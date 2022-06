Population mondiale : pourquoi l'avenir de l'humanité pourrait dépendre de l'Afrique

La rédaction

BBC News Mundo

il y a 53 minutes

Crédit photo, AFP Légende image, Dans 30 ans, une personne sur quatre sur la planète sera africaine.

Notre espèce, l'Homo sapiens, est née il y a des centaines de milliers d'années en Afrique et, aujourd'hui, ce continent pourrait également être la clé de la continuité de l'humanité.

C'est ce que suggèrent les études démographiques qui anticipent ce à quoi le monde ressemblera à la fin de ce siècle.

Pour estimer à quoi ressemblera la population mondiale en 2100, les experts font des projections basées sur un certain nombre de facteurs, principalement l'indice synthétique de fécondité (ISF), qui est une moyenne du nombre d'enfants nés vivants par femme.

Pour qu'une population augmente, ou du moins reste stable, il faut un ISF d'au moins 2,1, c'est-à-dire un taux de natalité moyen de 2,1 enfants par femme.

Lire aussi sur BBC Afrique :

Ce chiffre est connu sous le nom de "fécondité de remplacement" et l'idée qui le sous-tend est simple : puisque les femmes représentent près de la moitié de la population, si chaque femme a au moins deux bébés, la population ne diminuera pas.

Le taux de remplacement est de 2,1 enfants, et pas seulement 2, car il tient compte du fait que tous les bébés qui naissent n'atteignent pas l'âge adulte et qu'il y a aussi une légère tendance à la naissance de plus de garçons que de filles.

Selon les statistiques de la Division de la population des Nations unies, les femmes du monde entier avaient en moyenne cinq enfants en 1950.

Cela a conduit à un triplement de la population de la planète en moins d'un siècle, et à une population de 8 milliards dans un avenir proche.

Crédit photo, Getty Images Légende image, On estime qu'à la fin de 2022 ou au début de 2023, la population mondiale atteindra 8 milliards d'habitants.

Cependant, des facteurs tels que le développement et la diffusion de meilleures méthodes contraceptives et le développement professionnel des femmes dans de nombreux pays, entre autres, ont permis de réduire l'ISF de moins de la moitié et, en 2022, les femmes du monde entier auront, en moyenne, 2,4 enfants.

Dans de nombreux endroits, le chiffre est encore plus bas.

"Aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale vit dans des pays où le taux de fécondité est inférieur au seuil de remplacement de 2,1 enfants par femme, et une grande partie de cette population vit dans des pays où le taux de fécondité est très bas et en baisse", a déclaré à BBC World Sabrina Jurán, du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP).

Cela a conduit les experts à prévoir que la population mondiale atteindra son maximum dans quelques décennies, puis commencera à diminuer.

10 à 11 milliards

Les estimations concernant la date du pic démographique et le nombre de personnes que nous deviendrons varient, mais toutes les prévisions s'accordent à dire que l'humanité va diminuer au cours du prochain siècle.

L'ONU estime que le monde atteindra la barre des 11 milliards d'habitants en 2100 avant de commencer à se réduire.

D'autres études menées en Autriche et aux États-Unis suggèrent que le déclin commencera plus tôt, dans un demi-siècle seulement, et que la population n'atteindra pas 10 milliards d'habitants.

La projection la plus récente, réalisée en 2020 par l'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de l'université de Washington et publiée dans la revue scientifique The Lancet, indique que d'ici la fin du siècle, 183 des 195 pays du monde auront des taux de fécondité inférieurs aux niveaux requis pour remplacer leur population.

À première vue, ce déclin démographique peut sembler une bonne nouvelle - après tout, un monde moins surpeuplé pourrait être plus durable.

Mais derrière les chiffres se cache une réalité très complexe : avec de moins en moins de jeunes et une population de plus en plus vieillissante, comment les pays vont-ils maintenir une économie active ?

