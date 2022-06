Ejiro Otarigho : Le héros qui a conduit une citerne en feu rempli de carburant loin de la foule

Il a conduit un camion enflammé jusqu'à un espace libre, sans maison ni magasin en vue, et s'en est sorti indemne.

"Je vis ici et nous remercions Dieu d'avoir enlevé ce problème de nos vies", dit M. Ejiro

"J'étais en train de décharger certains produits chez des clients et je sortais de l'un des endroits où j'étais allé livrer certains produits lorsque mon compagnon m'a alerté en criant "Mec, il y a du feu".

"La zone est densément peuplée. Et quand j'ai vu qu'il s'agissait d'un très grand incendie, j'ai dit à mon compagnon de descendre, que j'allais gérer ça seul", raconte-t-il.

"Il a sauté du camion et j'ai conduit pendant environ 15 minutes loin de l'endroit où le feu a pris", poursuit-il.

"Je me suis dit que si je conduisais tout droit, le camion pourrait tomber et exploser et causer une autre catastrophe. Alors j'ai conduit le camion vers un espace ouvert."