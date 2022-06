Guerre Ukraine - Russie : comment la Russie a déjoué l'engagement de l'Ukraine en Afrique

C'est d'autant plus vrai que le blocage des exportations de céréales en provenance d'Ukraine contribue à une crise alimentaire déjà grave, en faisant grimper le prix des importations et en mettant en péril l'approvisionnement en blé, en autres céréales et en huile de cuisson des pays africains qui ne sont pas autosuffisants.

Un nouveau contexte international dramatique

Cet accord porte sur le renseignement, la formation et le partage d'expertise dans la lutte contre le terrorisme et la piraterie maritime. Des exercices conjoints sont prévus.

En fait, un accord de 2015 avait déjà prévu des livraisons russes d'artillerie et de soutien logistique et aérien - utiles pour la campagne contre les djihadistes dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun.

Les dirigeants occidentaux considèrent désormais la Russie comme une menace majeure pour la sécurité, qui remet en cause les fondements mêmes de la démocratie et du système international fondé sur des règles.

Cependant, certains gouvernements africains sont réticents à adhérer à cette perception négative du régime de Poutine. Et cela ne s'applique pas seulement à ceux du Mali et de la RCA.

Les sentiments anti-occidentaux sont forts

S'aligner sur la France, les États-Unis et le Royaume-Uni n'est pas toujours la position la plus populaire sur le continent et le gouvernement camerounais, comme un certain nombre de ses pairs, semble avoir conclu qu'il devait tenir compte de ces sentiments populaires.