Et à long terme, comment la race humaine survivra-t-elle s'il y a de moins en moins de jeunes ayant la capacité de procréer ?

Crédit photo, NASA

Afrique

C'est dans ce contexte que beaucoup se tournent avec intérêt vers le continent africain, en particulier vers les pays d'Afrique subsaharienne, comme on appelle l'immense région du centre et du sud du continent, qui comprend 54 pays.

Contrairement à ce qui se passe dans le reste du monde, la population de cette région, qui a été le berceau de l'espèce humaine et le lieu d'où la Terre a été initialement peuplée, connaît une croissance exponentielle.

Les projections indiquent qu'elle doublera d'ici 2050, pour atteindre 2,5 milliards.

En pratique, cela signifie que dans moins de trente ans, un quart de l'humanité pourrait potentiellement être africain.

La croissance démographique de l'Afrique est deux fois plus rapide que celle de l'Asie du Sud et presque trois fois plus rapide que celle de l'Amérique latine.

Et elle est motivée par une particularité unique à cette région : dans la plupart des pays africains, au moins 70 % des citoyens ont moins de 30 ans.

Cela contraste fortement avec la situation dans le reste du monde, où la population vieillit rapidement.

M. Jurán souligne le cas de l'Amérique latine et des Caraïbes, qui est la région "dont la population vieillit le plus rapidement au monde".

L'explosion démographique de l'Afrique a conduit les Nations unies à conclure que ce continent "jouera un rôle central dans le façonnement de la taille et de la répartition de la population mondiale au cours des prochaines décennies".

Écart démographique

Certains experts préviennent que cette disparité entre l'Afrique et le reste des continents entraînera de profonds changements dans le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui.

Crédit photo, AFP

Dans son récent ouvrage intitulé "8 Billion and Counting : How Sex, Death and Migration Shape Our World", Jennifer D. Sciubba, du Center for Strategic and International Studies de Washington, note qu'en Afrique subsaharienne, l'ISF est de 4,70 enfants par femme, soit près du double du taux mondial.

Dans la plupart des pays d'Europe, d'Asie de l'Est et du Sud-Est, d'Océanie, d'Amérique du Nord et dans une grande partie de l'Amérique latine, le taux de fécondité est déjà tombé en dessous du seuil de remplacement de 2,1.

Selon Sciubba, cela crée le plus grand fossé démographique de l'histoire.

D'un côté, dit-il, se trouvent les pays qui ont dirigé l'ordre mondial au cours du siècle dernier et qui deviennent aujourd'hui les sociétés les plus vieillissantes de l'histoire.

De l'autre, on trouve les nations les plus pauvres et les moins puissantes de la planète, où la majorité de la population est jeune.

L'auteur souligne que ce clivage sera un facteur clé des relations politiques, économiques et sociales au cours des deux prochaines décennies.

Un sur trois

François Soudan, rédacteur en chef de l'hebdomadaire français Jeune Afrique, a mis en garde contre ce phénomène dans un article intitulé : "L'avenir de l'humanité sera moins blanc et de plus en plus africain".

"D'ici 2100, une personne sur trois sur la planète sera née en Afrique subsaharienne", note M. Soudan dans l'article publié dans The Africa Report.

"Le Nigeria va dépasser la Chine en termes de population, devenant ainsi le deuxième plus grand pays après l'Inde", déclare-t-il, citant les travaux de l'IHME.

Cette étude prévoit que si des pays comme le Japon, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Thaïlande et la Corée du Sud verront leur population diminuer de moitié d'ici la fin du siècle, celle de l'Afrique subsaharienne triplera.

Crédit photo, Reuters

Les projections des Nations unies sont encore plus élevées, puisqu'elles prévoient que la population de l'Afrique atteindra 4,3 milliards d'habitants d'ici 2100, soit près de 40 % de la population mondiale.

Migration

Pour M. Soudan, le fait que l'âge moyen sur le continent africain soit de "19 ans, contre 42 ans en Europe" entraînera inévitablement un phénomène de migration.

