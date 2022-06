Impact de la guerre Ukraine - Russie : au Sénégal, "Le prix du fer augmente chaque jour"

il y a une heure

"Depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le prix du fer augmente chaque jour, toujours différent du prix de la veille. Il peut augmenter deux à trois fois dans la semaine. Ce qui crée des problèmes entre nous et les clients", explique Omar Wade, propriétaire d'une quincaillerie à Rufisque, depuis une vingtaine d'années,

"Supposons qu'un client achète 2 tonnes de fer à 51 000 FCFA à ta boutique avec la mention 'Payé non livré' sur la facture, et que le prix du fer monte à 71 000 FCFA pour les 2 tonnes, alors tu perds 20 000 FCFA sans compter que tu vas le lui garder et le lui livrer plus tard tout en supportant le transport", poursuit-il.

"C'est comme si chaque matin, tu vadrouilles sans travailler, car tu ne gagnes rien. En réalité, tu perds. En plus, tu t'exposes à des disputes puisque tu avais donné une facture 'Payé non livré' au client."

"Si on payait hier 510 FCFA pour avoir 1 Dollar, aujourd'hui nous devons payer 620 FCFA pour avoir ce même dollar-là. Et ça se répercute sur les prix. Donc, c'est normal que tout ce qui se passe dans le monde se répercute ici. C'est ce qu'on appelle les origines exogènes de la hausse des prix", affirme Omar Diallo.

"Beaucoup préfèrent suspendre leurs travaux"

"J'avais des chantiers qui marchaient très bien, mais finalement tout a été arrêté à cause de la crise car les propriétaires des maisons en construction ne peuvent plus supporter la hausse des prix du fer", précise-t-il.

"Je suis soudeur mais tout est devenu compliqué aujourd'hui. Tout est cher. Les prix du fer et des taules ont augmenté. Nous n'y comprenons plus rien. On est arrivé à un point où on n'ose même plus engager un boulot", indique Kora Mbaye, un soudeur.