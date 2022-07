La Gambie après Yahya Jammeh : "Je n'obtiendrai jamais justice"

Il y a plus de cinq ans, l'homme fort gambien Yahya Jammeh a été battu lors d'une élection choc par l'actuel président Adama Barrow. Beaucoup pensaient que cela marquerait le début d'une ère de changement après 22 ans d'atrocités présumées contre les droits de l'homme. Mais les critiques craignent que de nombreux fidèles de Jammeh restent dans la nouvelle administration.

M. Mbye se sent également déçu par l'actuel président Adama Barrow.

Sous Yahya Jammeh, la Gambie a prospéré économiquement, selon les analystes, mais elle a également été en proie à de graves atrocités, notamment des homicides illégaux, des disparitions mystérieuses de dissidents et même de véritables chasses aux sorcières .

Une commission mise en place pour enquêter sur son régime, la Commission vérité, réconciliation et réparations (TRRC), a appelé à la poursuite de M. Jammeh pour les crimes présumés commis pendant son règne.

Salué comme un héros démocrate après avoir vaincu M. Jammeh, peu de gens auraient pu imaginer que le président Barrow confierait à plusieurs loyalistes de Jammeh des postes clés dans son gouvernement cinq ans plus tard.

Le gouvernement a déclaré qu'il suspendrait et limogerait les anciens membres du régime de Jammeh qui avaient commis des crimes et qui servaient toujours au sein du gouvernement - ​​ce qui signifie essentiellement que ceux qui n'ont rien fait de mal pourraient rester.

Yahya Jammeh aurait utilisé la NIA et son escadron de la mort paramilitaire connu sous le nom de junglers pour commettre de graves violations des droits humains. Alors que de nombreux membres des junglers ont été limogés, d'autres restent dans les services de sécurité.

À l'approche des élections de 2021, Adama Barrow a tenté de s'associer au parti de l'Alliance pour la réorientation patriotique et la construction (APRC) de M. Jammeh, mais ce dernier a rejeté l'offre.

La Gambie est profondément divisée selon des lignes politiques et ethniques et le politologue Essa Njie de l'Université de Gambie souhaite que le gouvernement nomme les ministres et les chefs d'autres institutions en fonction de leurs compétences plutôt que de leur opportunité politique.