"La seule issue potentielle pour l'Europe, où les retraités seront deux fois plus nombreux que les travailleurs et où les décès seront plus nombreux que les naissances, est de s'appuyer sur un flux constant d'immigration, la plupart des nouveaux arrivants venant du seul continent dont la population est encore en croissance : l'Afrique", déclare-t-il.

Selon les estimations qu'il a citées, pour maintenir sa population aux niveaux actuels, l'Europe doit intégrer "entre 2 et 3 millions d'immigrants" chaque année.

Les données les plus récentes publiées par la Commission européenne montrent que 1,92 million de personnes ont immigré dans les pays de l'Union européenne (UE) en 2020, mais que 960 000 personnes ont émigré, de sorte que l'immigration nette était de 960 000.

"Sans la migration, la population européenne aurait diminué d'un demi-million en 2019, car 4,2 millions d'enfants sont nés et 4,7 millions de personnes sont décédées dans l'UE", indique clairement le site de données sur la migration de l'UE.

"La réalité est que, dans la pure logique capitaliste, les gouvernements européens devraient encourager l'immigration, si ce n'est courtiser les migrants avec des primes en espèces", souligne Soudan.

Au lieu de cela, dit-il, ils créent "une myriade d'obstacles à l'immigration".

Selon le livre de Sciubba, aujourd'hui, seuls 2 à 4 % de la population mondiale vivent en dehors de leur pays d'origine, ce qui pourrait changer radicalement à l'avenir."Au fil du temps, nous aurons beaucoup plus de personnes d'origine africaine dans beaucoup plus de pays", prédit Christopher Murray, directeur de l'IHME et co-auteur de l'étude publiée dans The Lancet.

Crédit photo, AFP

Bénédiction ou malédiction ?

Mais quel sera l'impact pour l'Afrique d'être la principale source de jeunesse dans un monde de plus en plus vieillissant ?

Les experts sont divisés. Certains pensent que, s'il est correctement exploité, le continent le plus négligé du monde pourrait utiliser son avantage sur les pays dont la population est en déclin pour renforcer sa puissance économique et géopolitique.

À cet égard, ils citent la forte augmentation des investissements de la Chine sur le continent africain, avec la construction de ports, d'aéroports, de routes et d'écoles, entre autres infrastructures.

"Le simple poids des chiffres (de la population) doit provoquer une réinvention des pays africains et de leurs populations", déclare Edward Paice, directeur de l'Africa Research Institute et auteur du livre "Youthquake : Why African demography should matter to the world".

Dans une tribune publiée en janvier dans le journal britannique Guardian, M. Paice a exhorté la communauté internationale à abandonner ses "représentations stéréotypées" et sa "marginalisation" de l'Afrique.

Il a prévu que l'importance démographique du continent "affectera la géopolitique, le commerce mondial, le développement technologique, l'avenir des religions dominantes du monde, les modèles de migration... presque tous les aspects de la vie".

D'un autre côté, les plus pessimistes préviennent que sans davantage d'éducation, de développement et, surtout, de création massive d'emplois, la croissance démographique exponentielle de l'Afrique pourrait entraîner une aggravation du chômage, de la pauvreté, des conflits et de la radicalisation religieuse.

Crédit photo, AFP Légende image, Les groupes militants recrutent des jeunes sans emploi en leur promettant un salaire.

L'un des points de vue les plus alarmistes est celui de Malcolm Potts, professeur à l'école de santé publique de l'université de Californie, qui a prédit en 2013 que la région connue sous le nom de Sahel, la partie nord de l'Afrique subsaharienne, "pourrait devenir la première partie de la planète Terre à souffrir d'une famine à grande échelle et d'une augmentation des conflits, car une population humaine croissante dépasse les ressources naturelles en diminution".

Pour le Soudan, en fin de compte, le sort de l'Afrique dépendra largement de ce que les dirigeants africains font aujourd'hui.