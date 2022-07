Mo Farah : la star olympique révèle le trafic d'êtres humains dont il a été victime

il y a 24 minutes

Sir Mo Farah a révélé qu'il avait été amené illégalement au Royaume-Uni lorsqu'il était enfant et forcé de travailler comme domestique.

Une femme qu'il n'a jamais rencontrée l'a fait venir de ce pays d'Afrique de l'Est à l'âge de neuf ans et l'a obligé à s'occuper des enfants d'une autre famille, dit-il.

"Mais vous ne pouvez le faire que pendant un certain temps".

Mais dans un documentaire de la BBC et de Red Bull Studios diffusé mercredi, il dit que ses parents ne sont jamais allés au Royaume-Uni - sa mère et ses deux frères vivent dans la ferme familiale dans l'État sécessionniste du Somaliland.

Sir Mo dit qu'il avait environ huit ou neuf ans lorsqu'il a été emmené chez des parents à Djibouti. Il a ensuite été emmené par avion au Royaume-Uni par une femme qu'il n'avait jamais rencontrée et avec laquelle il n'avait aucun lien de parenté.

Lorsqu'ils sont arrivés au Royaume-Uni, la femme l'a emmené dans son appartement à Hounslow, dans l'ouest de Londres, et lui a pris un morceau de papier sur lequel figuraient les coordonnées de ses proches.

"Juste devant moi, elle l'a déchiré et l'a mis à la poubelle. À ce moment-là, j'ai su que ça n'allait pas", raconte-t-il.

Sir Mo dit qu'il devait faire le ménage et s'occuper des enfants "si je voulais manger". Il dit que la femme lui a dit : "Si tu veux revoir ta famille un jour, ne dis rien."

"Souvent, je m'enfermais dans la salle de bain et je pleurais", dit-il.

On a dit au personnel que Sir Mo était un réfugié de Somalie.

Son ancienne tutrice Sarah Rennie raconte à la BBC qu'il est arrivé à l'école "négligé et sans soins", qu'il parlait très peu l'anglais et qu'il était un enfant "solitaire et dépossédé de sa culture".