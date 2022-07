Apartheid en Afrique du Sud : Faire équipe avec l'ennemi pour protéger Mandela

À l'automne 1994, Nelson Mandela, qui avait été prisonnier politique en Afrique du Sud quatre ans plus tôt, emménageait dans son nouveau bureau présidentiel aux Union Buildings de la capitale, Pretoria.

La nation se tenait à l'intersection inconnue entre l'espoir et l'incertitude.

Il était temps pour des personnes de tous horizons de se tenir la main et d'ouvrir une nouvelle voie vers la paix et la réconciliation, après des années d'effusion de sang.

Dans les termes d'aujourd'hui, ce serait comme demander aux armées russe et ukrainienne ou palestinienne et israélienne d'unir leurs forces.

"J'ai regardé mes camarades et j'ai dit : 'Comment faites-vous confiance à ces gars-là ? Comment allons-nous travailler avec ces gars-là ?' Nous étions des ennemis jurés et c'était difficile pour nous tous", a déclaré Jason Tshabalala, membre noir de l'équipe de gardes du corps de Mandela, au podcast quotidien de BBC Africa.

M. Tshabalala est né et a grandi dans le canton de Soweto, où Mandela a vécu.

Cet incident personnel l'a rendu très conscient de la discrimination raciale et de l'injustice dans son pays.

Il a ensuite rejoint le mouvement de libération, le Congrès national africain (ANC), qui l'a envoyé dans des pays comme la Zambie et la Russie, pour une formation académique et militaire approfondie.

Pendant des mois, il a manipulé différents types d'armes, se préparant à combattre un système raciste qui a coûté la vie à certains de ses camarades les plus proches.

La nouvelle équipe de gardes du corps noirs et blancs s'est formée après la prestation de serment de Nelson Mandela, en mai 1994

Il devait maintenant mettre de côté sa colère envers la domination blanche et travailler côte à côte avec les mêmes policiers qui représentaient tout ce qu'il craignait et détestait.

"Là pour faire un travail"

"J'ai parlé à un certain nombre de mes collègues pendant cette période. J'ai demandé : 'Est-ce que cela vous a déjà traversé l'esprit d'éliminer Madiba [Mandela] ?' Je ne me souviens d'aucun des gars de la police de l'apartheid qui ait jamais dit : « J'y pensais. Nous étions là pour faire un travail. Nous étions des professionnels.

M. Barnard était un policier expérimenté qui gardait auparavant deux chefs d'État de l'époque de l'apartheid, FW de Klerk et PW Botha.

Il est né et a grandi dans une famille conservatrice afrikaner de la ville minière de Stilfontein, dans la province du Nord-Ouest.

"J'ai vu comment mon père est rentré à la maison et chaque fois qu'un Noir voulait nettoyer le jardin, il disait:" Non! Non! "" Son père utilisait alors un mot péjoratif pour les Noirs.