Crédit photo, Getty Images

Ryanair a suscité la controverse la semaine dernière en insistant pour que tous les détenteurs de passeports sud-africains passent un test en afrikaans avant d'embarquer sur ses vols à destination du Royaume-Uni, afin d'éliminer les personnes voyageant avec de faux documents.

La compagnie aérienne irlandaise a depuis fait marche arrière, mais elle a ravivé les émotions liées au passé de l'Afrique du Sud, écrit Audrey Brown, présentatrice radio de la BBC à Londres, qui est sud-africaine.

J'ai senti une colère noire monter dans ma poitrine et exploser à travers mes lèvres en un torrent de mots lorsque j'ai lu que Ryanair obligeait les détenteurs de passeports sud-africains à passer un test - en afrikaans - pour vérifier qu'ils étaient bien sud-africains.

Les mots que j'ai utilisés pour exprimer ma colère face à l'absurdité de cet exercice étaient principalement des mots afrikaans.

J'étais tellement en colère "Ek kon slange vang" - ce qui signifie que je pourrais lutter contre des serpents à mains nues.

C'est une traduction idiomatique, et non littérale, bien sûr, mais n'aimez-vous pas cette image ? C'est l'une des nombreuses façons dont l'Afrikaans ravit ceux d'entre nous qui le parlent.

Je suis noir, d'origine mixte, originaire d'Afrique du Sud. Comme vous l'avez peut-être compris, je parle très bien l'afrikaans.

Pour les personnes qui connaissent l'histoire de l'Afrique du Sud, cela peut être un peu surprenant. En effet, l'afrikaans est la langue que les colons blancs européens - des réfugiés du XVIIe siècle issus des différentes guerres et aventures en Europe - ont utilisée pour cimenter leur identité en Afrique.

Elle les a aidés à s'établir en tant qu'entité politique - les Afrikaners - le peuple qui a d'abord combattu puis collaboré avec l'impérialisme britannique pour nous déposséder, moi et mes ancêtres, de nos terres.

Ironiquement, ils ont fait cela en se déclarant Africains - "Afrikaner" est le terme afrikaans pour Africain. Mais la langue qui les a aidés à faire cela n'est pas seulement la leur.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La première colonie européenne en Afrique australe a été établie par la Compagnie néerlandaise des Indes orientales au Cap en 1652.

Elle a été façonnée à partir d'un mélange de prisonniers que les Hollandais ont amenés à la pointe sud de l'Afrique depuis ce qui est aujourd'hui la Malaisie et l'Indonésie, de personnes réduites en esclavage entreposées au Cap, prêtes à être expédiées de l'autre côté de l'Atlantique par les Anglais et les Portugais, de travailleurs indiens sous contrat, de huguenots français fuyant les persécutions religieuses en Europe et d'indigènes de ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Sud.

À l'époque, dans les années 1700, c'était un bien immobilier très prisé pour aider les colonisateurs européens à poursuivre leur conquête brutale du monde.

Tous ces groupes ont laissé leur empreinte sur la langue. Vous seriez surpris de voir combien de mots français, néerlandais, yiddish, flamands, allemands, arabes, hindi, malais et bien d'autres langues sont contenus dans cette grande gloire qu'est l'afrikaans.

C'est l'une des langues les plus jeunes du monde, expressive et agile, un peu comme nous, Sud-Africains, même si nous ne l'embrassons pas tous avec la même ferveur.

En effet, lorsque l'afrikaans a été détourné pour servir le programme des suprémacistes blancs dans le cadre de la politique d'apartheid, il a été élevé au rang de langue du pouvoir et de l'autorité, ce qui a dévalorisé et diminué toutes les autres langues indigènes d'Afrique du Sud.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les étudiants noirs ont défié le régime de la minorité blanche en protestant contre l'imposition de l'afrikaans.

Les policiers qui ont tiré, mutilé et tué des enfants noirs lors des révoltes de Soweto en 1976 suivaient des ordres émis en afrikaans.

