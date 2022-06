La Gambie sous Yahya Jammeh : chasse aux sorcières, syndrome de stress post-traumatique et visages voilés

Par Penny Dale

The Comb podcast

il y a 13 minutes

Crédit photo, ANEKED Légende image, Fatou Terema Jeng a été ravie de voir ses portraits à l'exposition "We Are Not Done"

Pendant 22 ans, les Gambiens ont vécu sous l'emprise de l'ancien président Yahya Jammeh, dont le règne a été marqué par des allégations de violations des droits de l'homme, notamment des meurtres, des chasses aux sorcières et des travaux forcés - bien que M. Jammeh ait précédemment nié tout acte répréhensible. Depuis sa défaite électorale brutale, il y a plus de cinq ans, le pays s'efforce de faire face à son histoire douloureuse, notamment par le biais de l'art.

Fatou Terema Jeng a été submergée par l'émotion lorsqu'elle a vu pour la première fois ses photographies dans l'enceinte d'un musée appelé "The Memory House". Mais ce n'était pas le désespoir et la tristesse habituels qu'elle ressent lorsqu'elle pense à ce qu'elle dit avoir été fait à sa famille par le régime de Yahya Jammeh en Gambie.

Au lieu des larmes, il y avait des sourires.

A surtout lire sur BBC Afrique :

"J'étais tellement heureuse quand j'ai vu mes portraits. Ils étaient si beaux. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire ce jour-là".

Son mari technicien radio, Sankung Balajo, est mort à cause de la chasse aux sorcières qui aurait été menée sur ordre de M. Jammeh.

Ces chasses ont apparemment commencé en 2009, après que M. Jammeh a attribué la mort d'une tante à la sorcellerie, et se seraient déroulées de manière sporadique pendant sept ans. Elles ont semé une profonde terreur et des divisions au sein des communautés gambiennes.

Les images de Mme Jeng font partie d'une puissante série de portraits de 11 personnes qui racontent les horribles abus qu'elles disent avoir subis, elles et leurs familles, sous le régime de M. Jammeh, qui était au pouvoir entre 1994 et 2016.

Crédit photo, ANEKED Légende image, Mba Jai Drammeh, qui affirme que sa fille est morte lors de la chasse aux sorcières menée sous M. Jammeh, est l'une des 11 personnes présentées dans l'exposition

Crédit photo, ANEKED Légende image, Musa Camara avait 14 ans quand il dit que son père a été emmené, accusé d'être un sorcier

L'exposition, intitulée We Are Not Done, est présentée dans la cour de la Memory House, le tout premier centre de commémoration de Gambie.

Le bâtiment est géré par le Réseau africain contre les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées (ANEKED), qui fait pression pour que les auteurs présumés de violations des droits de l'homme soient traduits en justice.

Il a été créé par Nana-Jo Ndow, cinéaste et militante des droits de l'homme, quelques années après une tragédie personnelle.

Crédit photo, Jason Florio Légende image, Nana-Jo Ndow affirme que sa famille était dévastée par la disparition de son père

En 2013, son père Saul Ndow - un homme d'affaires réputé qui s'est souvent élevé contre M. Jammeh - a disparu lors d'un voyage au Sénégal, en compagnie de Mahawa Cham, un ancien homme politique avec qui il voyageait.

En juillet 2019, l'un des "Junglers" - un groupe paramilitaire qui rendait directement compte à M. Jammeh - a avoué devant une commission d'enquête sur le régime Jammeh avoir enterré le corps de M. Ndow dans la ferme de noix de cajou du président en Gambie.

Selon le témoignage d'Omar Jallow, M. Ndow avait été enlevé au Sénégal et assassiné sur ordre du président de l'époque.

Crédit photo, Nana-Jo Ndow Légende image, Saul Ndow, père de Nana-Jo Ndow, était un critique de M. Jammeh

"Sa disparition a vraiment brisé notre famille. Elle nous a brisés en morceaux", déclare Mme Ndow.

"Beaucoup de gens nous ont tourné le dos. C'est comme si vous aviez quelque chose de contagieux. On vous fait aussi sentir coupable".

Mme Ndow a constaté que d'autres personnes, principalement des femmes, ont vécu une expérience similaire.

Son travail à la Maison de la mémoire consiste désormais à "rendre visible l'invisible", en utilisant la narration visuelle comme outil pour découvrir et préserver l'histoire de ce qui s'est passé sous le régime de M. Jammeh - et pour aider au processus de guérison.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Yahya Jammeh a dirigé la Gambie pendant 22 ans

Outre des photographies, la Maison de la mémoire contient des objets personnels, tels que des cartes d'identité et des tenues, de certaines des personnes qui auraient été tuées illégalement et auraient fait l'objet de disparitions forcées.

Le musée figure désormais sur la liste des sites approuvés par le ministère gambien de l'éducation, que les écoles visitent pour mieux connaître leur pays.

