investisseur en crypto-monnaies et raconte à la BBC comment il reçoit régulièrement des mises à jour sur les fluctuations des prix sur son téléphone. "J'ai gagné de l'argent aujourd'hui", dit-il en riant tout en montrant comment l'application fonctionne.

On fait valoir que dans un pays où peu de gens ont des comptes bancaires, l'adoption du bitcoin contribuera à encourager l'épargne et offrira un endroit sûr pour stocker et transférer de l'argent.

Crédit photo, AFP Légende image, La RCA s'est abstenue de condamner la Russie à l'Assemblée générale des Nations unies.

Mais beaucoup sont sceptiques.

Le Dr Viswanath-Natraj affirme que, même s'il y a des avantages, l'inquiétude des investisseurs concernant la stabilité financière du pays pourrait en fait faire grimper les taux d'intérêt et la volatilité du prix du bitcoin pourrait nuire à l'épargne.

La Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC), basée au Cameroun, supervise la monnaie de la RCA, le franc CFA, qui est soutenu par la France et partagé par cinq autres pays de la région. Elle n'a pas été satisfaite de l'adoption de la loi.

Une lettre accablante envoyée en avril par le gouverneur de la banque, Abbas Mahamat Tolli, au ministre des Finances de la RCA, Hervé Ndoba, indiquait que la loi sur les bitcoins indiquait que le pays souhaitait créer une monnaie qui pourrait concurrencer ou remplacer le CFA.

Il a exhorté la RCA à abroger cette loi, affirmant qu'elle pourrait affecter la stabilité financière de la région.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, La fièvre du Bitcoin gagne l'Ouganda et fait rêver.

Le Fonds monétaire international s'est également montré critique, déclarant que cette loi soulevait "des défis majeurs en matière de droit, de transparence et de politique économique", selon l'agence de presse financière Bloomberg.

Les partisans du bitcoin, qui est salué comme une force perturbatrice qui améliore la vie des gens ordinaires, ne sont peut-être pas surpris par l'attitude des institutions économiques établies.

Mais les critiques et leur origine indiquent également que la décision de la RCA pourrait avoir des motivations politiques aussi bien qu'économiques.

Si l'implication de la France dans le CFA et le fait qu'il soit rattaché à l'euro garantissent sa stabilité, les critiques y voient également une forme de contrôle néo-colonial.

Ils affirment qu'il entrave l'indépendance économique et permet à la France, ancienne puissance coloniale, de conserver son influence.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le président russe Vladimir Poutine a accueilli le président Faustin-Archange Touadéra lors d'un sommet africain en Russie en 2019.

Le journal Jeune Afrique rapporte que certains ministres du gouvernement ont pour stratégie d'essayer de se détacher de la France.

Malgré les craintes de la BEAC, il est très peu probable que la RCA abandonne le CFA "car cela provoquerait des perturbations économiques majeures", confie à la BBC l'analyste Nathan Hayes de l'Economist Intelligence Unit.

"Il s'agit d'une annonce populiste du gouvernement, plutôt qu'un changement sérieux de la politique monétaire", ajoute-t-il.

Cela pourrait également signaler un rapprochement avec la Russie.

Après l'arrivée au pouvoir du président Touadéra en 2016, le pays a commencé à détourner son alliance stratégique de la France.

Dans ce cadre, des mercenaires du groupe russe Wagner ont été utilisés pour aider à combattre les forces rebelles.

Il y a eu des spéculations selon lesquelles ils sont payés par l'attribution de contrats miniers, mais le bitcoin "serait un moyen de contourner toute restriction sur les paiements s'ils voulaient s'éloigner de cela à l'avenir", affirme M. Hayes.

Mais pour le député M. Ngassiyombo, le passage aux crypto-monnaies n'a rien à voir avec la Russie.

"La façon dont nous menons nos affaires... dépend de ce que le président de ce pays essaie de construire pour son propre peuple".