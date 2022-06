Immigration : "90% de mes amis veulent partir" d'Afrique

il y a une heure

Selon une nouvelle enquête menée auprès de plus de 4 500 jeunes Africains âgés de 18 à 24 ans, 52 % d'entre eux envisageraient d'émigrer au cours des prochaines années, les principales raisons invoquées étant les difficultés économiques et les possibilités d'éducation. La BBC s'est entretenue avec cinq jeunes du Nigéria et d'Afrique du Sud qui ont déclaré ne pas se sentir en sécurité dans leur pays et ne pas avoir accès à des opportunités de travail, mais pour ceux du Ghana, le tableau est très différent.