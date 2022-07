José Eduardo dos Santos, l'imparfait "architecte de la paix"

Par Israel Campos

BBC News

il y a 24 minutes

Crédit photo, Reuters Légende image, José Eduardo dos Santos a cédé le pouvoir en 2017 après 38 ans à la présidence.

José Eduardo dos Santos, le deuxième président angolais qui a dirigé cet État riche en minerais pendant près de quatre décennies, est décédé à l'âge de 79 ans, selon le gouvernement.

Il est mort en Espagne où il était soigné pour une maladie non révélée.

On se souviendra de M. Dos Santos pour avoir mis fin à une longue guerre civile au début des années 2000 - il était surnommé "l'architecte de la paix".

Mais son héritage est souillé par des niveaux élevés de corruption et de violations des droits de l'homme alors qu'il était au pouvoir.

Diplômé en génie pétrolier en Union soviétique en 1969, Dos Santos n'avait que 37 ans lorsqu'il est devenu président de l'Angola une décennie plus tard, à la suite du décès du premier président, António Agostinho Neto.

À l'époque, quatre ans seulement après avoir obtenu son indépendance en 1975, le pays était ravagé par une guerre civile entre les deux groupes qui avaient combattu la colonisation portugaise - le MPLA de Dos Santos et l'Unita.

La guerre a duré 27 ans et a ravagé le pays. On estime qu'environ 500 000 personnes sont mortes dans le conflit.

Il a également attiré des puissances étrangères, l'Afrique du Sud - alors sous le régime de la minorité blanche - envoyant des troupes pour soutenir l'Unita, tandis que les forces cubaines sont intervenues aux côtés du gouvernement.

Crédit photo, AFP Légende image, Dos Santos et le chef de l'Unita Jonas Savimbi (R), vus ici en 1995, ont été salués pour leurs efforts vers la paix

Dos Santos a présidé un État à parti unique à orientation marxiste jusqu'à ce que l'effondrement de l'Union soviétique et la fin de la guerre froide conduisent le MPLA et l'Unita à signer un accord de paix.

Il a vu Dos Santos et Jonas Savimbi de l'Unita s'affronter lors des premières élections multipartites en Angola depuis l'indépendance.

Dos Santos a battu Savimbi par une marge étroite, ce qui a entraîné l'appel d'un deuxième tour, mais Savimbi l'a boycotté, choisissant de reprendre les armes.

Un peu plus d'une décennie plus tard, en février 2002, les troupes de Dos Santos ont tué Savimbi et un accord de paix a ensuite été négocié avec la nouvelle direction de l'Unita.

"Pas un coup de feu de plus, nous devons préserver la population en vie et négocier la paix", avait déclaré Dos Santos à l'époque, alors qu'il s'apprêtait à déclarer officiellement la fin de la guerre.

Ainsi, un nouveau pays est né.

La reconstruction et la réconciliation étaient les principaux objectifs de Dos Santos. Il jouit à l'époque d'une popularité considérable, comme en témoigne la victoire du MPLA aux élections de 2008 avec 82 % des suffrages.

Froid et distant

Cependant, au cours des années suivantes, des accusations de corruption de haut niveau, en particulier dans le secteur pétrolier, de mauvaise gestion de l'économie et de répression de la dissidence politique ont pesé sur son administration.

Dos Santos, qui a acquis la réputation d'être un président froid et distant, dira très peu publiquement sur ces questions, tandis que le mécontentement contre son régime grandit. Cela a conduit à une augmentation de sa sécurité personnelle et familiale.

Dans l'une de ses rares interviews télévisées, en 2013, Dos Santos a déclaré à la chaîne portugaise SIC que l'Angola était complètement stable et que les groupes opposés à son régime étaient très petits et "bien identifiés".

À ce moment-là, le népotisme sévissait déjà.

Il a nommé des membres proches de sa famille et des amis à des postes importants au sein du gouvernement, notamment son fils José Filomeno dos Santos, également connu sous le nom de Zenu, à la tête du Fonds souverain angolais, et plus tard, sa fille Isabel dos Santos à la tête de la compagnie pétrolière d'État Sonangol. . On dit qu'elle est devenue la femme la plus riche d'Afrique.

De plus en plus, il semblait que l'Angola se transformait en dictature, avec des politiciens de l'opposition, des militants des droits civiques et des journalistes persécutés et même tués.

L'un des cas qui est devenu bien connu dans le monde entier, et qui affecte certainement l'héritage de Dos Santos, a été l'arrestation de 17 militants accusés de "crimes de rébellion" et de comploter un coup d'État.

Leur crime ? Ils ont été trouvés en train de lire le livre, From Dictatorship to Democracy: A Conceptual Framework for Liberation, de l'écrivain américain Gene Sharp en 2015.

Crédit photo, AFP Légende image, Dos Santos a supposé que Joao Lourenço (à droite) ne ferait pas bouger le bateau.

En 2017, 38 ans après avoir prêté serment pour la première fois, Dos Santos a finalement démissionné, choisissant son ancien ministre de la Défense, João Lourenço, comme son successeur.

Un an plus tard, Dos Santos a également démissionné de son poste de chef du MPLA. Dans son dernier discours au parti, il a admis avoir commis des erreurs pendant sa longue période au pouvoir.

"Les erreurs font partie intégrante du processus d'amélioration, alors on dit que nous apprenons des erreurs", a-t-il déclaré à la foule.

Dos Santos a également déclaré qu'il avait quitté ses fonctions la tête haute - et qu'il avait reçu le titre de "président émérite" de son parti.

Mais sa position était fragile.

Fils emprisonné

Apparemment déterminé à lutter contre la corruption en Angola, le nouveau élu M. Lourenço a ciblé Dos Santos - pas directement, mais à travers ses enfants.

Son fils Zenu, par exemple, a été emprisonné pendant cinq ans pour fraude après que 500 millions de dollars (378 millions de livres sterling) aient été transférés de la banque nationale d'Angola vers un compte au Royaume-Uni.

Sa fille, Isabel, a été interdite d'entrée aux États-Unis pour « implication dans une importante corruption », selon le département d'État américain.

En 2020, la BBC a rendu compte de documents divulgués qui révélaient comment elle avait fait fortune en exploitant prétendument son propre pays et la corruption.

À l'époque, Mme Dos Santos a déclaré que les allégations portées contre elle étaient entièrement fausses et qu'il y avait une chasse aux sorcières politiquement motivée par le gouvernement angolais.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dos Santos vu ici cinq ans après le début de sa présidence lors d'une conférence de presse à Paris.

Peu de temps après avoir quitté le pouvoir, Dos Santos s'est exilé à Barcelone, en Espagne, où il aurait été soigné pour un problème de santé de longue durée qui n'a jamais été officiellement confirmé par les membres de sa famille, bien qu'il ait été rapporté dans la presse angolaise pendant de nombreuses années.

Il s'est rendu pour la dernière fois en Angola en septembre 2021, où il est resté jusqu'au début de 2022. Pendant son séjour dans le pays, il a rencontré le président Lourenço à deux reprises dans sa résidence officielle.

Cependant, ces réunions n'apportèrent aucun répit à la dynastie Dos Santos, ni n'effacèrent la tache sur son héritage.