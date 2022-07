Crise alimentaire : la pénurie d'engrais frappe les agriculteurs africains confrontés à la crise alimentaire

M. Lazzaro possède deux hectares de terre et était autrefois un producteur de tomates prospère dans le nord de la région d'Arusha. Mais aujourd'hui, comme beaucoup d'autres, il se bat pour maintenir son activité et ses cultures en vie, dans un contexte de pénurie mondiale d'engrais.

L'engrais - l'ingrédient clé nécessaire à la croissance des cultures - fait défaut dans le monde entier. Les prix mondiaux ont également grimpé en flèche, en partie à cause du conflit entre la Russie et l'Ukraine.

"J'ai fini par acheter de l'engrais auprès d'un fabricant local, mais je dois toujours passer commande des mois plus tôt en raison de la pénurie", ajoute M. Lazzaro.

L'Afrique, qui utilise déjà la plus faible quantité d'engrais par hectare au monde, est particulièrement menacée.

Le manque d'approvisionnement aura inévitablement un impact sur le rendement des cultures, en particulier pour le blé qui nécessite beaucoup d'engrais et qui est essentiel pour nourrir des millions de personnes.

Selon le PAM, la production céréalière en 2022 diminuera à environ 38 millions de tonnes, alors qu'elle était de plus de 45 millions de tonnes l'année précédente.

La Tanzanie, comme de nombreux autres pays africains, dépend des engrais de la Russie et de la Chine, les deux principaux fabricants mondiaux.

La Russie, qui fait l'objet de sanctions occidentales, produit de grandes quantités de potasse, d'ammoniac et d'urée.

Ce sont les trois ingrédients clés nécessaires à la fabrication d'engrais chimiques. Ils ont contribué à alimenter la révolution verte des années 1960, qui a permis de tripler la production mondiale de céréales et de nourrir des millions de personnes.

Selon les données de Rabobank, la Russie exporte environ 20 % des engrais azotés du monde et, avec son allié sanctionné, la Biélorussie, 40 % des exportations mondiales de potassium.

Le coût des engrais était déjà élevé à la suite des retombées économiques de la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, les sanctions contre la Russie et la Biélorussie, auxquelles s'ajoutent les contrôles des exportations en Chine, ont aggravé une situation déjà difficile.

La demande d'engrais produits localement est en hausse. Les petits agriculteurs du nord de la Tanzanie se tournent désormais vers des entreprises comme Minjingu Mines and Fertilizer Ltd, l'un des plus grands fabricants d'engrais du pays.