Ivoire d'éléphant : le produit vendu sur eBay 10 ans après son interdiction

Par Victoria Gill

Correspondante scientifique, BBC News

il y a 28 minutes

Crédit photo, other Légende image, Certains articles répertoriés comme des os de bovins s'avèrent être des défenses et sont annoncés pour des milliers de livres.

Les vendeurs font fi de l'interdiction de vente d'ivoire d'éléphant que s'est imposée eBay en l'inscrivant sous des pseudonymes.

Une enquête menée par la BBC et des experts juridiques a révélé que les objets en ivoire étaient souvent répertoriés comme "os de bovin".

Nous avons acheté trois objets de ce type sur eBay UK et les avons testés dans un laboratoire indépendant. Il a été confirmé que deux d'entre eux étaient en ivoire.

Une analyse effectuée par des experts du commerce de l'ivoire a également indiqué que des milliers d'objets en ivoire d'éléphant ont été vendus sur le site depuis que la société en a interdit la vente.

L'enquête a été lancée en 2018 par le Dr Caroline Cox de l'université de Portsmouth. Selon elle et d'autres experts du commerce de l'ivoire, le commerce en ligne se poursuit malgré une nouvelle interdiction de la vente d'ivoire à l'échelle du Royaume-Uni, entrée en vigueur le 6 juin.

Crédit photo, Capture d'écran/BBC Légende image, Comment repérer un ivoire : des experts montrent à Victoria Gill, correspondante scientifique de la BBC, comment identifier un ivoire mis en vente sur Internet.

Cela fait plus de dix ans qu'eBay a annoncé sa propre interdiction totale et mondiale des ventes d'ivoire. Un post en ligne indiquait que l'interdiction mondiale allait "protéger les acheteurs et les vendeurs, ainsi que les animaux en danger d'extinction".

En 2018, le Dr Cox et son équipe ont mené une étude en ligne de trois mois, en suivant les "os de bovins" en tant que catégorie de vente sur le site britannique d'eBay. L'équipe a suivi 632 pièces d'os de bovin qui ont été vendues sur eBay UK ; plus de 500 d'entre elles ont été déterminées comme étant de l'ivoire.

Pour cette étude médico-légale en ligne, explique le Dr Cox, elle a pu utiliser des photos et des informations dans les annonces qui fournissent aux acheteurs - et aux enquêteurs - des preuves claires de la composition réelle des objets.

"L'ivoire a une couleur crémeuse distincte", explique-t-elle. "Et une annonce mentionne souvent le poids de l'objet vendu - de manière très précise et spécifique - car c'est la mesure de la valeur de l'ivoire."

Crédit photo, other Légende image, Les "lignes de Schreger" sont les lignes de croissance d'une défense que l'on peut voir dans l'ivoire sculpté, comme ici dans cette pièce récemment mise en vente sur eBay.

La pièce maîtresse de la preuve se trouve dans l'image d'un objet. L'ivoire sculpté présente des lignes de croissance distinctes et visibles appelées lignes de Schreger, que l'on peut assimiler aux cernes des arbres, mais pour les dents et les défenses.

"Ces lignes sont uniques à l'ivoire", indique le Dr Cox.

Les enquêteurs et les agents des forces de l'ordre utilisent depuis longtemps ces techniques visuelles pour identifier l'ivoire illégal, que ce soit lors de saisies ou lorsqu'ils enquêtent sur le commerce en ligne.

La loi sur l'ivoire

BBC News a acheté trois objets répertoriés sur eBay comme étant des os de bovins pour les faire tester dans un laboratoire indépendant en 2019.

Légende image, Nous avons acheté et testé une décoration qui était listée sur eBay comme "os de bovin".

Sur les trois articles que nous avons achetés, un petit ornement de tête africain sculpté, un bracelet et un ensemble de figurines, deux ont été confirmés chimiquement par des scientifiques de l'école d'archéologie de l'université d'Oxford comme étant faits de défense d'éléphant.

Légende image, Un bracelet en os de bovin que nous avons acheté pour 25 £ s'est avéré être une défense d'éléphant.

Dans une déclaration répondant aux conclusions de la BBC, eBay souligne qu'elle s'efforce de lutter contre le commerce illégal d'ivoire d'éléphant depuis près de dix ans.

