Accord migratoire Royaume-Uni - Rwanda : pourquoi le gouvernement britannique envoie-t-il les demandeurs d'asile au Rwanda ?

il y a une heure

Crédit photo, PA Media Légende image, Un navire de la Border Force amène un groupe d'hommes à Douvres

Des contestations juridiques sont en cours contre le projet du gouvernement de commencer à envoyer des demandeurs d'asile par avion au Rwanda le mardi 14 juin.

Les ministres espèrent que ce projet - qui prévoit l'envoi de certaines personnes dans le pays africain pendant qu'elles poursuivent leur demande d'asile - découragera d'autres personnes de traverser la Manche pour venir au Royaume-Uni.

Quel est le projet pour le Rwanda ?

Dans le cadre de ce procès de cinq ans, certains réfugiés seraient envoyés au Rwanda pour y demander l'asile.

On pense qu'il vise principalement les jeunes migrants célibataires qui arrivent par des "méthodes illégales, dangereuses ou inutiles", comme sur de petits bateaux ou cachés dans des camions.

Le Premier ministre Boris Johnson explique que le Rwanda assumera la responsabilité des personnes envoyées dans ce pays et que les migrants auront "droit à une protection totale en vertu de la loi rwandaise", avec un accès égal à l'emploi et aux services.

Combien de personnes sont envoyées par avion au Rwanda ?

Le Premier ministre affirme que "toute personne entrée illégalement au Royaume-Uni" depuis le 1er janvier relèvera de ce programme, sans limite de nombre.

Mais le nombre de personnes devant prendre le premier vol d'expulsion est tombé à près d'un seul chiffre.

Une source du ministère de l'intérieur indique à la BBC que, sur les 37 personnes prévues à l'origine, les contestations juridiques liées à l'esclavage moderne et aux droits de l'homme ont considérablement réduit ce nombre.

Selon l'association Care4Calais, 11 personnes doivent prendre l'avion.

Quels sont les arguments juridiques ?

Crédit photo, PA Media

De nouveaux pouvoirs - dans le cadre du projet de loi sur la nationalité et les frontières - permettent au Royaume-Uni d'envoyer plus facilement des réfugiés à l'étranger pour que leur demande d'asile soit traitée.

Mais le pays doit être "sûr", et le Royaume-Uni est signataire de deux traités internationaux clés garantissant les droits des réfugiés :

la convention des Nations unies sur les réfugiés, qui protège les personnes contre l'envoi dans un pays où leur vie ou leur liberté est gravement menacée

la Convention européenne des droits de l'homme, qui stipule que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants

Ainsi, s'il y avait un risque qu'une personne soit maltraitée au Rwanda, elle ne pourrait pas y être envoyée.

Dans le cadre de la contestation juridique de cette politique, un avocat de l'agence des Nations unies pour les réfugiés a déclaré à la Haute Cour qu'il avait averti le ministère de l'Intérieur à deux reprises que cet arrangement était illégal.

M. Johnson a décrit le Rwanda comme l'un des pays les plus sûrs au monde, même si, l'année dernière, le Royaume-Uni a exprimé son inquiétude quant aux "restrictions continues des droits civils et politiques et de la liberté des médias".

Les groupes de défense des droits de l'homme ont critiqué le Rwanda pour le traitement réservé aux critiques du gouvernement. Ils font état de mauvais traitements infligés à des personnalités de l'opposition lors de leur détention, ainsi que d'allégations de disparitions et de morts suspectes.

La Cour d'appel doit décider ultérieurement si le vol du ministère de l'Intérieur peut partir comme prévu mardi.

Combien cela va-t-il coûter ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des réfugiés syriens arrivent sur l'île de Bute

Le Royaume-Uni investit 120 millions de livres sterling (plus de 91 milliards FCFA) dans le "développement économique et la croissance du Rwanda" dans le cadre de cet accord.

Le gouvernement a déclaré qu'il financerait également les coûts, qui seraient similaires à ceux encourus au Royaume-Uni.

Le Times a fait état d'un coût de 20 000 à 30 000 £ (plus de 15 à 22 millions FCFA) pour chaque migrant envoyé au Rwanda.

La ministre de l'intérieur Priti Patel a pris la responsabilité personnelle de faire passer cette politique après avoir été avertie qu'il n'y avait pas assez de preuves pour montrer qu'elle était rentable.

Le ministère de l'Intérieur a déclaré que le système d'asile britannique coûte actuellement 1,5 milliard de livres (1 billion 145 milliards 723 millions 700 mille FCFA) par an, avec plus de 4,7 millions de livres (3 billions 590 milliards 95 millions 400 mille FCFA) par jour dépensés dans des hôtels pour héberger les migrants sans abri.

Que disent les critiques ?

Gillian Triggs, secrétaire générale adjointe de l'agence des Nations unies pour les réfugiés, le HCR, indique que ce système pouvait être dissuasif, mais qu'il existait "des moyens beaucoup plus efficaces sur le plan juridique pour parvenir au même résultat".

Le Conseil des réfugiés a déclaré qu'il était "consterné par la décision cruelle et méchante du gouvernement".

Justin Welby, l'archevêque de Canterbury et chef de l'Église d'Angleterre, souligne que "le principe doit résister au jugement de Dieu, et il ne le peut pas".

Et selon les rapports des journaux, le Prince Charles qualifie d'"épouvantable" le fait d'envoyer des migrants par avion au Rwanda.

Cependant, le gouvernement britannique a promis de reprendre le contrôle des frontières de la Grande-Bretagne après le Brexit, et la ministre de l'intérieur Priti Patel a soutenu que personne d'autre ne propose de solutions au problème des réfugiés.

Combien de migrants traversent la Manche ?

Il y a eu 2 871 arrivées en mai 2022, contre 1 619 au cours du même mois l'année dernière.

Sur l'ensemble de l'année 2021, 28 526 personnes ont traversé l'Atlantique à bord de petites embarcations, contre 8 404 en 2020. Il y en a eu plus de 10 000 jusqu'à présent en 2022, et le chiffre total de cette année devrait être beaucoup plus élevé que celui de l'année dernière, selon les responsables du syndicat Border Force.

Qui sont les migrants et d'où viennent-ils ?

En 2021, 75% de tous les arrivants par petits bateaux étaient des hommes âgés de 18 à 39 ans, selon les chiffres du Home Office.

Environ 5% étaient des hommes de plus de 40 ans, 7% des femmes de plus de 18 ans et 12% des enfants de moins de 18 ans (dont les trois quarts étaient des garçons).

Récemment, on a constaté un plus grand mélange de nationalités lors de la traversée. Selon le ministère de l'Intérieur, les Iraniens représentaient 30 % des arrivées de petits bateaux l'année dernière, tandis que 21 % étaient des Irakiens, 11 % des Érythréens et 9 % des Syriens.