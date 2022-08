Coups d'État au Mali et au Burkina Faso : ont-ils mis fin aux attaques djihadistes ?

Par Natasha Booty

BBC News

il y a une heure

Crédit photo, AFP Légende image, De nombreux Maliens ont accueilli favorablement les coups d'État après des mois de manifestations antigouvernementales.

La colère généralisée face à l'insécurité chronique dans les pays d'Afrique de l'Ouest que sont le Mali et le Burkina Faso a ouvert la voie aux militaires qui ont chassé les gouvernements défaillants au cours des deux dernières années.

"Il n'y a plus de place pour les erreurs", affirmait le chef du coup d'État du Mali lorsqu'il a pris le pouvoir en août 2020. "Nous avons plus que ce qu'il faut pour gagner cette guerre", a fait écho le nouvel homme en charge du Burkina Faso plus tôt cette année.

Les citoyens sont-ils donc désormais plus en sécurité ?

En bref, la réponse est non.

Dans les deux pays, les attaques des militants islamistes contre les civils n'ont fait qu'augmenter. Il en va de même pour les décès de civils : davantage de personnes ordinaires sont tuées par les islamistes, les militants et les militaires.

"Les décomptes pour chaque année augmentent d'année en année", déclare Héni Nsaibia, chercheur principal couvrant la région du Sahel en Afrique de l'Ouest pour le projet Armed Conflict Location and Event Data (Acled).

Les données fournies à la BBC par Acled en juin comparent les 661 jours qui ont précédé et suivi le coup d'État au Mali en août 2020, et les 138 jours qui ont précédé et suivi le coup d'État au Burkina Faso en janvier 2022.

Pour recueillir ces données, l'Acled s'appuie sur un réseau d'"informateurs et de professionnels" ainsi que sur les rapports des médias, mais M. Nsaibia affirme que le suivi de la violence est particulièrement difficile au Sahel en raison de "la désinformation menée par la Russie, et les États eux-mêmes alimentent souvent les médias avec de faux rapports pour les faire paraître plus performants qu'ils ne le sont réellement".

La Russie, qui soutient la junte malienne, a toujours nié ces allégations par le passé. Les gouvernements du Mali et du Burkina Faso n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de la BBC.

Crédit photo, AFP

Le mois de mars 2022 a été l'un des plus meurtriers jamais enregistrés. Selon l'Acled, 790 civils ont été tués au Mali.

Certains de ces civils ont été tués par des militants de la branche locale du groupe État islamique à Ménaka, selon l'Acled, et il y a eu d'autres attaques de moindre importance. Mais la grande majorité étaient des civils massacrés dans la ville de Moura par l'armée malienne, s'accordent à dire les groupes de défense des droits.

"Selon de multiples rapports, l'armée malienne et des mercenaires russes sont entrés dans Moura à la recherche de ce qu'ils prétendaient être une réunion de chefs djihadistes. Ils ont attaqué des civils et les Nations unies affirment qu'ils ont tué près de 500 civils en l'espace de trois jours", explique Richard Moncrieff, directeur du projet Sahel de l'International Crisis Group (ICG).

Les autorités maliennes ont nié que des civils aient été tués à Moura, affirmant que seuls des militants islamistes ont péri. Elles ont depuis refusé l'accès à l'ONU pour une enquête sur les décès, et ont lancé leur propre enquête à la place.

Il s'agit d'un problème classique, que l'on appelle parfois la question des "morts disparus", explique M. Nsaibia de l'Acled. "La violence sanctionnée par l'État n'est pas signalée, mais parfois même présentée comme ayant été perpétrée par quelqu'un d'autre."

Selon lui, le manque de fiabilité de la couverture médiatique constitue un obstacle majeur, tout comme les lieux souvent éloignés et ruraux où se déroulent ces attaques dans les pays du Sahel - sans compter que "les communautés craignent de s'exprimer".

Dans certains cas, les lignes entre l'acteur étatique et la milice civile peuvent également sembler floues - le Burkina Faso en particulier a une tradition de milices communautaires armées, dit M. Moncrieff, pour lesquelles le gouvernement a créé un rôle officiel en 2020.