"La plupart des étudiants sont nés pendant l'ère Jammeh. Ils n'ont donc connu qu'une dictature", explique Sirra Ndow, la cousine de Nana-Jo qui travaille à ses côtés. "Et nous devons nous assurer que les étudiants savent que la dictature n'est pas un système normal de gouvernement".

Crédit photo, ANEKED/ Bitz Légende image, Sirra Ndow travaille aux côtés de sa cousin, Nana-Jo Ndow, pour reconstituer l'ère Jammeh

Sirra Ndow l'appelle "désapprendre une dictature". Il s'agit d'ateliers au cours desquels les jeunes apprennent les droits de l'homme et la justice transitionnelle.

Les portraits We Are Not Done, réalisés avec des téléphones portables par Rohey Cham, Fatou Ndure et Cecilia Wuday Sanyang, sont le fruit de cette formation.

Au cours de celle-ci, Mme Cham, 18 ans, a réalisé qu'elle aussi avait vu ses droits fondamentaux violés. À l'âge de 10 ans, elle était censée participer à un voyage scolaire sur un site historique. Au lieu de cela, les enfants ont été emmenés dans la ferme de M. Jammeh à Kanilai et ont dû cueillir des noix de cajou sous la surveillance de soldats.

"Je n'ai jamais pensé que c'était du travail forcé, parce que j'étais si jeune".

"La chasse aux sorcières"

Six des onze histoires documentées par les photographes portent sur des chasses aux sorcières.

Les victimes ont été rassemblées sous la menace d'une arme et emmenées dans des centres de détention secrets. Elles ont raconté avoir été déshabillées, battues, contraintes d'avouer des meurtres commis par sorcellerie et forcées de boire une concoction hallucinogène à base de plantes. Certains sont morts.

Nombre des personnes présentées dans l'exposition vivent avec des séquelles physiques, des flashbacks, une anxiété et une dépression invalidantes dues au syndrome de stress post-traumatique.

La mère de Fatou était enceinte de huit mois lorsqu'elle a été accusée d'être une sorcière et emmenée par des soldats. Elle a perdu l'enfant et a fait au moins deux autres fausses couches.

Fatou a été victime de brimades à l'école en raison des accusations portées contre sa mère, et a dû quitter l'école à l'âge de 10 ans. Elle a fini par se marier alors qu'elle était très jeune. Lorsque son mari est au travail, elle passe ses journées seule : "Je n'ai pas d'amis", dit-elle.

Fatou a demandé à ce que son identité ne soit pas révélée - c'est pourquoi les photos d'elle exposées ont été prises alors qu'elle portait un voile.

Crédit photo, ANEKED Légende image, Fatou avait auparavant l'impression de ne pas pouvoir parler de ses expériences par crainte de répercussions potentielles

Comme beaucoup d'autres personnes de l'exposition, c'est la première fois que Fatou s'ouvre sur la chasse aux sorcières.

Auparavant, elle avait peur d'en parler de crainte que "quelque chose de pire ne soit arrivé" à elle et à ses proches.

Elle n'est pas la seule. De nombreux Gambiens n'ont pas témoigné devant la Commission vérité, réconciliation et réparations (TRRC), qui a entendu des témoignages entre janvier 2019 et mi-2021 sur la vie sous M. Jammeh.

Certains parce qu'elle était diffusée en direct et qu'il s'agissait donc d'un forum beaucoup trop public pour parler d'incidents profondément troublants.

D'autres parce qu'ils avaient peur des répercussions possibles.

M. Jammeh est en exil en Guinée équatoriale - mais certains de ses hommes de main occupent toujours des postes d'autorité dans les villages, au gouvernement, dans l'armée et dans le service national de renseignement.

Crédit photo, ANEKED Légende image, Fatou Terema Jeng se bat toujours contre le traumatisme de la vie sous M. Jammeh

M. Jammeh a peut-être quitté la Gambie, mais la douleur que beaucoup ressentent à cause de son régime demeure.

Depuis, la vie est un véritable combat pour Mme Jeng. Elle gagne un peu d'argent en lavant des vêtements. Mais certaines personnes l'évitent et la stigmatisent : "nos voisins ne permettent pas à mes enfants de manger avec eux car ils disent que leur père était un sorcier".

Mais le fait de venir à la Maison de la mémoire, de voir ses portraits et le haftaan de son mari - une tenue traditionnelle, dont elle a fait don au musée - a été pour elle une véritable catharsis.

Elle sent qu'elle commence enfin à se remettre.

"C'était la première fois que je partageais mon histoire et cela m'a beaucoup aidée à guérir".

L'exposition We Are Not Done se déroule à partir de la mi-mai et pendant trois mois, ou jusqu'à l'arrivée des pluies.

Vous pouvez aussi être intéressé par :