BBC Africa Eye : Racisme à vendre

il y a 29 minutes

Les enfants répètent les mots avec sourire et enthousiasme - mais ils ne comprennent pas que ce qu'on leur demande de dire est : "Je suis un monstre noir et mon QI est faible".La vidéo a déclenché l'indignation en Chine et au-delà. Mais personne n'a jamais répondu à certaines questions cruciales : pourquoi a-t-elle été filmée ? Où a-t-elle été tournée ? Qui l'a réalisée ?Ces questions ont conduit les reporters Runako Celina et Henry Mhango de BBC Africa Eye à s'intéresser à l'industrie chinoise de la vidéo qui exploite des enfants vulnérables sur tout le continent.Reporters d'investigation : Runako Celina et Henry MhangoProducteur : Chiara FrancavillaMontage vidéo : Suzanne Vanhooymissen & Matthew BradleyProduction exécutive : Daniel AdamsonVersion française : Late Wodi Lawson et Awa Cheikh Faye.