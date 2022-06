Cathédrale nationale au Ghana : pourquoi le projet suscite la controverse

Selon les derniers développements, les entrepreneurs du projet, RIBADE Company LTD, auraient licencié plus de 200 de leurs travailleurs en raison d'un manque de fonds.

Mais ce qui cause le plus de controverse, c'est que certaines personnes ne comprennent pas pourquoi le gouvernement investit de l'argent dans la construction d'une cathédrale alors qu'il y a d'autres priorités.

A quoi va ressembler la cathédrale nationale du Ghana ?

Selon le plan du gouvernement, la cathédrale abritera une série de chapelles impressionnantes et un baptistère.

Elle disposera également d'un auditorium de 5000 places sur deux niveaux, d'une grande salle centrale, d'une école de musique, d'un auditorium pour les répétitions des chœurs, d'une galerie d'art, d'une boutique et d'un espace polyvalent.

Pourquoi certaines personnes s'opposent à la cathédrale ?

"Le Ghana a des problèmes plus importants qu'une cathédrale", dit le comédien d'Hollywood.

Pour Michael Blackson et les personnes qui s'opposent à la cathédrale nationale, des choses comme le chômage, l'inflation et la hausse des prix du carburant sont plus importantes.