Ces milices du Sahel sont de plus en plus sollicitées pour faire face à la menace djihadiste, mais elles sont souvent dépassées par les armes et le nombre. Certaines ont également été accusées de commettre de violentes exactions contre des civils.

"Armées clandestines"

Crédit photo, AFP

Selon un récent rapport des Nations unies, les autorités maliennes ne contrôlent pleinement que 15 % du territoire du pays. Au Burkina Faso, l'État ne contrôle qu'environ 60 % du pays, selon la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao).

Les militants islamistes du Mali et du Burkina Faso disposent d'une énorme puissance de feu, selon les analystes.

"Il s'agit d'une guerre entre une armée et une armée clandestine" et, dans de vastes régions de ces pays, "l'État n'a pas la capacité de résister", affirme le politologue Abdourahmane Idrissa, de l'université de Leyde.

Au Burkina Faso comme au Mali, les islamistes se livrent à une "guerre asymétrique classique", explique M. Moncrieff de l'ICG, "où ils ne prennent le contrôle d'aucune ville. Ils encerclent de plus en plus les villes et les coupent afin de faire jouer leurs muscles, et sont devenus par ailleurs très ruraux."

Crédit photo, AFP

L'un des catalyseurs du coup d'État de janvier au Burkina Faso a été un raid audacieux au cours duquel des djihadistes ont tué 57 gendarmes dans un camp à Inata, dans le nord du pays. Avant l'attaque, les gendarmes avaient dû fouiller dans les poubelles pour trouver de la nourriture, après que leurs demandes de rations et de munitions supplémentaires soient restées lettre morte.

"C'était un choc - presque toute une unité a été anéantie - et ils sont morts dans des conditions que tout le monde considérait comme déplorables", explique à la BBC Mahamoudou Sawadogo, ancien soldat burkinabè devenu analyste.

Depuis lors, sous la nouvelle junte, M. Sawadogo affirme que les forces armées se sont vu promettre de meilleures conditions, davantage de ressources et une révision de la stratégie antiterroriste - "mais cela n'a pas réglé le problème".

"Les attaques sont en hausse, il y a plus de violence à l'encontre des civils et les groupes armés ont perdu davantage de contrôle territorial - la stratégie des putschistes n'est donc pas adaptée à la menace", ajoute-t-il.

Crédit photo, AFP

Les changements structurels visant à unifier les forces armées du Burkina Faso sous un commandement unique ont également échoué, selon M. Sawadogo.

"Exploitation du vide"

Le Mali voisin, avec sa plus longue histoire d'insurrection, ne s'en sort pas mieux.

Il a été l'épicentre de la violence islamiste dans le Sahel au cours de la dernière décennie, les djihadistes ayant permis aux rebelles touaregs de prendre le contrôle d'une grande partie du nord en 2012.

Les troupes françaises ont été appelées à s'attaquer à l'insurrection l'année suivante, les Maliens saluant initialement l'intervention de leur ancien colonisateur. Mais après neuf ans, elles quittent le Mali après s'être brouillées avec la junte, et le Mali a également décidé de quitter la force multinationale du G5 Sahel qui avait été créée conjointement pour combattre les djihadistes.

Alors que la force française Barkhane a déplacé le centre de son opération anti-djihadiste au Niger, les militants de l'État islamique dans le Grand Sahara ont "exploité le vide laissé derrière eux" pour mener "des niveaux de violence sans précédent" dans les régions de Menaka et de Gao, selon M. Nsaibia.

Crédit photo, AFP

Certains analystes affirment que les activités de la junte malienne depuis sa prise de pouvoir - notamment l'embauche de troupes de l'entrepreneur de sécurité russe Wagner et l'achat d'un grand nombre d'armes en provenance de Russie - ont échoué par manque de stratégie cohérente.

"L'armée est maintenant plus active - la corruption massive qui l'empêchait d'être plus active a été éliminée - mais cela ne signifie pas qu'elle contrôle mieux la situation", affirme M. Idrissa.

M. Moncrieff reconnaît que, depuis le début de l'année, l'armée malienne a adopté "une approche beaucoup plus frontale et s'est attaquée aux groupes djihadistes", probablement parce qu'elle se sent "enhardie par le soutien des mercenaires russes et l'afflux d'armes - dont une grande partie provient de Moscou".