Ces enfants protestaient contre l'inégalité du système éducatif - les enfants blancs étaient gavés d'argent, l'éducation des enfants noirs était criminellement négligée et sous-financée.

Et le gouvernement voulait obliger les enfants noirs à recevoir un enseignement principalement en afrikaans, ce qui les aurait isolés dans un ghetto linguistique, incapables de participer au monde extérieur.

J'ai reçu des gaz lacrymogènes, j'ai été battu et arrêté par la police qui exécutait ces ordres, au cours des vagues de protestation qui ont finalement écrasé le régime d'apartheid, amenant au pouvoir un gouvernement démocratique en 1994.

Pendant tout le temps où nous étions brutalisés, j'ai continué à écrire et à parler l'afrikaans.

Mon premier poste de journaliste a été occupé par le journal pionnier de la gauche afrikaans, Die Vrye Weekblad, c'est-à-dire The Free Weekly.

J'écoutais toujours des émissions de radio en afrikaans. L'une de mes chansons préférées était une chanson afrikaans. Je lisais toujours des romans et des magazines en afrikaans. J'aimais toujours cette langue.

Des millions de mes compatriotes ne l'ont pas fait, ne le font pas - et ne le feront toujours pas - même s'ils le pouvaient. Je me suis récemment remis à lire des romans en afrikaans.

J'aime cette langue mais je déteste le fait qu'elle ait été utilisée pour nous opprimer, qu'elle représente l'oppression et évoque des souvenirs et des expériences traumatisantes.

Après un certain temps - un long temps - ma colère contre Ryanair s'est quelque peu calmée et a fait place à une nostalgie de la maison - et le mot qui traduit le mieux ce sentiment pour moi n'est pas le mal du pays ou la nostalgie.

C'est le mot afrikaans "heimwee" - deuil ou nostalgie de la maison.

Heimwee. Rien que le fait de le prononcer me pousse dans la poitrine avec l'effort d'une respiration, chuchoté entre mes lèvres - une douleur douce et saturante.

Je me languis d'être de retour parmi les Sud-Africains, de chanter et de jurer dans toutes les langues que nous parlons.

Nous avons maintenant plus que les 11 langues officielles - dont l'afrikaans n'est qu'une seule. Et nous combinons souvent trois ou quatre de ces langues dans une même phrase.

Nos langues nous ont donné la capacité de nous adapter et de danser, de parler et de taquiner avec un lyrisme qui fait vibrer l'âme.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des écoliers ont été abattus par les forces de sécurité lors des manifestations de 1976.

Ryanair a maintenant annoncé un revirement. Mais d'autres compagnies aériennes pourraient également instaurer des tests en afrikaans.

Je veux donc que chacun sache qu'un test en afrikaans - si tant est qu'il soit nécessaire - est une forme de violence à notre égard.

J'aurais pu le faire si cela avait été nécessaire. Mais des millions de Sud-Africains n'auraient pas pu le faire - et ils ne devraient jamais y être forcés.

Ce qui m'amène à des émotions plus profondes et plus complexes. La tristesse, la honte et la déception de voir que les systèmes de mon pays sont tellement compromis que ces tests dégradants ont été jugés nécessaires.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le premier président noir d'Afrique du Sud, Nelson Mandela, est vu avec une copie d'un livre en afrikaans.

Que notre droit de circuler dans le monde soit remis en question en raison de ce que nous sommes et d'où nous venons.

Pour moi, c'est comme si l'apartheid recommençait - être tenu en échec par une langue qui était utilisée pour essayer de nous tenir en échec dans le mauvais vieux temps.

Je ne suis ni reconnaissant ni heureux que Ryanair ait abandonné le test de l'Afrikaans.

Mon sentiment dominant reste la colère - la colère qu'ils aient été assez insensibles et grossiers pour imposer ce test aux détenteurs de passeports sud-africains en premier lieu.

C'est une colère si puissante : "Ek kan slange vang" - Je peux lutter contre les serpents à mains nues.

Crédit photo, Getty Images