"Nous avons bloqué ou supprimé plus de 265 000 annonces interdites en vertu de notre politique relative aux produits d'origine animale au cours d'une période récente de deux ans", indique un porte-parole dans un courriel adressé à BBC News.

"Notre approche proactive signifie que les vendeurs d'ivoire illicite sont obligés d'utiliser des 'mots de code' obscurs [pour des articles] qui sont très rarement - voire jamais - vendus, car les acheteurs ne peuvent pas les trouver."

Les experts du commerce de l'ivoire à l'origine de cette enquête soulignent qu'ils ont suivi 500 ventes d'ivoire sur eBay jusqu'à leur terme sur seulement trois mois en 2018. Et les mêmes mots de code ou pseudonymes, principalement "os bovin", ont été utilisés à plusieurs reprises.

Les lois sur le commerce de l'ivoire diffèrent d'un pays à l'autre.

Lundi, le Royaume-Uni a mis en vigueur ce qu'il a appelé "l'une des interdictions les plus sévères au monde sur les ventes d'ivoire d'éléphant".

Depuis le 6 juin, le commerce des dents et des défenses d'éléphants est illégal au Royaume-Uni, sous peine d'amendes pouvant aller jusqu'à 250 000 livres sterling ou de cinq ans de prison.

Défilement pour la faune

EBay n'est pas la seule plateforme en ligne que les commerçants d'animaux sauvages ont exploitée.

Lors de notre enquête sur le commerce des singes menacés d'extinction en 2017, nous avons découvert que des animaux faisaient l'objet de publicités sur Instagram, dans des posts que l'entreprise a ensuite retirés.

Et en avril de cette année, les chercheurs d'un groupe de campagne de conservation appelé Avaaz ont publié un rapport citant "129 pièces de contenu potentiellement nuisible de trafic d'espèces sauvages" postées sur Facebook", y compris des posts vendant ou cherchant des guépards, des singes, des pangolins et des écailles de pangolin, des lionceaux, des défenses d'éléphant et de la corne de rhinocéros.

En réponse à ce rapport, la société mère de Facebook, Meta, précise : "nous interdisons le commerce d'animaux sauvages menacés d'extinction ou de leurs parties. Meta est un membre dévoué de la Coalition to End Wildlife Trafficking Online."

John Scanlon, PDG de la fondation Elephant Protection Initiative, a déclaré que ces plateformes en ligne avaient "une portée et un impact énormes".

"Si elles ne sont pas soigneusement contrôlées, elles constituent pour les criminels un véhicule efficace pour vendre des biens illicites dans n'importe quel pays", dit-il.

"Il est donc profondément troublant qu'une plateforme en ligne prenne de grands engagements en matière de police du commerce, mais ne tienne pas ses promesses."

"La communauté internationale a fait de grands progrès dans la fermeture des marchés légaux de l'ivoire ces dernières années, dont la nouvelle législation britannique n'est que le dernier exemple. Mais ces progrès risquent d'être sérieusement compromis par des fuites en ligne."

Les défenseurs de la nature soulignent toutefois que les menaces qui pèsent sur les éléphants d'Afrique évoluent

Crédit photo, Frank AF Petersens Légende image, Il y a maintenant un peu plus de 400 000 éléphants sur le continent africain.

"Le braconnage organisé de l'ivoire reste une menace dans certaines régions, notamment en Afrique centrale, mais il a beaucoup diminué dans certaines parties de l'Afrique orientale et australe", affirme M. Scanlon.

"Nous pensons que la plus grande menace émergente provient de la concurrence croissante entre les populations humaines en expansion et les éléphants pour les terres et les ressources, d'autant plus que l'impact du changement climatique commence à se faire sentir."

Le Dr Cox et d'autres experts du commerce des espèces sauvages s'inquiètent toutefois du fait qu'avec le renforcement des législations nationales, davantage de produits comme l'ivoire pourraient circuler en ligne, surtout si les plateformes ne sont pas contrôlées.

"Des sites comme eBay fonctionnent en permettant à des millions de vendeurs du monde entier de faire de la publicité au-delà des frontières internationales", souligne le Dr Cox.

Elle ajoute que le fait que la société n'ait pas fait respecter son interdiction du commerce de l'ivoire a fourni un espace sûr pour un commerce qui menaçait la vie sauvage.