"Les rapports indiquent qu'ils ont réussi à sécuriser certaines zones, au moins pendant des périodes prolongées, et à repousser les groupes djihadistes", ajoute-t-il.

Le Mali nie la présence de contractants militaires russes dans le pays, pourtant les deux parties sont accusées par les groupes de défense des droits de commettre des abus et des massacres de civils, et Acled déclare à la BBC que la violence contre les civils a "monté en flèche" depuis le début de la participation russe en décembre.

Dans de nombreux cas, les civils tués par les forces maliennes appartiennent à l'ethnie Fulani, qu'elles considèrent comme la principale base sociale à partir de laquelle les islamistes recrutent, et parfois les civils sont ciblés sur la simple suspicion d'avoir collaboré avec les militants, disent les analystes à la BBC.

Le Mali, cependant, a toujours nié ces faits.

Ces dernières années, alors que leur influence a diminué au Moyen-Orient, le groupe État islamique et Al-Qaïda ont de plus en plus concentré leurs efforts sur le Sahel.

Ils ont exploité les tensions existantes au sein des communautés, explique M. Moncrieff, "le changement climatique et le déclin des ressources agricoles s'ajoutant à ce mélange très violent".

"C'est un cercle vicieux", ajoute-t-il, "les gens sont exclus de leurs champs par l'insécurité, alors que cela les rend plus susceptibles de rejoindre des groupes qui sont soit de nature djihadiste, soit simplement des bandes criminelles qui visent à voler du bétail et ainsi de suite."

La propagation de la violence djihadiste du nord au centre du Mali au cours des sept dernières années, et son émergence au Burkina Faso ces deux dernières années, a des implications ailleurs en Afrique de l'Ouest.

"Nous l'observons également dans les États côtiers, notamment au Bénin, et plus récemment au Togo", déclare M. Nsaibia.

"Jusqu'à présent, il n'y a vraiment que le Ghana qui n'a pas été touché, pour ainsi dire, même s'il y a de fortes indications que les groupes militants utilisent le territoire ghanéen comme lieu de repos et de récupération."

"Un dernier recours"

De nombreuses personnes dans les pays du Sahel, qui cherchent désespérément des solutions, pensent que les gouvernements militaires peuvent mieux gérer l'insécurité que les gouvernements démocratiquement élus, mais les analystes préviennent que ce soutien populaire pourrait bientôt tourner court.

Crédit photo, AFP

"Nous le vivons actuellement au Burkina Faso et au Mali", déclare M. Sawadogo. "Toute implication de l'armée dans les affaires politiques aggrave la situation sociale et sécuritaire de la nation.... C'est un dernier recours. Chaque coup d'État au Burkina Faso a fait reculer l'évolution du pays."

"L'acclamation s'estompe lorsque les gens prennent conscience que l'armée au pouvoir n'a pas plus de poids dans les domaines périphériques que les gouvernements civils", convient M. Moncrieff.

C'est un point de vue partagé par le président nigérien Mohamed Bazoum - qui a résisté à une tentative de coup d'État quelques jours avant sa prestation de serment officielle - ainsi que par le président ghanéen et leader de la Cedeao, Nana Akufo-Addo, qui a déclaré à la BBC en avril que "les premières preuves ne montrent pas que le Mali fait mieux que le gouvernement civil en matière d'insécurité et de lutte contre les djihadistes."

Alors comment le Burkina Faso et le Mali peuvent-ils apporter un changement durable ?

"Une meilleure gestion et organisation de leurs forces de sécurité, et une meilleure gestion des processus électoraux dans leurs pays", suggère M. Moncrieff de l'ICG.

"La principale leçon à tirer est qu'il faut avoir un plan - que l'on soit un pouvoir militaire ou civil - car le gouvernement civil n'en avait pas non plus", affirme le politologue M. Idrissa.

Les démonstrations de puissance militaire, comme les raids et les répressions contre les groupes armés, ne suffisent pas à établir la pérennité de l'État, ajoute-t-il. Pour cela, il faut un État réformé, capable de garder le contrôle de son territoire.